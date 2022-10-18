馬籍女大生命案，30歲陳男稱金錢糾紛起爭執失手殺人，馬來西亞留台聯總呼籲台灣政府應賠償
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陳男供稱，13日中午，他提到兩人約會出遊讓他金錢花費過多，引發兩人爭吵，他一氣之下拿枕頭用力摀住蔡女的臉部，未料出手過重，導致蔡女喪命。警方表示，蔡女頸部有勒痕、瘀傷，與陳嫌所說用枕頭悶死她並不相符，且陳所說是「一面之詞」，警方不排除其說法有所保留。
《中央社》報導，馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，涉案的30歲陳男疑因金錢糾紛和蔡女起爭執，進而失手殺人，警方全案詢後將於晚間將陳男依涉殺人罪嫌送士林地檢署偵辦。
《聯合新聞網》報導，陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，遭家屬察覺有異報警、送醫，他昏迷前提及有女子死在台北市士林區大東路附近民宅內，新北市警方轉報台北市警方處理，初查女子已死亡多時且脖子有明顯勒痕。根據警方調查，死者是馬來西亞籍24歲蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒。
《中央社》、《自由時報》報導，據了解，陳男是在今（2022）年4月在社群軟體IG上主動認識死者蔡女，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會，並發生過數次親密關係。
陳男供稱，13日中午，他提到兩人約會出遊讓他金錢花費過多，引發兩人爭吵，他一氣之下拿枕頭用力摀住蔡女的臉部，未料出手過重，導致蔡女喪命。
《自由時報》報導，警方表示，蔡女遺體被發現時衣著完整、無打鬥跡象；由於蔡女身材清瘦，體重不到40公斤，陳嫌身材中等，若陳以枕頭奮力摀住蔡，再以身軀將其壓制，不排除蔡無力反抗，遺體才沒出現掙扎跡象。
但蔡女頸部有勒痕、瘀傷，與陳嫌所說用枕頭悶死她並不相符，且陳所說是「一面之詞」，警方不排除其說法有所保留。
《中時新聞網》報導，檢警16日解剖遺體，並採集胃部、血液檢體化驗，同時將陳男的2支手機、蔡女的3支手機、1台平板電腦進行數位還原，並將資料送交檢察官，而解剖化驗的報告預計2周後出爐，檢察官將比對證據與陳男說法。
檢察官昨（17）日深夜9時許結束訊問後，認為陳男殺人罪嫌重大，涉犯重罪且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押之必要，向士林地方法院聲請羈押禁見。士林地院召開羈押庭裁定羈押獲准，但未禁止通信接見。
《中央社》、《自由時報》報導，蔡女家屬今日已於15日在親友陪同下，前往北市第二殯儀館見女兒最後一面，並前往租住處招魂，全程場面悲淒。
針對馬來西亞籍蔡姓留台女大生命案，馬來西亞留台校友會聯合總會日前呼籲台灣政府應給予賠償，並表示在台接二連三的命案已對大馬留學生帶來心理衝擊，台灣當局應避免事件重演。
新聞來源
- 馬來西亞籍女大生命案 陳男供稱因金錢糾紛失手殺人（中央社）
- 涉殺害馬來西亞籍女大生 陳男遭聲押（聯合新聞網）
- 涉殺害馬來西亞籍女大生 陳男遭聲押（中央社）
- 為錢？涉嫌殺害馬國女大生 台男收押（自由時報）
- 陳柏諺 招認殺了馬籍女大生（自由時報）
- 勒殺馬籍女大生詭辯「想嚇她」 兇嫌凌晨羈押未禁止接見通信（中時新聞網）
- 遇害馬來西亞女大生16日解剖 家屬今招魂場面哀淒（自由時報）
- 女大生在台命案 馬來西亞留台聯總：台政府應賠償（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫