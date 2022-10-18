中共二十大：「習典範」逐漸取代「鄧典範」，倒習謠言不敵現實終將止步

解讀中共二十大報告，鄧典範淡出、習典範登場

（中央社）針對中共二十大報告，國立台灣大學政治系教授兼主任張登及17日表示，他得到的印象是，這是鄧典範的淡出，習典範的登場。

由政大國關中心、台大政治系主辦，政大東亞所、台大社科院協辦的「解讀『二十大』政治報告」座談會17日在台北舉行。

張登及在會上表示，這次二十大報告值得注意的是，「改革」在十九大報告是69、70幾次，在二十大沒有超過30次；「開放」在十九大出現30到40次，二十大出現17到20次。也就是說，「改革」與「開放」這兩個詞頻，在二十大減了50％。

張登及說，「開放」這個詞在二十大很多時候指向的是要高水準的開放，而不是過去30年的開放，認為這是值得觀察的鄧典範淡出，習典範上場的重要過程。

張登及指出，改革開放還是存在，但詞頻減少了。「改革」變成完善，「開放」變成治理。現在不是不要「改革」，現在變成健全、改進、創新等其他詞彙。

他認為，「改革」在過去表示很多東西不自信做的不夠，因此要取法別人、引進去走出來；現在則是完善、創新、改進，認為在自信上能實現改革，展現所謂「中國模式」。

張登及也提到主要矛盾與次要矛盾。他指出，從11屆3中全會以來，主要矛盾與次要矛盾是「人民美好生活的需要跟中國發展不足與不均衡之間的矛盾」。

現在雖然主要矛盾仍然在二十大報告出現，但沒有點名的中美矛盾被鑲嵌到發展矛盾中。美國的霸權、霸道、霸凌的「三霸」與干涉主義、雙標、極限施壓，造成「百年未有之大變局與中國的目標偉大復興間的矛盾」。

他說，偉大復興與外部干涉的矛盾，會導致追求人民美好生活與發展不足的矛盾面臨新困難與挑戰。以前是借重外部技術、制度與發展等使自身主要矛盾能克服，但現在是外部因素反而變成重要挑戰。

政大東亞所所長鍾延麟則談及意識形態。

他分析，二十大的潛台詞是，中華民族的偉大復興的歷史征程要走下去，不能離開中共總書記習近平與其思想指導。

他提到，二十大當中理論部分被擺在很前面，是很難得的狀態，用意是習近平要做政治加持，作為新時代中共意識形態理論導師地位。這次二十大強調了「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」，隱含著習能掌握革命理論、結合具體實際、提出新的指導思想的政治信念。

被問及現在的「再毛化」，鍾延麟指出，毛澤東與習還是有差別。習近平沒有像毛時期把黨內政治帶到社會去，沒有用群眾運動的方式；毛時期強調世界革命，強調暴力手段、勒緊褲帶做，但是習的做法還是有界限，是和平、制度競爭。

鍾延麟指出，儘管報告有「毛式語言」，但從習的角度而言，一代人處理一代事，不認為是要重複毛。

中共二十大登場，倒習謠言不敵現實終將止步

歷屆中共黨代會前，很少像二十大前般，接連出現「習下李上」、「習近平返國被軟禁」這種以扳倒最高層為目標、且信者不少的謠言。但這背後，卻某種程度地反映了中國民心的向背。

特別是流傳甚廣的「習下李上」。隨著16日登場的中共二十大，總書記習近平在報告裡展現的企圖心，這個謠言幾將化為烏有。然而，一些不滿現狀及習近平理念作風的中國內外民眾，直到此刻，都還抱著一絲可能「翻盤」的遐想。

中共總書記習近平執政10年，雖一度以「老虎蒼蠅一起打」鐵腕反腐擄獲民心。此後，在被全黨定於一尊下，眾人的專業逐漸不敵一人的專斷。今年來，對內堅持「動態清零」和對外一度「挺俄遠烏」，更讓中國內外交困。特別是「動態清零」防疫所引發的民怨，迅速累積。

在這一背景下，某名旅居加拿大的華裔自媒體人，5月初突然在自己的YouTube頻道聲稱，在中共高層取得共識下，中國國務院總理李克強將在中共二十大後，取代習近平接任總書記，立刻在全球中文網路引發震撼。因為，此前根本沒人相信，習近平會把志在必得的第3個總書記任期，拱手讓給沒有太多實權的李克強。

但在繪聲繪影的描述，加上當時上海被封城超過1個月民怨沸騰，以及全國經濟囿於「動態清零」的困境下，這個「習下李上」的說法像野火般在網路上蔓延，且以多種方式傳入中國國內。由於影像傳播易被封殺，相關的節目還被轉為錄音檔流傳，躲過不少封鎖，引發不少被疫情及經濟所苦的中國民眾內心共鳴。

隨著習近平權力穩固態勢趨於明朗，進入8月，「習下李上」的傳言漸趨沉寂，且質疑越來越多。然而，習近平9月中出訪中亞，實現疫情近3年來首度出國後，卻出現了另一個比「習下李上」離譜得多的謠言。內容大致是，黨內退休大老及現任高層策動反習，習近平自中亞返國後即遭軟禁，家人則搭乘「泛美航空」出逃等。

隨著習近平在9月下旬率領黨內高層集體亮相，參觀頌揚自己的「奮進新時代」主題展，加上泛美航空早在1991年就倒閉的事實，讓這個傳言不但不攻自破，更被不少人引為笑柄。然而，相信這個離譜傳言的人，和相信「習下李上」傳言的中國民眾，有著高度的重疊性。

中共二十大召開前，有論者認為，這些倒習謠言，代表傳播者對中南海的看法和思維模式「停留在以前」，過於從政治鬥爭的角度看待中共高層分歧。至於相信這種謠言的人，至少當下的想法是很不現實的。

「天下苦秦久矣啊」，北京一名曾篤信「習下李上」的自由派人士，無力又無奈地用這句話向記者反駁上述論點。他說，這幾年「中國變成這副光景，誰該負責大家都明白，只是沒人敢講而已」。在這種情況下，只要是明白人聽到「習下李上」，「誰不希望成真呢」？