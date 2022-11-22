魏晉風雲之後趙興亡史（中）：從儒皇之路走向佛帝之道的「石虎」

文：阿前

根據考古研究顯示，石虎，是中國地區第一種被人類馴化的貓科動物。用「貓」的角度來敘述，意思就是石虎是中國人最早的貓主子。中國貓的三皇是也。然而，隨著炎黃大戰的展開，中國人的貓主子，也逐漸的轉變成原生於外地的「非洲野貓」種。

後趙的第三個國主，名字也叫石虎。由於李世民的阿公叫李虎，所以唐代所著的《晉書》為了避諱，只稱他為石季龍。

在大多數人的印象中，石虎是一個暴虐無道的胡蠻。石虎加劉聰，大概就囊括了五胡亂華期間60%的胡人罪行，那是戰爭。不是要說戰爭的罪惡不算罪惡，而是離開戰場之後，石虎做為北方第一大國的君主，15年的執政期間，自然也有另一番風貌。其中最關鍵的《晉書》評語，就是「季龍雖昏虐無道，而頗慕經學。」那是一個什麼樣的光景呢？

卻說，後趙建立者石勒終其一生，只以趙王身分自居，等待著合適的真命天子出現。石虎雖是篡位得立，黨羽們也紛紛要他登上皇帝寶座，他還是退了一步。

朕聞道合乾坤者稱皇，德協人神者稱帝，皇帝之號非所敢聞，且可稱居攝趙天王。

用戲劇性一點的方式來說，就是石虎雖然奪了大位，但也落入了石勒的算計當中。

石虎，被制約了。石勒更留下讖文：「天子當從東北來。」這讓石虎不能不防備隨時可能出現的真天子。

石虎自稱趙天王時，東晉的第三位皇帝：晉成帝也正在進行元服典禮。時為西元335年，李蜀的雄哥也剛好過世，子姪們同樣發起了奪權大戰。一切都是這麼樣的巧，而石虎最早安頓反應過來。

其實，換一個方式詮釋就可以了。對於中原、東晉各國來說，石虎就是「從東北來」。正義的北伐，統一的南征。趙天王欲為天子，只有南征一途。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日的江南水鄉

南征江東的路線很多，目前最成功的有兩種。西晉的長江沿線全掌握，從三峽出發順流而下。可西蜀有李氏王朝，石虎對於荊州的掌握也有限，後趙所持有的，主要是汝南地區。祖逖已經死了好多年，他北伐所奪回的小小領地也早已散失。

是以，石虎選擇了小霸王下江東路線：歷陽。東晉這邊，則以三朝宰相王導為指揮官，領兵迎擊。要比起征戰經驗，10個王導也比不上石虎，東晉根本沒料到，石虎的招數是「將軍抽車」。

當東晉集結兵團來防衛南京建康的同時，石虎轉頭襲擊了荊州。這一手絕妙好棋，下錯了。因為東晉不是一個國家——荊州屬於另一個軍閥「陶侃」所掌控。啊這樣講大中華派會生氣，我們換個角度，叫做「朝廷有朝廷的兵」，「荊州有荊州的兵」。

石虎自以為「將軍抽車」，其實兩個都是「車」。

兩個多月的進攻，最終仍是無功而返。事實上，石虎也沒搞什麼親征，他都在北方玩耍，把政務交給兒子。據說，只有刑罰仍是石虎自己在掌控。

然而，石勒的詛咒還沒被解除。南征不成，石虎就需要其他的手段來證明自己是天子。負責製作王府器具的學者解飛也很給力，居然做出了「司南車」，軒轅黃帝的發明。司南車的成功，讓石虎決定投入更多的資源與經費來打造「天子規格」……所以說錢到底是石虎在管還是他兒子在管？

應該是沒人在管。石虎大張旗鼓的興兵作戰，賞賜臣民，建造天子器具與建築，全部都是增加忠誠度，向心力，讓國家更強大的措施無誤。可是經費不會從天上掉下來，但如果真的能這樣玩，那就表示當時已經有類似銀行的機制存在了。

又要得罪經濟學系，不好。換個角度：北方出現新的世族商人與政府關係。

晉商是中國源遠流長，具有歷史的大商人系列。在南北朝的終點時，他們已經具有足以動搖天下的財力，並且推動了李唐的天下一統。晉就是并州，并州就是石勒的出身地。石勒少年的兩大恩人，也都是經商世族，再加上石勒一開始起家，做的是搶奪官馬販賣的生意。慢慢才發展出二十八騎的石勒團隊，找中間人販賣，比自己去找軍閥的可能性更大。

當然這是全推測的。我在說的是，後趙是一個由商人支撐起來的國度。跟過去主要武力跟封爵來迫使地方豪族提供資源不同，石勒很可能跟豪族所建立的，一開始就是一種交易關係。在兩漢的邊疆史料中，遊牧民族跟漢人的和平相處，本身也是透過這樣的交易關係來成立。

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反觀李蜀或者匈奴漢國、東晉，仍是以傳統的世族提供資金，同時掌握著國家軍政大權的形式在經營。

這造成什麼不同呢？不同的地方在於，抽銀根不一定要政變了。

後趙的國境內，米糧的價格開始狂飆。石虎只好要求地方單位自己去捕魚採果打獵……很正常的游獵民族解決糧食問題思維。但豪族們仍是出來，強調土地與產物所有權。他們不是要讓後趙百姓都餓死，事實上，富人們也開倉賑災，但一應由世族進行管理。

政變沒有發生，但地方治權正在轉移。石虎只能繼續求助於學者，於是，稱帝。這叫做儒學者協助蠻族政府，對抗奸商。

大家對儒學應該都略懂略懂。第一步，稱帝亮招牌，百鳥朝凰，天下歸心。當然失效，飯都沒得吃了，皇帝算個鳥蛋？那第二步是什麼？檢討朝政，清君側，除奸相。奸相是誰？是石虎的兒子石邃，稱帝的時候還加封了太子。

於是接下來我們可以看到石邃荒酒淫色，驕恣無道，強姦殺人，亦食人肉，大逆不道，欲學冒頓。石虎表示，殺了，同黨一並抄了。

按儒學思想，大奸臣已死，朝政要翻轉啦。還是沒轉。所以我一開始就說了，問題不是單純在朝廷，而是地方失控。

只好出第三招：征服四夷。目標：遼西鮮卑段氏。這個石虎專門科的，想盡辦法弄了3萬兵，打了一場又一場的大勝仗。慕容鮮卑看這個局勢，自請加入趙軍聯盟。石虎覺得爽，覺得這一招要生效了。但實際作戰時，慕容氏卻未來參與，儒家自然認為，宣揚天子威能，必須嚴懲慕容。