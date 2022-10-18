卡達下月舉辦世足賽，再獲2023年亞洲盃主辦權，房東看準住宿商機要求房客搬離

下月舉辦世界盃，卡達再獲2023年亞洲盃主辦權

（中央社）亞洲足球聯盟17日宣布，2023亞洲盃足球賽將由卡達主辦。中國今（2022）年5月考量疫情放棄主辦權，亞洲足球聯盟表示，儘管時間很短，11月就將主辦世界盃足球賽的卡達已經做好準備。

總部設在馬來西亞的亞洲足球聯盟（The Asian Football Confederation, AFC）於聲明中指出，AFC執委會17日確認2023年亞洲盃由卡達足球協會（QFA）主辦。

亞洲足球聯盟沒有提到亞洲盃舉辦的時間，同時表示執委會已將印度和沙烏地阿拉伯列入2027年亞洲盃主辦國的候選名單。

亞洲足球聯盟主席薩爾曼（Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa）說，儘管準備的時間很短，但卡達已準備好承辦賽事。

下個月登場的世界盃（World Cup）也是由卡達主辦。薩爾曼盛讚卡達已有「世界級基礎設施」以及「無可匹敵的主辦能力」。

中國在2019年6月贏得主辦權，卻在今年5月因為堅持清零政策退出，亞洲足球聯盟緊急尋找新的主辦國，來承接這項AFC主要賽事。2023年亞洲盃決賽將會有24隊出賽。

亞洲盃每4年舉辦一次。韓國和印尼在中國退出後也爭取主辦權，不過最終由卡達勝出。卡達曾主辦過1988年和2011年的亞洲盃。

韓國和日本於2002年共同舉辦世界盃，自1960年後就沒有主辦過亞洲盃。印尼則是在2007年和馬來西亞、泰國和越南共同舉辦亞洲盃賽事。

不過印尼這個月稍早發生足球場踩踏悲劇，造成131人死亡，另外還有數百人受傷，是史上最嚴重的場館災難之一。專家因此質疑其是否有能力承辦大型國際賽事。

卡達房東要求房客搬離，看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

（中央社）隨著世界盃的腳步越來越近，主辦國卡達的房東看準從世界各地湧來球迷帶來的住宿商機，越來越多的房客被要求搬離，當中不少是外國房客，有些房東甚至只給他們幾天的時間。

在11月到12月世界盃期間，預估將有超過百萬足球迷湧入卡達首都杜哈，對這個波斯灣小國帶來住宿房源的壓力。

一名要求匿名的房地產公司代表告訴法新社，當地房東看到調漲房租的機會，對房客「毫不留情」，市場充斥「貪婪」氣氛。

任職卡達一家大型公司的蕾姆（Reem）就被房東告知一週內搬家。

擔心遭報復而使用化名的蕾姆告訴《法新社》，房東想把他租給她雇主的數十間公寓清空，這樣才可以在世界盃期間賺進更多錢。

公司將蕾姆和其他員工安置到旅館，但只能住到11月15日，亦即世界盃開踢前5天，然後將移宿到一處「臨時」的公寓。

其他住在杜哈的房客告訴《法新社》，他們同樣被迫在付出更多房租和搬離之間做選擇。

蕾姆住的公寓在訂房網站booking.com上一晚要價1700美元（約新台幣5萬4373元），在世界盃期間至少要訂14晚。

蕾姆說，這間公寓她住了兩年，每月房租2500美元（約新台幣7萬9937元）。

大多數的足球迷透過世界盃官網入口預訂旅館、公寓、遊輪、和沙漠帳篷等住宿設施。

儘管外界有疑慮，主辦單位堅稱人口僅280萬的卡達，擁有足夠的住宿設施可以安置所有的足球迷。

為了紓解房源不足的問題，國際足球總會（FIFA）最近釋出之前保留的數以千計飯店住房。專家表示，此舉可望在未來幾周壓低住宿價格。

一些來觀賞世界盃的旅客轉向公開市場尋找豪華公寓，或挑選特定場館附近較好的地點，而某些住宿設施的價格凸顯了房東的高度期待。

在旅宿訂房網站Airbnb，兩人公寓一晚要價2500美元。

透過Airbnb預訂一棟別墅住宿，長達整整29天的世界盃期間，至少要價1萬3000美元（相當於新台幣41萬5807元），不過，價格也有可能上看數十萬美元。

一位在杜哈的西方外交官表示，使館人員已經要求加薪付房租。

住在杜哈高檔珍珠區（Pearl district）的59歲黎巴嫩裔美國人高拉（Nabil Ghorra）說：「租金將處於高點一段時間。」

「我覺得有人是想趁這次機會撈一筆，但像世界盃這種大型賽事，任何地方都可能發生這種情況。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺