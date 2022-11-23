魏晉風雲之後趙興亡史（下）：「人勝呂布，馬勝赤兔」的戰神冉閔

文：阿前

自永嘉之亂始，中國的北方，為匈奴肆虐。匈奴逐漸驅逐晉室勢力，但本身也內亂不休。從前漢到前趙，再到後趙，北方局勢漸趨統一，此時，已經過了30年。再過10年，北方霸主石虎過世，風雲再起，群雄割據。而造成這場亂局的主角，卻在北方諸胡之間，建立起了漢人政權。

他的名字是冉閔。不過他人生中更多的時間，其實叫做「石閔」。他的父親，在戰亂中被石虎收為養子，成為後趙石氏的宗室一員。這並不是一個特別的情況，後趙的開國君主石勒，本是羯人，只是西晉并州的一個小部族人，更在流離失所的情況下，展開他爭霸天下的旅程。

期間除了找回族人，石勒也收了不少異族人，讓大家共姓「石」。其實他自己也不姓石的，就是一個「漢文化」招牌。自曹魏以來，世家大族的力量牢不可破，石勒也是略懂略懂，就是讓我們後來讀史很麻煩而已，一堆都同姓。

冉閔的父親，本名冉良，是魏郡內黃人。很顯然，就是在石勒打到今天的河南當時的兗州，那時候撿來的小孩。在石勒的命令下，12歲的冉良成為了石虎的養子，改名石瞻。幹嗎？看到孤兒就撿？

其先漢黎陽騎都督，累世牙門。勒破陳午，獲瞻，時年十二，命季龍子之。

牙門是防禦工事，簡單說，冉良的父親應該是當時的守將，要嘛深得民心，要嘛很是給了石勒一點苦頭吃。後面的陳午不是地名，是人名，算是對面的主帥吧。

石瞻日漸長大，跟著石虎東征西討，驍猛多力，攻戰無前。

石瞻寇下邳，敗晉將軍劉長，遂寇蘭陵，又敗彭城內史劉續。 勒征徐、揚州兵，會石瞻于下邳。 石瞻攻陷晉兗州刺史檀斌於鄒山，斌死之。 石瞻攻河南太守王羨于邾，陷之。 晉彭城內史劉續復據蘭陵、石城，石瞻攻陷之。

一路升上了將軍，也封了侯。直到與劉曜決戰時，出現了這個記錄：

曜盡中外精銳水陸赴之，自衛關北濟。季龍懼，引師而退。追之，及于高候，大戰，敗之，斬其將軍石瞻。

石瞻死了，但他的兒子石閔，仍頗有乃父之風。石閔小字棘奴，據說大師佛圖澄曾說：「殿乎，殿乎。棘子成林，將壞人衣。」當時石勒認為是階梯的荊棘，但後人卻認為，說的便是石閔將會破壞石氏王朝。

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石閔從小果斷靈敏，長大後身長八尺，不但勇力過人，更善謀策。石虎的征途尚未結束，石閔也是一路殺將過去。打過荊州，遠征遼東。

遼東這一場，後趙部隊敗給了慕容鮮卑，只有石閔所領，絲毫無損。自此，石閔威名大振。然而，梁犢叛變時，石閔在先鋒麾下迎戰，卻一再被擊退，直到姚弋仲等人率兵前來，才斬下梁犢。

這一切不過是傳說的開端。

不久，石虎過世，意欲奪帝位的石遵找來了石閔，表示希望一起進攻鄴城。事成之後，願立石閔為繼承人。都說石閔聰明，居然相信了這種話？

當時石遵還找了最有影響力的兩大將：姚弋仲跟苻洪。剩下七個人，有四個姓石，兩個是親王。別說照輪輪不到你，永嘉以來30年，到底哪個繼承人順利坐穩帝位的，我也是沒見過。

其實石遵自己就看很開。

卻說石閔得了承諾，作為前鋒帶3000人攻入鄴城。人數不多，但在他的「溫情喊話」之下，成功的拿下了主政外戚，假傳太后號令，讓石遵登基為帝。這不用說得太細，基本上魏晉都演過了。然而，石遵果然背棄承諾，任命了燕王石斌的兒子為皇太子。

石閔表面上沒有反應，私底下開始拉攏鄴城諸軍士，並邀請義陽王石鑒入京。當時已有軍閥不滿石遵篡位，也紛紛開始躁動。石閔奉命平亂，名正言順掌握軍事大權，遂再次攻入鄴城皇宮，殺石遵，奉石鑒。這一次，姓石的全部都要跳起來了。

特別是在後趙故都「襄國」的石祗，連絡了原本軍權影響力跟石閔平齊的姚弋仲、苻洪二人，聲討石鑒。但群雄各有算計，難以齊心，竟遭石閔擊退。石閔打道回鄴，又聞宮中內亂，一怒之下大開殺戒。接著下令，無心於政府的，愛去哪就去哪，遂大開城禁。

這時出現了一個現象：漢人紛紛湧入城中，胡人則馬上打包逃命。

其實要說起來，這算是長期養成的民族文化跟價值觀。戰亂將起，草原民族就是跑。農耕民族就是進城蹲守。誰知石閔只是在測試，眼見胡人不可用，再下敕令：「鄴城周遭漢人，只要能提一顆胡人的頭來上繳，重重有賞。」文官進位三等，武職直接升上牙門將。

重賞之下必有勇夫，一日之間，官府收到了數萬胡人首級。民心可用，石閔接著帶兵殺出，不分貴賤男女老少，只要高鼻子大鬍子的，一律殺無赦。這一場屠殺，足足死了20多萬人。

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如果只是這樣，「石閔屠胡」的威名，還不至於威震北方。

石閔接著發出檄文，要求後趙各地的軍閥比照辦理，來宣示對朝廷的效忠，這才是事件的全貌。而《晉書》表示：高鼻多鬚就是胡人嗎？只怕有半數都是冤死的。同樣是首都殺戮部分，永嘉之亂，劉曜等殺進洛陽，燒殺擄掠，也不過就殺了3萬多人。

數字可信否？唯心而已。有人被殺，也有人逃出。有人響應，也有人震怒。

石閔的這一封「投名狀」，決定了北方接下來的走向。胡人族長們，當然不會配合，二秦姚弋仲、苻洪，更因此而起。河北混戰，於焉展開。

石閔手持兩刃矛，憑1000騎兵，再次擊退了來犯的7萬聯軍。將軍武勇，是士氣的最佳良藥，戰神之名，不脛而走。但即便石閔智勇雙全，可終究分身乏術。在內外交逼之下，石閔決定先安內再攘外：回京誅殺石鑒。同時，將鄴城僅存的石氏，屠戮殆盡。

走到這地步，石閔也該自盡了吧。沒錯，石閔沒了，後趙也結束了。取而代之的是大魏之建，與魏帝冉閔的誕生。改回漢人姓，冉閔要展開新一輪的操作。

首先下詔大赦天下，但見過他兩段式屠胡計劃，哪個胡塗鬼會信他啊。諸軍閥一律表示，沒門，叫冉閔去死吧。襄國石祗更宣布，繼承後趙帝位，對抗冉魏。並且發布後趙聖旨，開始對願意抵抗冉魏的軍閥們大封賞。