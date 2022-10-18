2022/10/18,
社會

馬籍女大生命案，30歲陳男稱金錢糾紛起爭執失手殺人，馬來西亞留台聯總呼籲台灣政府應賠償

馬籍女大生命案，30歲陳男稱金錢糾紛起爭執失手殺人，馬來西亞留台聯總呼籲台灣政府應賠償
Photo Credit: 中央社

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陳男供稱，13日中午，他提到兩人約會出遊讓他金錢花費過多，引發兩人爭吵，他一氣之下拿枕頭用力摀住蔡女的臉部，未料出手過重，導致蔡女喪命。警方表示，蔡女頸部有勒痕、瘀傷，與陳嫌所說用枕頭悶死她並不相符，且陳所說是「一面之詞」，警方不排除其說法有所保留。

《中央社》報導，馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，涉案的30歲陳男疑因金錢糾紛和蔡女起爭執，進而失手殺人，警方全案詢後將於晚間將陳男依涉殺人罪嫌送士林地檢署偵辦。

《聯合新聞網》報導，陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，遭家屬察覺有異報警、送醫，他昏迷前提及有女子死在台北市士林區大東路附近民宅內，新北市警方轉報台北市警方處理，初查女子已死亡多時且脖子有明顯勒痕。根據警方調查，死者是馬來西亞籍24歲蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒。

《中央社》《自由時報》報導，據了解，陳男是在今（2022）年4月在社群軟體IG上主動認識死者蔡女，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會，並發生過數次親密關係。

陳男供稱，13日中午，他提到兩人約會出遊讓他金錢花費過多，引發兩人爭吵，他一氣之下拿枕頭用力摀住蔡女的臉部，未料出手過重，導致蔡女喪命。

馬籍女大生命案 疑因金錢糾紛失手殺人
Photo Credit: 中央社
馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，涉案的30歲陳姓男子（中）疑因金錢糾紛和蔡女起爭執，進而失手殺人，警方全案詢後已於17日晚間6時許將陳男依涉殺人罪嫌送士林地檢署偵辦，面對媒體詢問是否後悔殺人，他全程不發一語。

《自由時報》報導，警方表示，蔡女遺體被發現時衣著完整、無打鬥跡象；由於蔡女身材清瘦，體重不到40公斤，陳嫌身材中等，若陳以枕頭奮力摀住蔡，再以身軀將其壓制，不排除蔡無力反抗，遺體才沒出現掙扎跡象。

但蔡女頸部有勒痕、瘀傷，與陳嫌所說用枕頭悶死她並不相符，且陳所說是「一面之詞」，警方不排除其說法有所保留。

《中時新聞網》報導，檢警16日解剖遺體，並採集胃部、血液檢體化驗，同時將陳男的2支手機、蔡女的3支手機、1台平板電腦進行數位還原，並將資料送交檢察官，而解剖化驗的報告預計2周後出爐，檢察官將比對證據與陳男說法。

檢察官昨（17）日深夜9時許結束訊問後，認為陳男殺人罪嫌重大，涉犯重罪且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押之必要，向士林地方法院聲請羈押禁見。士林地院召開羈押庭裁定羈押獲准，但未禁止通信接見。

《中央社》《自由時報》報導，蔡女家屬今日已於15日在親友陪同下，前往北市第二殯儀館見女兒最後一面，並前往租住處招魂，全程場面悲淒。

針對馬來西亞籍蔡姓留台女大生命案，馬來西亞留台校友會聯合總會日前呼籲台灣政府應給予賠償，並表示在台接二連三的命案已對大馬留學生帶來心理衝擊，台灣當局應避免事件重演。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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