COP27聯合國氣候變化會議11月埃及登場，四大看點值得關注

2022年11月6日至18日，埃及邀請各國元首、部長和談判代表，以及氣候活動家、市長、民間社會代表和首席執行官們前往其沿海城市沙姆沙伊赫參加COP27會議（2022年聯合國氣候變化會議）。

這次會議和我們每個人有什麼關係？

COP27是在聯合國領導下為實現具有里程碑意義的《巴黎協定》目標而舉行的年度大會，這是關係到全人類共同未來的問題。

為了應對全球氣候變化，197個國家於2015年12月12日在巴黎召開的COP21會議上通過《巴黎協定》，旨在大幅減少全球溫室氣體排放，將本世紀全球氣溫升幅限制在2℃以內，同時尋求將氣溫升幅進一步限制在1.5℃以內的措施。

這份協定2016年11月4日正式生效，是具有法律約束力的國際條約。目前，共有193個締約方（192個國家加上歐盟）正式加入了《巴黎協定》。

《巴黎協定》雖然是一個以科學為基礎的國際協議，但它影響到能源、金融、環保、產業等方方面面的經濟問題，也涉及到國際關係和現實政治問題。每年的COP會議對各國各行業人們關注的問題會有不同的側重。

今年的COP27有很多看點，其中以下四項既是獨立的焦點，也相互關聯，值得關注：

1、國際關係的緊張和能源危機

2021年格拉斯哥COP26氣候大會還促成不同國家集團之間達成了多項多邊協議，包括承諾削減甲烷排放，停止森林砍伐，以及停止為海外化石能源項目提供融資。

俄國和烏克蘭戰爭爆發以後，特別是石油、天然氣等傳統國際能源供應突然緊張，糧食、經濟危機威脅增大。這些對原來全球減排的進程造成很大的影響。

對普通百姓來說，俄烏戰爭後通貨膨脹率急劇上升，能源、食品以及供應鏈安全成為日常生活中擔憂的大事。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄國入侵烏克蘭遭到出口制裁，全球石油天然氣價格暴漲。天然氣供應緊張影響到企業向清潔能源過渡。

儘管一些國家政府努力利用這場危機加快減碳和提高能效的步伐，但也有一些國家增加尋找新的化石燃料來源，以保證短期能源安全。

比如中國、德國等製造業大國，原來都是世界開發新能源的領軍者，但也為了維持經濟和百姓生活需要，在繼續努力發展新能源領域的同時，重新恢復對污染最大的石化能源煤炭的使用。

中國和美國是世界最大的兩個排放國。因為中美關係緊張，中國暫停了在氣候變化問題上與美國的官方對話。

COP27如何在現實面前做好各國各方的協調，達成一個平衡目標，鞏固《巴黎協定》和2021年在英國召開的格拉斯哥COP26的成果，值得關注。

2、氣候資金和金融問題

氣候資金問題源於發達國家和發展中國家不同的歷史責任和應對氣候變化能力。

因為西方在人類歷史上率先實現工業化，在這個過程中西方對現有的排放負有較大的責任，也有著應對氣候變化更大的能力。而經濟發展落後的國家，特別是氣候變化下適應能力脆弱國家最容易受到氣候變化衝擊。

因此，在《巴黎協定》中，發達國家承諾到2020年每年提供1000億美元氣候融資，幫助發展中國家節能減排應對氣候變化。但到目前為止，這部分資金只兌現了一小部分。

此外就有關氣候資金的概念、透明度、審計等一系列問題，各國爭議很大。比如發達國家通過多邊、雙邊官方發展援助等其他渠道所提供的資金是否可以界定為氣候資金？

各國決策者們認識到，全球經濟在2050年前實現向脫碳經濟轉型蘊藏著巨大的增長機遇，企業和一些主要投資者對採用符合1.5°C溫控目標的可持續業務計劃的興趣大增。

前英格蘭銀行行長的聯合國氣候融資特使馬克・卡尼表示，一個新型可持續金融體系正在緩慢建立，將為私營部門的倡議和創新提供資金，進而有可能增強各國政府氣候政策的有效性。

目前在全球經濟下行的背景下，從現實角度出發，埃及的COP27在氣候資金和金融問題上能作出多大的進展？

3、極端氣候與天災應對

2022年世界面臨更多的極端、罕見的天氣和前所未有的自然災害，比如嚴重的乾旱和洪水。

2022年夏天，中國高溫天氣持續了兩個多月，是1960年代有記錄以來最長的一次。中國南方大片地區抗旱，現有大型水利發電工程地區出現缺電的同時，北方地區出現的暴雨卻導致洪水。

在歐洲，據歐盟全球環境與安全監測計劃的監測，2022年夏天的乾旱可能是歐洲大陸500年來所經歷的最嚴重乾旱。

西伯利亞和美國西部的乾旱地區擴大，非洲的乾旱導致農業收成的大幅減少。

從6月中旬開始，巴基斯坦遭受史無前例的季風降雨，引發的前所未有的洪澇災害讓三分之一的國土變成菏澤，人員財產損失巨大。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）指出，巴基斯坦洪災是氣候變化受害者：「人類已經向自然宣戰，自然正在反擊。」

《巴黎協定》規定了「損失與損害」融資，目的是為了應對無法適應、會造成永久性損失的氣候變化影響，如海平面上升等。COP27會議將對「適應」、「損失與損害」等做出何種安排，提供什麼樣的解決方案？

4、投資和幫助非洲

COP27是一次在非洲召開的氣候大會。

非洲至今仍是全球貧困人口最多的大陸，也是最容易受到氣候變化影響的大陸之一，尤其是旱澇災害加劇。

Photo Credit: Nathalia Clark / BBC News 年輕一代更注意氣候變化問題，包括南北貧富差距，公平，環境保護等。

非洲僅佔全球排放量的一小部分，但它的經濟在迅速發展之中。清潔技術成本下降為非洲的未來帶來了新的希望，非洲很有可能幫助縮小可再生能源需求方面的差距。

實現非洲的能源和氣候目標意味著今後十年的能源投資要翻一倍以上，並大幅提升適應能力。過去20年，只有2%的清潔能源投資於非洲。