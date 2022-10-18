2022/10/18,
商業

國內3家純網銀皆虧損，將來銀行累積虧損達18億最多，預計3至5年後才可損益兩平

國內3家純網銀皆虧損，將來銀行累積虧損達18億最多，預計3至5年後才可損益兩平
圖為「將來銀行」純網銀開業記者會中展示金融卡與APP界面。。Photo Credit: 中央社

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檢視純網銀財務概況，3家純網銀皆呈虧損狀態，截至今年7月底止，以將來銀行累積虧損18.16億元最高，樂天銀行累積虧損11.04億元次之，LINE Bank累積虧損9.13億元。依《銀行法》第64條規定，銀行虧損逾資本1/3者，中央主管機關應在3個月內，限期命銀行補足資本，逾期未經補足資本者，應派員接管或勒令停業。

（中央社）國內3家純網銀均預計開業後3至5年才可達損益兩平，根據金管會數據，截至今（2022）年7月底止，以將來銀行累積虧損達新台幣18.16億元最多，至於先前已辦理過增資的LINE Bank累積虧損達9.13億元。

因應銀行數位化發展趨勢，金管會發布開放純網銀政策，目前有3家純網銀開業營運，包含樂天國際商業銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來銀行，分別在2020年12月30日、2021年3月24日及今年1月22日正式開業營運。

根據「金管會及所屬2023年度單位預算評估報告」揭露3家純網銀營業概況，截至今年6月底，純網銀整體開戶數累計達142萬3635戶，6月底存款餘額（含郵匯轉存款）總計634.29億元。

報告指出，各家純網銀開戶數皆穩定成長，其中以LINE Bank開戶數及存款餘額最高，分別占整體的86.42％及57.34％。

不過，檢視純網銀財務概況，3家純網銀皆呈虧損狀態，截至今年7月底止，以將來銀行累積虧損18.16億元最高，樂天銀行累積虧損11.04億元次之，LINE Bank累積虧損9.13億元。

依《銀行法》第64條規定，銀行虧損逾資本1/3者，中央主管機關應在3個月內，限期命銀行補足資本，逾期未經補足資本者，應派員接管或勒令停業。

3家純網銀中，LINE Bank已在今年6月率先減資彌補虧損再辦理增資。

《經濟日報》報導，虧損最高的將來銀行，若明年一整年的月均虧損額沒有縮小，最快明年底前將會碰觸到、虧損達資本額三分之一的法定增資門檻，估算最快明年底就得增資。

銀行主管指出，台灣銀行業本就過度競爭，純網銀開業初期要衝刺客戶與存款數，勢必要端出夠大的「牛肉」，而這些好康本來就很傷本，這也是純網銀在開業一、二年後就得面臨增資議題的主要原因

金管會表示，純網銀在營運初期階段須投入大量資訊設備成本，且客戶及業務規模尚在建立中，申請設立時已預期可能在3至5年後始達損益兩平，金管會受理純網銀申設時，已要求大股東出具財務支援承諾，並在日常監理持續關注銀行財務狀況。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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