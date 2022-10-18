英國新財相提前宣布賦稅計畫，幾乎全盤撤銷減稅方案、縮減能源補助，首相特拉斯為「錯誤」致歉

英國財相提前宣布賦稅計畫，挽救投資人信心危機

（中央社）英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）將在17日公布賦稅和預算措施，比預定時間提前兩週，以挽救投資人對首相特拉斯（Liz Truss）政府的信心。

《路透社》報導，韓特14日接替夸騰（Kwasi Kwarteng）出任財相後，即忙著重新撰寫首相特拉斯的經濟計畫，力圖阻止9月23日特拉斯政府宣布沒有財源作為後盾減稅案引發的債市跌勢。

英國財政部表示：「財政大臣將在今天稍後發表聲明，將中期財政計畫的措施提前。這項中期財政計畫將對財政永續性帶來支撐。今天下午他也將在下議院發表聲明。」

英鎊聞訊在亞洲盤兌美元升值約1％。

韓特週末和特拉斯會面大幅修改特拉斯原本的經濟計畫。特拉斯上台僅一個多月，權力即受到這場危機的嚴重削弱。特拉斯是英國6年來第4位首相。

英國下議院財政委員會主席保守黨議員斯特萊德（Mel Stride）在推特發文說：「韓特財相一上任就強勢出手，採取必要行動，動作迅速。提早在今天前往下議院發表聲明是明智之舉，成為出乎市場意料之外的正面消息。這對外釋出訊息：『我們已採取必要行動，事情已搞定。』」

英國財政部表示，韓特將在既定的10月31日公布完整版的中期財政計畫，同時預算責任局（Office for Budget Responsibility）將提供獨立預測。

財政部表示，韓特16日晚間和英國央行英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）以及英國債務管理局（Debt Management Office）局長會面，向他們說明他的計畫。

英國央行總裁貝里15日已對韓特投下信心一票，他說兩人已針對解決公共財政問題的必要性交換意見。不過，貝里也說，即使英國經濟近期可能陷入衰退，下月利率仍可能必須大幅調升。

彭博16日報導，在英國首相特拉斯緊急撤換財政大臣夸騰、並恢復提高企業稅後，高盛集團（Goldman Sachs）分析師下修英國經濟成長預估。

彭博引述高盛分析師的研究報告：「在陷入疲軟的成長動能、大幅緊縮財政狀況、以及明年4月起調高企業稅等情況下，我們進一步下修我們對英國成長前景的預估，我們現在預期會有更嚴重的衰退。」

高盛調降2023年英國經濟展望，由之前預估萎縮0.4％，下修至萎縮1.0％。2023年底，英國核心通膨將來到3.1％，較之前的3.3％下修。

英國首相特拉斯原本誓言將企業稅凍結在19％，卻在14日政策大轉變表示，明年將調高企業稅至25％。

英國新財相撤銷部分首相減稅計畫，縮減能源補助

（中央社）英國新財政大臣韓特17日幾乎全盤撤銷首相特拉斯引發市場混亂的迷你預算方案，並縮減大型能源補助計畫。韓特還說，英國必須重建投資人對政府的信心。

路透社報導，英國首相特拉斯提出的經濟方案引發市場動盪，造成英國資產價值重挫，韓特14日臨危受命出任財相，解決公共財政問題。韓特表示，英國在尋求經濟成長之前，必須恢復信心和穩定。

韓特指出，原先規劃的減稅方案修正後每年將可籌資320億英鎊（約360億美元）。英國政府也必須削減支出，以縮減公共財政缺口。根據《星期泰晤士報》（Sunday Times）報導，英國財政缺口達720億英鎊。

韓特說：「隨著我們貫徹追求成長的使命，我仍對英國長期經濟前景十分有信心。但成長有賴信心和穩定，而英國總是憑藉自身實力。」

格林威治時間10時20分，英鎊兌美元匯價擴大升幅至1.2％。政府公債價格則小幅走高。

英國央行英格蘭銀行堅持在14日結束提振債市措施，迫使韓特必須在週末期間想方設法削減支出，以便趕在今天債市開盤前端出方案。

韓特一如外界預期撤銷部分減稅計畫，但削減能源補助計畫規模則出乎外界預料。

英國首相特拉斯之前宣布在能源價格飆升期間，對家庭和企業提供為期2年的補助計畫。這項計畫6個月將耗費600億英鎊。韓特今天表示，這項能源補助計畫將實施到明年4月，之後將縮小範圍和規模。

英國財政部表示，韓特將在既定的10月31日公布完整版的中期財政計畫，同時預算責任局將提供獨立預測。

英相特拉斯為減稅計畫錯誤致歉，誓領保守黨到下次大選

（中央社）英國首相特拉斯17日為引發市場動盪的減稅計畫「錯誤」致歉，但也說她不會下台，堅稱會領導保守黨到下次大選。

《路透社》報導，特拉斯的政策導致投資人失去信心，也讓她的民調暴跌。

特拉斯告訴《英國廣播公司》（BBC）：「我確實要承擔責任，為犯下的錯誤致歉。」

她說：「我原想採取行動，幫助民眾支付能源帳單，解決高稅負的問題，但我們走得太遠太快。」

BBC報導說，特拉斯也表示，她會信守推動「低稅負、高成長經濟」的承諾，但現在維持經濟穩定是「首要任務」。

特拉斯上週換掉財政大臣夸騰，指派前外交大臣韓特接任。韓特17日將特拉斯的減稅計畫中剩餘的大部分都取消，包括縮減她龐大的能源補助計畫。

特拉斯被問到她現在是否只是名義上的首相時說，她指派韓特是因為她知道自己必須改變方向。

她說：「如果我不像這樣為國家利益行事，就是完全不負責任。我們改變政策是對的。」

特拉斯和夸騰上個月試圖顛覆英國財政政策，宣布沒有財源作為後盾的減稅計畫，規模高達450億英鎊（約新台幣1兆6600億元），以使經濟擺脫停滯。