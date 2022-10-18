2022/10/18,
訃聞

前立委黃義交墜樓送醫不治享壽69歲，學養俱佳獲封「宋楚瑜傳真機」

前立委黃義交墜樓送醫不治享壽69歲，學養俱佳獲封「宋楚瑜傳真機」
已故前立法委員黃義交（左）。Photo Credit: 黃義交臉書

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身為宋楚瑜的貼身愛將，黃義交除忠實傳達「宋省長」政策意見外，1997年的「凍省」修憲在台灣政壇掀起政治風波，面對總統府、行政院等各方圍剿省政府團隊，黃義交當時援引紅樓夢「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」話語反擊，逼得時任總統府秘書室主任蘇志誠出面說明立場。

（中央社）前立委黃義交昨（17）日墜樓送醫不治，享壽69歲。黃義交是國際新聞特考出身，為人處事得宜、風度翩翩、學養俱佳，宋楚瑜省長時代擔任發言人有「傳真機」之稱；在修憲凍省爭議之際，一席「機關算盡太聰明」話語更激起台灣政壇波浪。

黃義交昨天在台北市內湖區墜樓，警消獲報後協助送醫搶救仍不治，享壽69歲。事發原因仍待警方調查釐清。

黃義交出生雲林縣，駐外國際新聞人員特考及格後進入新聞局從基層做起，後轉任台灣省政府新聞處副處長，成為時任台灣省長宋楚瑜的貼身愛將之一；1998年凍省後，轉換戰場成為第4至7屆立法委員（1999年～2012年），政壇經歷豐富。

曾任兩屆台灣省議員的國民黨立委楊瓊瓔向《中央社》記者表示，黃義交當年跟隨時任台灣省長宋楚瑜，擔任台灣省政府發言人時相當年輕、瀟灑，為人非常客氣、談笑風生，且能力非常好。

她回憶當年說，身為民意代表常要拎著很重的包包搭飛機趕場，黃義交每次看到都會上前主動幫忙提包包，真的非常貼心、令她十分感動。

楊瓊瓔指出，黃義交跟女兒的感情非常好，女兒從美國回台，兩人會牽手逛百貨公司，還曾被誤以為黃義交有了新女友；當時黃義交還開玩笑地說，「牽手的當然是我的情人」，原來是指上輩子情人，顯見黃義交相當疼愛女兒。

民進黨立委陳歐珀表示，他在民國87年擔任省議員，黃義交當時是省政府新聞處長，許多省議員給黃義交一個封號叫「傳真機」；因為黃義交可以完全反映省長宋楚瑜的意思，也能把省議員們的意見、如實轉達給宋楚瑜。

陳歐珀說，雖然他是民進黨籍省議員，但黃義交對各黨派都一視同仁，處事真的很理性專業，工作非常敬業，並獲得大家及宋楚瑜的肯定；黃義交後來轉戰立委時，問政水準亦非常專業。

一位不願具名黃義交友人也表示，黃義交是宋楚瑜擔任省長期間的愛將，跑黨政新聞的記者一定都會跟黃義交打交道；而宋楚瑜又是故總統李登輝陣營裡的重要角色，因此很多訊息在報導前要查證時，都要透過宋楚瑜做回應。

這位友人指出，當時記者都有截稿壓力，晚上12時前要將稿子傳回報社，黃義交在黨政記者間的綽號也叫「宋楚瑜傳真機」；因為只要記者詢問、查證消息時，黃義交一定會在截稿前回覆媒體詢問，因此對他印象深刻。

《自由時報》報導，黃義交外型帥氣，最讓人印象深刻的緋聞，就是爆出與資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀，成為了著名的「寶寶事件」（黃義交對所有女友都暱稱「寶寶」）。當時周玉蔻曾在廣播節目中透露，黃義交為了政治前途，還要求懷了孕的周玉蔻墮胎。

周玉蔻揭發此事後，黃義交即遭到省主席宋楚瑜的降級處分。周玉蔻在兩性專家黃越綏陪同下舉行記者會為介入他人家庭公開道歉。這段三角關係，最後是周玉蔻黯然退出，黃義交留在何麗玲身邊，直到2003年，何麗玲對外證實了2人已分手。

身為宋楚瑜的貼身愛將，黃義交除忠實傳達「宋省長」政策意見外，1997年的「凍省」修憲在台灣政壇掀起政治風波，面對總統府、行政院等各方圍剿省政府團隊，黃義交當時援引紅樓夢「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」話語反擊，逼得時任總統府秘書室主任蘇志誠出面說明立場。

正是有這段省府行政歷練，親民黨內人士指出，黃義交擔任立委期間，不管是質詢、提案都非常專業，且因曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書，在卸任立委後，不但時時關心國內外情勢，也常會跟宋楚瑜交換意見。

宋楚瑜晚間透過親民黨發布新聞稿時亦透露，最近還與黃義交通話、見面，黃義交三不五時還會提供國際新聞與評論給他參考；突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。

親民黨內人士指出，黃義交是位非常開朗、幽默，擁有豐富學問與非常關心大家的「好大哥」，每次見到宋楚瑜跟大家時都會講幾句笑話、讓大家開心；黃義交也非常注重身體健康，長年保持運動的習慣，如今竟發生此憾事，真是令人非常不捨。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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