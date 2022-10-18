TNL+ 2022/10/18,
非洲

伊波拉疫情再起：烏干達2城鎮全區封鎖至少3週，蘇丹病毒株致死率超過41％目前仍無疫苗

伊波拉疫情再起：烏干達2城鎮全區封鎖至少3週，蘇丹病毒株致死率超過41％目前仍無疫苗
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

全球現今確實有伊波拉病毒疫苗，但僅適用於對抗「薩伊伊波拉病毒株」（Zaire ebolavirus），然而，目前在烏干達爆發的病毒株為「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan ebolavirus），「蘇丹」的致死率雖略低，約在41％至100％區間，但相較於多數疾病，其高致死率仍足以讓外界堪憂。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為防止伊波拉病毒（Ebola）疫情擴散，東非內陸國烏干達（Uganda）當局於2022年10月15日宣布，已對其境內2處受伊波拉疫情衝擊的重災區，實行為期至少3週的區域封鎖。

據美國《國家公共廣播電台》（NPR）轉述烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）的說法表示，烏干達中部地區卡桑達（Kassanda）以及穆本德（Mubende）為當前受伊波拉疫情影響最嚴重的城鎮，因此才會做出封城的決定，在地居民無論是駕駛自家車輛，還是搭乘大眾交通運輸工具，都無法進出這些區域，僅有從首都坎帕拉（Kampala）前往該國西南部、須途經上述2封城區的貨運卡車允許通行。

穆塞維尼提及，卡桑達與穆本德的酒吧、夜總會等娛樂場所，以及宗教禮拜場域皆被強制關閉，並實施宵禁，且若在封城期間，有任何居民死亡，或舉行喪葬儀式，皆須由官方衛生人員監管。

《英國廣播公司》（BBC）認為，此舉對穆塞維尼而言，絕對是政策上的「大轉彎」，畢竟其不久前才宣稱，沒有必要採取封城等限制措施，理由是伊波拉病毒並非靠空氣傳播，因此不需要採取與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相同的封閉城市措施。

面對質疑，穆塞維尼則回應：「這些皆是暫時性的政策，是為了防止伊波拉病毒疫情惡化的的臨時舉措。」

烏干達政府還採取了哪些防疫措施？

總統穆塞維尼指出，自烏干達於2022年9月20日宣布伊波拉疫情爆發以來，已有19人死亡。然而，根據世界衛生組織（WHO）於同年10月12日所統計的數據顯示，確診病例至少有54例、疑似病例20例，另外死亡人數已達39人，目前世界衛生組織及當地衛生單位，亦積極觀察660名與患者有密切接觸的民眾。

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