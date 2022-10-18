卡達下月舉辦世足賽，再獲2023年亞洲盃主辦權，房東看準住宿商機要求房客搬離
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儘管外界有疑慮，主辦單位堅稱人口僅280萬的卡達，擁有足夠的住宿設施可以安置所有的足球迷。在旅宿訂房網站Airbnb，兩人公寓一晚要價2500美元。透過Airbnb預訂一棟別墅住宿，長達整整29天的世界盃期間，至少要價1萬3000美元（相當於新台幣41萬5807元），不過，價格也有可能上看數十萬美元。
下月舉辦世界盃，卡達再獲2023年亞洲盃主辦權
（中央社）亞洲足球聯盟17日宣布，2023亞洲盃足球賽將由卡達主辦。中國今（2022）年5月考量疫情放棄主辦權，亞洲足球聯盟表示，儘管時間很短，11月就將主辦世界盃足球賽的卡達已經做好準備。
總部設在馬來西亞的亞洲足球聯盟（The Asian Football Confederation, AFC）於聲明中指出，AFC執委會17日確認2023年亞洲盃由卡達足球協會（QFA）主辦。
亞洲足球聯盟沒有提到亞洲盃舉辦的時間，同時表示執委會已將印度和沙烏地阿拉伯列入2027年亞洲盃主辦國的候選名單。
亞洲足球聯盟主席薩爾曼（Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa）說，儘管準備的時間很短，但卡達已準備好承辦賽事。
下個月登場的世界盃（World Cup）也是由卡達主辦。薩爾曼盛讚卡達已有「世界級基礎設施」以及「無可匹敵的主辦能力」。
中國在2019年6月贏得主辦權，卻在今年5月因為堅持清零政策退出，亞洲足球聯盟緊急尋找新的主辦國，來承接這項AFC主要賽事。2023年亞洲盃決賽將會有24隊出賽。
亞洲盃每4年舉辦一次。韓國和印尼在中國退出後也爭取主辦權，不過最終由卡達勝出。卡達曾主辦過1988年和2011年的亞洲盃。
韓國和日本於2002年共同舉辦世界盃，自1960年後就沒有主辦過亞洲盃。印尼則是在2007年和馬來西亞、泰國和越南共同舉辦亞洲盃賽事。
不過印尼這個月稍早發生足球場踩踏悲劇，造成131人死亡，另外還有數百人受傷，是史上最嚴重的場館災難之一。專家因此質疑其是否有能力承辦大型國際賽事。
卡達房東要求房客搬離，看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
（中央社）隨著世界盃的腳步越來越近，主辦國卡達的房東看準從世界各地湧來球迷帶來的住宿商機，越來越多的房客被要求搬離，當中不少是外國房客，有些房東甚至只給他們幾天的時間。
在11月到12月世界盃期間，預估將有超過百萬足球迷湧入卡達首都杜哈，對這個波斯灣小國帶來住宿房源的壓力。
一名要求匿名的房地產公司代表告訴法新社，當地房東看到調漲房租的機會，對房客「毫不留情」，市場充斥「貪婪」氣氛。
任職卡達一家大型公司的蕾姆（Reem）就被房東告知一週內搬家。
擔心遭報復而使用化名的蕾姆告訴《法新社》，房東想把他租給她雇主的數十間公寓清空，這樣才可以在世界盃期間賺進更多錢。
公司將蕾姆和其他員工安置到旅館，但只能住到11月15日，亦即世界盃開踢前5天，然後將移宿到一處「臨時」的公寓。
其他住在杜哈的房客告訴《法新社》，他們同樣被迫在付出更多房租和搬離之間做選擇。
蕾姆住的公寓在訂房網站booking.com上一晚要價1700美元（約新台幣5萬4373元），在世界盃期間至少要訂14晚。
蕾姆說，這間公寓她住了兩年，每月房租2500美元（約新台幣7萬9937元）。
大多數的足球迷透過世界盃官網入口預訂旅館、公寓、遊輪、和沙漠帳篷等住宿設施。
儘管外界有疑慮，主辦單位堅稱人口僅280萬的卡達，擁有足夠的住宿設施可以安置所有的足球迷。
為了紓解房源不足的問題，國際足球總會（FIFA）最近釋出之前保留的數以千計飯店住房。專家表示，此舉可望在未來幾周壓低住宿價格。
一些來觀賞世界盃的旅客轉向公開市場尋找豪華公寓，或挑選特定場館附近較好的地點，而某些住宿設施的價格凸顯了房東的高度期待。
在旅宿訂房網站Airbnb，兩人公寓一晚要價2500美元。
透過Airbnb預訂一棟別墅住宿，長達整整29天的世界盃期間，至少要價1萬3000美元（相當於新台幣41萬5807元），不過，價格也有可能上看數十萬美元。
一位在杜哈的西方外交官表示，使館人員已經要求加薪付房租。
住在杜哈高檔珍珠區（Pearl district）的59歲黎巴嫩裔美國人高拉（Nabil Ghorra）說：「租金將處於高點一段時間。」
「我覺得有人是想趁這次機會撈一筆，但像世界盃這種大型賽事，任何地方都可能發生這種情況。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
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營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。