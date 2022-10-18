國內3家純網銀皆虧損，將來銀行累積虧損達18億最多，預計3至5年後才可損益兩平
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檢視純網銀財務概況，3家純網銀皆呈虧損狀態，截至今年7月底止，以將來銀行累積虧損18.16億元最高，樂天銀行累積虧損11.04億元次之，LINE Bank累積虧損9.13億元。依《銀行法》第64條規定，銀行虧損逾資本1/3者，中央主管機關應在3個月內，限期命銀行補足資本，逾期未經補足資本者，應派員接管或勒令停業。
（中央社）國內3家純網銀均預計開業後3至5年才可達損益兩平，根據金管會數據，截至今（2022）年7月底止，以將來銀行累積虧損達新台幣18.16億元最多，至於先前已辦理過增資的LINE Bank累積虧損達9.13億元。
因應銀行數位化發展趨勢，金管會發布開放純網銀政策，目前有3家純網銀開業營運，包含樂天國際商業銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來銀行，分別在2020年12月30日、2021年3月24日及今年1月22日正式開業營運。
根據「金管會及所屬2023年度單位預算評估報告」揭露3家純網銀營業概況，截至今年6月底，純網銀整體開戶數累計達142萬3635戶，6月底存款餘額（含郵匯轉存款）總計634.29億元。
報告指出，各家純網銀開戶數皆穩定成長，其中以LINE Bank開戶數及存款餘額最高，分別占整體的86.42％及57.34％。
不過，檢視純網銀財務概況，3家純網銀皆呈虧損狀態，截至今年7月底止，以將來銀行累積虧損18.16億元最高，樂天銀行累積虧損11.04億元次之，LINE Bank累積虧損9.13億元。
依《銀行法》第64條規定，銀行虧損逾資本1/3者，中央主管機關應在3個月內，限期命銀行補足資本，逾期未經補足資本者，應派員接管或勒令停業。
3家純網銀中，LINE Bank已在今年6月率先減資彌補虧損再辦理增資。
《經濟日報》報導，虧損最高的將來銀行，若明年一整年的月均虧損額沒有縮小，最快明年底前將會碰觸到、虧損達資本額三分之一的法定增資門檻，估算最快明年底就得增資。
銀行主管指出，台灣銀行業本就過度競爭，純網銀開業初期要衝刺客戶與存款數，勢必要端出夠大的「牛肉」，而這些好康本來就很傷本，這也是純網銀在開業一、二年後就得面臨增資議題的主要原因
金管會表示，純網銀在營運初期階段須投入大量資訊設備成本，且客戶及業務規模尚在建立中，申請設立時已預期可能在3至5年後始達損益兩平，金管會受理純網銀申設時，已要求大股東出具財務支援承諾，並在日常監理持續關注銀行財務狀況。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
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臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
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