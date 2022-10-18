自1980年以來就呈下跌趨勢，但為何新加坡生育率如此低迷？　

文：許耀泉

說生育率是新加坡政府「胸口永遠的痛」，一點也不誇張。

新加坡的總生育率自1980年以來就呈下跌趨勢，2021年的生育率更達到1.12，距離全球墊底的韓國（0.81）其實不遠。

新加坡人不生育的原因當中，不外乎經濟能力和生活壓力等因素，但另一個因素，卻隱然是一把雙刃劍，雖讓國人願意生育，卻也可能有了反效果。

理想豐滿，現實骨感

生育率低下，人們最直觀的反應或許是：

為什麼不生？

新加坡總理公署屬下的國家人口及人才署10月10日所公佈2021年結婚與生育調查結果顯示，受訪的已婚人士不願意生育或多生孩子的原因包括：

經濟負擔（64％）；

覺得自己已經生育夠多孩子（50%）；

在本地養育孩子壓力大（49％）；

難以兼顧家庭與工作重擔（34％）。

而讓他們願意生育，或再生一個孩子的原因則包括：

覺得家庭經濟穩定（48%）；

隨緣（41%）；

決定再生一個（33%）；

覺得可以兼顧家庭與工作重擔（31%）。

經濟狀況、養育孩子的壓力，以及家庭與工作負擔，一向是影響人們組織家庭的主因，這裡不再贅述。

但是，對選擇「隨緣」對待生育的四成受訪者來說，另一組數據或許值得注意。

2021年的數字，就顯示人們的生育計劃似乎趕不上變化，認為生兩個孩子或更多較理想的受訪者高達92%，但實際上生了兩個孩子或更多的受訪者竟然不到一半（49%）。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 一對新加坡夫妻疫情期間在公共圖書館。

換另一個角度來看，58%的受訪者計劃生兩個孩子，但實際生了兩個的只有35%；而完全不打算生孩子的受訪者只有4%，但實際上膝下猶虛的受訪者竟佔了23%。

調查的另一項結果則顯示，超過七成的受訪者（單身和已婚）錯誤地認為，隨著醫藥科技的發展，輔助生殖技術（Assisted Reproduction Technology）幫助40歲以上的婦女生育的成功率非常高。

半數單身者目前沒有在約會

生兒育女的第一步，當然就是找到另一半，攜手步上紅地毯。

單身受訪者當中，有80%表示有意結婚，77%表示想生育孩子。

但是，調查也發現，受訪單身者中，半數目前沒有在約會。而這些人士當中，38％是「情場素人」，從來沒有和任何人約會過。

他們不約會的首要原因如下，其中，還是有將近一半選擇「隨緣」：

社交圈子有限（58％）；

沒有太多機會遇見合適的對象（57％）；

對約會抱著隨緣心態（48％）。

雖然新加坡2021年的結婚率比2020年激增了25%，但主要原因可能是2020年的冠病疫情阻斷措施，迫使許多人延後婚姻計劃。

所幸，隨著網絡的普及，單身人士對紅娘網站和手機應用的接受度和使用率已提高，這也意味著他們可以通過更多管道認識異性。

值得注意的是，表示有意結婚的單身受訪者其實正在遞減。 2012年，新加坡有86%單身受訪者表示有意結婚，但這個數字到了2016年就減少到83%。

這個數字在接下來幾年可能還會繼續下降，因此，真心想結婚的單身人士，或許還得積極一些，別再「隨緣」了。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 在新加坡植物園停放的嬰兒車。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒