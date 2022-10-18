中共二十大開幕，海外媒體如何評價習近平及其台灣問題講話

舉世矚目的中共二十大周日（10月16日）開幕，外界關注習近平作為中共黨總書記繼續第三次連任以及他在開幕式上的報告中涉及台灣的講話。

在二十大開幕之前，世界各大媒體已經對中共五年一次的大會做了大量的報導與介紹。

開幕式上出席的前任高層領導與習近平的長篇講話，為海外媒體評論分析中共未來五年的路線、方針和政策提供了新的素材。

習近平連任

法國《費加羅報》描述：在雷動的掌聲中，習近平一步一步登上主席台，踩著厚厚的紅地毯，開啟他就沒有懸念的第三任絶對權力繼續領導中國。

《美聯社》（AP）報導認為，中共本次黨代會的首要主題是要「保持延續性而不是變化」。

報導指出，自習近平在2012年成為中共總書記後，「習近平在國內和國際上都調整了中國的方向。軍方對有爭議的領土提出了要求，而外交官則變得更加敢說敢做，稱中國不會被美國和其他國家霸凌欺負。」

「習近平恢復了國家對經濟和社會的控制，擴大了審查和逮捕以壓制不同意見。史無前例的反腐行動已使數百名高級官員落馬，包括一些潛在的政治對手。」

《華爾街日報》報導認為：中共二十大堪稱「今年世界上最重要的選舉」， 但「這根本就不是選舉，它是一次加冕儀式。」

英國《泰晤士報》在評論習近平在二十大開幕式上的講話文章中，稱習近平是「北京的皇帝」。該評論認為，習近平在尋求第三個任期的同時，外界對其領導力的質疑也在增加。

「中共將為他的繼續執政蓋上橡皮圖章，使他成為自1982年鄧小平提出任期限制以來第一位任期超過十年的領導人。這已成為定局。這將使習近平成為自毛澤東以來中國最大權在握的領導人，他的政治主張已經作為『習近平思想』被寫入憲法。然而，矛盾的是，即使在習近平鞏固其對黨和政府的權力時，對其權威的挑戰和對其領導力的質疑也在增加。」

文章從中國內外的背景分析，並非一切均如習近平所願：「中國經濟一直在衰退，今年的增長率目前預計為2.8%，遠遠低於5.5%的官方目標。」

而在國際間，習近平與俄羅斯總統普亭簽署「永遠如兄弟般的關係」的條約，現在看起來也越來越顯得是「判斷失誤」。

英國《衛報》報導說，習近平向代表們發表了長達近兩個小時的講話，「讓人們難得地看到了他對這個越來越只聽令於一人的國家所做的計劃和願景」。

美國《華盛頓郵報》刊登評論文章「習近平的至尊地位並不能掩蓋他的軟弱」。文章將中共的領導人選舉與天主教紅衣主教們選舉教宗相提並論。

文章認為，「中共二十大的公開場面都是經過高度協調編排的，審議也是僵硬和無趣的。但這些卻提供了一個難得的機會，讓我們看到中共的影響力雖然毋庸置疑，但卻仍然要想辦法解決內部摩擦和派系問題。」

台灣問題

國際媒體對中共二十大的另一個關注點是習近平講話中對台灣問題的表述。

習近平表示，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。中共堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絶非針對廣大台灣同胞。

習近平的這一表述與中共歷屆領導人的台灣政策並無根本不同，但英國《金融時報》報導認為，習近平此番講話反映出北京認為美國有意改變台海現狀後所表現的緊迫感。

美國《紐約時報》報導認為，「習近平的講話在台灣問題上並沒有什麼新的突破，但語氣更加尖銳，它是在警告世界，中國，只有中國，將決定什麼時候、用什麼方式實現統一。」

《衛報》引述澳大利亞國立大學的政治學者宋文迪（Sung Wen-ti）說，可以樂觀地看待習近平有關台灣的講話。

他說：「講話的著重點放在『應該』和『必須』，但對『如何做』卻相當模糊。缺乏『如何做』是一個跡象，表明他（習近平）想保持對台政策的靈活性，並不願意不可逆轉地致力於走一條特別對抗的道路。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九