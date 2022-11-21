魏晉風雲之後趙興亡史（上）：石勒軍才是真正的漢軍，晉軍底下都是鮮卑鐵騎
我們想讓你知道的是
石勒是羯人，但石勒軍，是真正的「漢軍」。這就是石勒為什麼有能力有本錢，在晉軍最密集最強大的地方，屹立不搖。笑死，你知道跟著晉軍旗幟底下在打仗的，幾乎都是鮮卑鐵騎嗎？兩晉之交的幽冀大戰，就是這麼荒謬絕倫又詭異。
文：阿前
東漢末年分三國，西晉司馬為一統，緊接而來的八王之亂，掀起了再一次的群雄割據時代。以漢為名的匈奴，消滅了西晉。西晉最後的左右丞相，分別在神州大陸的東西兩側，建立了新的晉國。而看似勝利的匈奴漢國，也隨即在內部叛亂下分裂成兩個。大家不再使用「漢」的名稱，而是改為兩個趙國。
以趙為名，要攏絡的就不是單純的「漢人」，而是連「南匈奴人」都包括進去了，這「南」字不可少。正牌匈奴是大草原居民，南匈奴才是「趙國人」。漢人的國名，南匈奴人的居住地。兩趙的君主，劉曜與石勒的基本國策，是很確定的，但雙方的發展方向，卻大有不同。廢話，一個往東一個朝西嘛。
沒有錯，但是可以看深一層。早在漢國時期，劉曜就是親匈奴派，石勒則是親漢系。特別石勒長年與河北、山東晉軍對戰，靠的不是什麼草原血統，騎射高明。打仗不是玩光榮三國志，主將有騎射技能，徵召來的士兵就會全部變成騎射高手。用肚臍眼想想也知道不可能。
五胡亂華跟蒙古入侵不一樣，除了鮮卑，這些五胡全部都是華夏居民，沒有準備好數十萬狂野騎兵部隊從大草原殺進來。內亂靠的不是千千萬萬大草原勇士，更多要「就地取材」，讓這些華頭華腦的農夫們參與戰鬥。
簡單說，石勒的戰場，華人多而胡人少，更要命的是，石勒必須跟鮮卑鐵騎正面交鋒。而石勒軍的表現，向來就是打華人摧枯拉朽，撞鮮卑就變成自己又枯又朽。打不贏鮮卑的原因，正如上所述，可進來的鮮卑，這時還是少數人。部分戰役的失敗，不足以動搖石勒龐大的勢力。
石勒一個蠻夷，為什麼能夠吸收大量的華人，在河北建立起不怕鮮卑，無懼匈奴的國度？這就是我們的標題了：石勒軍的「漢學程度」非常高。此前長達400年的時間，這個地方叫漢，這個地方的人們叫漢人。隨著大漢覆亡，人們的國族認知開始出現混亂，而中華的概念，也在晉朝統治下逐漸茁壯起來。正所謂「菜得要命」。
西元300年前後，這個地區的人們，越發的想念「漢」。以漢為名的革命，遍地開花。石勒是羯人，但他代表著「漢國」（匈奴的），行漢制，做漢事，興漢學，錄漢士。跟大單于還是皇帝傻傻分不清，一個首領要娶四個老婆的漢國朝廷不同，石勒軍，是真正的「漢軍」。老百姓根本看不見石勒有沒有翹鼻子大眼睛褐頭髮，他們只知道，大漢回來了。
這就是石勒為什麼有能力有本錢，在晉軍最密集最強大的地方，屹立不搖。笑死，你知道跟著晉軍旗幟底下在打仗的，幾乎都是鮮卑鐵騎嗎？
兩晉之交的幽冀大戰，就是這麼荒謬絕倫又詭異。
以東晉為道統的史料，一邊要批評北方的偽帝們，一邊又不得不詳實的記下，這些人因為承載著漢文化制度，所以被人民認可。石勒成為當時最大勝利者，遼東慕容鮮卑次之。唯一能作的精神勝利，就是說胡人仰慕我大中華文化，遭到併吞吸收。
鮮卑慕容（燕），鮮卑拓跋（北魏）或許是，但石勒絕對不是，他是土生土長的并州人。就像屏東的排灣族人一樣，只有奧運拿金牌為國爭光時，才被承認是同一國人。但石勒舉著大漢之旗，打著晉軍的屁股，甚至石勒還回過頭檢討匈奴不夠漢，說真的，沒毛病啊。
可惜，在曹操與司馬懿之後，必須連帶子孫的行為，才能夠評價一個人。
石勒就像劉淵，有心為漢，但底下究竟是八國聯軍。論政治，講安民，漢人頂呱呱。說打仗，評戰功，仍是胡人掛帥。
石勒手下的頭號大將，是他羯族的晚輩，在漢化底下，改名石虎。就像匈奴漢國分兩派，石勒後趙本身，同樣有胡漢雜處問題。石虎是胡派的第一人，官拜「單于元輔」，戰功更是彪炳。這個時代的戰功彪炳，跟三國時代不是同一個概念。
中國歷史上有多次亂世，群雄割據，諸國並立。春秋戰國，楚漢相爭，新莽大亂，東漢三國。前四次最可怕的，其實是新莽大亂，因為當時「國」的概念崩解了。雖然新朝跟秦朝差不多長，但是從漢武帝開始，就已經在解除漢朝底下的「國」，而戰國被秦始皇解散掉的時間，要短得多。
「國」，最重要的概念在於土地與人民。握有土地與人民的主權，是國主，國主同時肩負保護土地與人民的義務。這三者的集合，是維持和平最重要的概念。說得更明白一點：統一是戰亂的根源，分裂是和平的基礎。哲學上叫做陰生陽，陽生陰。
實務上來說，當一個大國逐漸解除掉地方人民跟地方政府之間的連繫，將會使地方單位失去應變災害的能力。淹大水了，市長要大家趕快來堆沙包。但是市民說，我們不能聽你的啊，我們要上班，行政院沒有宣布要放颱風假，不去上班我會餓死啊。
那有沒有市長或者根本不是官員的人，具有強大的魅力或口才，甚至口袋很有錢，本來就是地方老大，說服市民動起來的？當然有，這種人就會成為「割據群雄」。
新莽大亂跟五胡亂華的時候，成為割據群雄的就是這類型英雄。秦末一開始也是，但是項梁很快制定了規矩，分封了諸侯，以至於楚漢相爭是諸侯戰，不是大型民亂。同樣的，黃巾是民亂，可是東漢也馬上給予地方更多的自治權力，讓董卓入京之後直接演變成無爵諸侯戰。
諸侯戰講規矩的，因為大家都有要保護的東西，要爭取的利益。可民亂沒有，幹就是搶，老子爛命一條不然你拿去。從一開始就五胡亂華的石勒，他身邊的精兵悍將，就是這樣殺起來的。就像劉秀一臉聖君，他身邊的第一大將吳漢，也是個燒殺擄掠大隊長。
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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