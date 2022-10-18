俄軍出動無人機和火箭彈襲擊基輔與烏東，伊朗否認對俄軍援、歐盟警告祭新制裁

俄出動無人機和火箭彈襲基輔與烏東，增至6死

（中央社）在俄羅斯部隊對烏克蘭首都基輔（Kyiv）出動數十架無人機進行攻擊後，烏國官員今天（當地時間17日）表示，首都基輔與東部蘇米州（Sumy）至少6人死於俄軍攻擊。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒體上表示：「截至目前為止，一架神風（kamikaze）無人機對一棟住宅大樓的攻擊已增至3死，19人獲救，（救援）工作還在進行中。」

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）表示，首都有兩名死者是一對年輕夫妻。他在社群媒體上寫道：「一名丈夫和身懷六甲的妻子（死亡），女子懷孕6個月。」

與此同時，烏國東部蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在社群媒體上表示，當地共有3人死亡，另有多人受傷。

吉維茨基在社群媒體上寫道：「上午5時20分，3枚俄羅斯火箭彈擊中一處民用基礎設施。至少3人死亡、9人受傷，還有人受困瓦礫堆下。」

烏國總理什米加爾（Denys Shmygal）稍早表示，俄國空襲擊中蘇米州和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的能源設施。而根據烏國總統府，第聶伯羅彼得羅夫斯克州遇襲也造成一些人死傷。

俄羅斯國防部今天則表示，已使用高精準度武器，對烏克蘭各地的軍事目標和能源基礎建設發動大規模攻擊。

路透社報導，俄國國防部在每日簡報中表示，最新一波轟炸烏克蘭城市的行動，擊中「所有設定目標」，同時俄軍也阻止了烏軍試圖突破烏南赫爾松州（Kherson）防線的企圖。

本月稍早，連結俄羅斯本土與克里米亞半島（Crimea）的一條重要橋梁爆炸，隨後俄國就加強以飛彈空襲烏克蘭全境。

大橋爆炸後，俄國發動侵烏以來最大規模的飛彈攻擊，擊中烏國全境城市和州等超過十多地的目標，之後幾天又接連發射飛彈。

伊朗否認提供俄國無人機，歐盟警告對伊朗祭新制裁

俄羅斯今天以伊朗製無人機攻擊烏克蘭首都基輔，烏方表示這顯示俄方還想作困獸之鬥。伊朗當局否認提供無人機給俄國，稱此消息是西方政治宣傳，歐盟則警告要對伊朗祭出新制裁。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭開戰至今將近8個月，今日大舉出動「神風」無人機攻擊基輔，烏克蘭總統辦公室稱這是俄羅斯絕望下的拚死一搏。

法新社記者在基輔看見無人機低空飛過市中心，烏克蘭警方用自動武器對無人機開火，整個城市因爆炸煙霧瀰漫。

正好一個星期前，俄羅斯才對烏克蘭城市連2日發射飛彈攻擊，破壞烏克蘭全國的能源和用水供給設施。

正在基輔中央車站等乘客的烏克蘭計程車司機普瑞荷德科（Sergiy Prikhodko）告訴法新社記者說：「他們現在似乎是每週一就來襲擊我們。一週變成是以這種新方式開始。」

今天清晨6時35分左右，基輔在空襲警報聲中發生第一起爆炸，之後全國幾乎都聽得到警報聲。

路透社報導，甫上任的聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）特克（Volker Turk）說，對烏克蘭平民的攻擊行動應該停止。

特克告訴記者，尊重國際人權法和國際人道法「極為重要」，強烈呼籲戰事降溫。

伊朗今天否認提供俄羅斯無人機來對烏克蘭發動攻擊。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在例行記者會上說：「關於伊朗提供俄羅斯無人機的報導具政治意圖，而且消息出自於西方人士。我們沒有向開戰的任何一方提供武器。」

部分歐盟國家外交部長呼籲，如果德黑蘭當局被證實涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將對伊朗發動新制裁措施。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）說，今天上午無人機在尖峰時間攻擊基輔，擊中鄰近市中心鐵路車站的建築物，他強調歐盟應該強烈回應這起新的空襲行動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航