魏晉風雲之後趙興亡史（上）：石勒軍才是真正的漢軍，晉軍底下都是鮮卑鐵騎

文：阿前

東漢末年分三國，西晉司馬為一統，緊接而來的八王之亂，掀起了再一次的群雄割據時代。以漢為名的匈奴，消滅了西晉。西晉最後的左右丞相，分別在神州大陸的東西兩側，建立了新的晉國。而看似勝利的匈奴漢國，也隨即在內部叛亂下分裂成兩個。大家不再使用「漢」的名稱，而是改為兩個趙國。

以趙為名，要攏絡的就不是單純的「漢人」，而是連「南匈奴人」都包括進去了，這「南」字不可少。正牌匈奴是大草原居民，南匈奴才是「趙國人」。漢人的國名，南匈奴人的居住地。兩趙的君主，劉曜與石勒的基本國策，是很確定的，但雙方的發展方向，卻大有不同。廢話，一個往東一個朝西嘛。

沒有錯，但是可以看深一層。早在漢國時期，劉曜就是親匈奴派，石勒則是親漢系。特別石勒長年與河北、山東晉軍對戰，靠的不是什麼草原血統，騎射高明。打仗不是玩光榮三國志，主將有騎射技能，徵召來的士兵就會全部變成騎射高手。用肚臍眼想想也知道不可能。

五胡亂華跟蒙古入侵不一樣，除了鮮卑，這些五胡全部都是華夏居民，沒有準備好數十萬狂野騎兵部隊從大草原殺進來。內亂靠的不是千千萬萬大草原勇士，更多要「就地取材」，讓這些華頭華腦的農夫們參與戰鬥。

簡單說，石勒的戰場，華人多而胡人少，更要命的是，石勒必須跟鮮卑鐵騎正面交鋒。而石勒軍的表現，向來就是打華人摧枯拉朽，撞鮮卑就變成自己又枯又朽。打不贏鮮卑的原因，正如上所述，可進來的鮮卑，這時還是少數人。部分戰役的失敗，不足以動搖石勒龐大的勢力。

石勒一個蠻夷，為什麼能夠吸收大量的華人，在河北建立起不怕鮮卑，無懼匈奴的國度？這就是我們的標題了：石勒軍的「漢學程度」非常高。此前長達400年的時間，這個地方叫漢，這個地方的人們叫漢人。隨著大漢覆亡，人們的國族認知開始出現混亂，而中華的概念，也在晉朝統治下逐漸茁壯起來。正所謂「菜得要命」。

西元300年前後，這個地區的人們，越發的想念「漢」。以漢為名的革命，遍地開花。石勒是羯人，但他代表著「漢國」（匈奴的），行漢制，做漢事，興漢學，錄漢士。跟大單于還是皇帝傻傻分不清，一個首領要娶四個老婆的漢國朝廷不同，石勒軍，是真正的「漢軍」。老百姓根本看不見石勒有沒有翹鼻子大眼睛褐頭髮，他們只知道，大漢回來了。

這就是石勒為什麼有能力有本錢，在晉軍最密集最強大的地方，屹立不搖。笑死，你知道跟著晉軍旗幟底下在打仗的，幾乎都是鮮卑鐵騎嗎？

兩晉之交的幽冀大戰，就是這麼荒謬絕倫又詭異。

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以東晉為道統的史料，一邊要批評北方的偽帝們，一邊又不得不詳實的記下，這些人因為承載著漢文化制度，所以被人民認可。石勒成為當時最大勝利者，遼東慕容鮮卑次之。唯一能作的精神勝利，就是說胡人仰慕我大中華文化，遭到併吞吸收。

鮮卑慕容（燕），鮮卑拓跋（北魏）或許是，但石勒絕對不是，他是土生土長的并州人。就像屏東的排灣族人一樣，只有奧運拿金牌為國爭光時，才被承認是同一國人。但石勒舉著大漢之旗，打著晉軍的屁股，甚至石勒還回過頭檢討匈奴不夠漢，說真的，沒毛病啊。

可惜，在曹操與司馬懿之後，必須連帶子孫的行為，才能夠評價一個人。

石勒就像劉淵，有心為漢，但底下究竟是八國聯軍。論政治，講安民，漢人頂呱呱。說打仗，評戰功，仍是胡人掛帥。

石勒手下的頭號大將，是他羯族的晚輩，在漢化底下，改名石虎。就像匈奴漢國分兩派，石勒後趙本身，同樣有胡漢雜處問題。石虎是胡派的第一人，官拜「單于元輔」，戰功更是彪炳。這個時代的戰功彪炳，跟三國時代不是同一個概念。

中國歷史上有多次亂世，群雄割據，諸國並立。春秋戰國，楚漢相爭，新莽大亂，東漢三國。前四次最可怕的，其實是新莽大亂，因為當時「國」的概念崩解了。雖然新朝跟秦朝差不多長，但是從漢武帝開始，就已經在解除漢朝底下的「國」，而戰國被秦始皇解散掉的時間，要短得多。

「國」，最重要的概念在於土地與人民。握有土地與人民的主權，是國主，國主同時肩負保護土地與人民的義務。這三者的集合，是維持和平最重要的概念。說得更明白一點：統一是戰亂的根源，分裂是和平的基礎。哲學上叫做陰生陽，陽生陰。

實務上來說，當一個大國逐漸解除掉地方人民跟地方政府之間的連繫，將會使地方單位失去應變災害的能力。淹大水了，市長要大家趕快來堆沙包。但是市民說，我們不能聽你的啊，我們要上班，行政院沒有宣布要放颱風假，不去上班我會餓死啊。

那有沒有市長或者根本不是官員的人，具有強大的魅力或口才，甚至口袋很有錢，本來就是地方老大，說服市民動起來的？當然有，這種人就會成為「割據群雄」。

新莽大亂跟五胡亂華的時候，成為割據群雄的就是這類型英雄。秦末一開始也是，但是項梁很快制定了規矩，分封了諸侯，以至於楚漢相爭是諸侯戰，不是大型民亂。同樣的，黃巾是民亂，可是東漢也馬上給予地方更多的自治權力，讓董卓入京之後直接演變成無爵諸侯戰。

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諸侯戰講規矩的，因為大家都有要保護的東西，要爭取的利益。可民亂沒有，幹就是搶，老子爛命一條不然你拿去。從一開始就五胡亂華的石勒，他身邊的精兵悍將，就是這樣殺起來的。就像劉秀一臉聖君，他身邊的第一大將吳漢，也是個燒殺擄掠大隊長。