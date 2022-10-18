前立委黃義交墜樓送醫不治享壽69歲，學養俱佳獲封「宋楚瑜傳真機」

我們想讓你知道的是
身為宋楚瑜的貼身愛將，黃義交除忠實傳達「宋省長」政策意見外，1997年的「凍省」修憲在台灣政壇掀起政治風波，面對總統府、行政院等各方圍剿省政府團隊，黃義交當時援引紅樓夢「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」話語反擊，逼得時任總統府秘書室主任蘇志誠出面說明立場。
（中央社）前立委黃義交昨（17）日墜樓送醫不治，享壽69歲。黃義交是國際新聞特考出身，為人處事得宜、風度翩翩、學養俱佳，宋楚瑜省長時代擔任發言人有「傳真機」之稱；在修憲凍省爭議之際，一席「機關算盡太聰明」話語更激起台灣政壇波浪。
黃義交昨天在台北市內湖區墜樓，警消獲報後協助送醫搶救仍不治，享壽69歲。事發原因仍待警方調查釐清。
黃義交出生雲林縣，駐外國際新聞人員特考及格後進入新聞局從基層做起，後轉任台灣省政府新聞處副處長，成為時任台灣省長宋楚瑜的貼身愛將之一；1998年凍省後，轉換戰場成為第4至7屆立法委員（1999年～2012年），政壇經歷豐富。
曾任兩屆台灣省議員的國民黨立委楊瓊瓔向《中央社》記者表示，黃義交當年跟隨時任台灣省長宋楚瑜，擔任台灣省政府發言人時相當年輕、瀟灑，為人非常客氣、談笑風生，且能力非常好。
她回憶當年說，身為民意代表常要拎著很重的包包搭飛機趕場，黃義交每次看到都會上前主動幫忙提包包，真的非常貼心、令她十分感動。
楊瓊瓔指出，黃義交跟女兒的感情非常好，女兒從美國回台，兩人會牽手逛百貨公司，還曾被誤以為黃義交有了新女友；當時黃義交還開玩笑地說，「牽手的當然是我的情人」，原來是指上輩子情人，顯見黃義交相當疼愛女兒。
民進黨立委陳歐珀表示，他在民國87年擔任省議員，黃義交當時是省政府新聞處長，許多省議員給黃義交一個封號叫「傳真機」；因為黃義交可以完全反映省長宋楚瑜的意思，也能把省議員們的意見、如實轉達給宋楚瑜。
陳歐珀說，雖然他是民進黨籍省議員，但黃義交對各黨派都一視同仁，處事真的很理性專業，工作非常敬業，並獲得大家及宋楚瑜的肯定；黃義交後來轉戰立委時，問政水準亦非常專業。
一位不願具名黃義交友人也表示，黃義交是宋楚瑜擔任省長期間的愛將，跑黨政新聞的記者一定都會跟黃義交打交道；而宋楚瑜又是故總統李登輝陣營裡的重要角色，因此很多訊息在報導前要查證時，都要透過宋楚瑜做回應。
這位友人指出，當時記者都有截稿壓力，晚上12時前要將稿子傳回報社，黃義交在黨政記者間的綽號也叫「宋楚瑜傳真機」；因為只要記者詢問、查證消息時，黃義交一定會在截稿前回覆媒體詢問，因此對他印象深刻。
《自由時報》報導，黃義交外型帥氣，最讓人印象深刻的緋聞，就是爆出與資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀，成為了著名的「寶寶事件」（黃義交對所有女友都暱稱「寶寶」）。當時周玉蔻曾在廣播節目中透露，黃義交為了政治前途，還要求懷了孕的周玉蔻墮胎。
周玉蔻揭發此事後，黃義交即遭到省主席宋楚瑜的降級處分。周玉蔻在兩性專家黃越綏陪同下舉行記者會為介入他人家庭公開道歉。這段三角關係，最後是周玉蔻黯然退出，黃義交留在何麗玲身邊，直到2003年，何麗玲對外證實了2人已分手。
身為宋楚瑜的貼身愛將，黃義交除忠實傳達「宋省長」政策意見外，1997年的「凍省」修憲在台灣政壇掀起政治風波，面對總統府、行政院等各方圍剿省政府團隊，黃義交當時援引紅樓夢「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」話語反擊，逼得時任總統府秘書室主任蘇志誠出面說明立場。
正是有這段省府行政歷練，親民黨內人士指出，黃義交擔任立委期間，不管是質詢、提案都非常專業，且因曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書，在卸任立委後，不但時時關心國內外情勢，也常會跟宋楚瑜交換意見。
宋楚瑜晚間透過親民黨發布新聞稿時亦透露，最近還與黃義交通話、見面，黃義交三不五時還會提供國際新聞與評論給他參考；突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。
親民黨內人士指出，黃義交是位非常開朗、幽默，擁有豐富學問與非常關心大家的「好大哥」，每次見到宋楚瑜跟大家時都會講幾句笑話、讓大家開心；黃義交也非常注重身體健康，長年保持運動的習慣，如今竟發生此憾事，真是令人非常不捨。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
我們想讓你知道的是
文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫