《路透》：原要在上海進口博覽會批評俄、中，歐盟理事會主席米歇爾演講影片被中國撤下

第5屆中國國際進口博覽會（China International Import Expo，簡稱進博會、CIIE）4日晚間在上海揭幕，不過最新消息指出，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）為開幕式預先錄製的演講影片被中國撤下，因為他的演講批評了俄羅斯在烏克蘭進行的非法戰爭，以及呼籲各界減少對中國的貿易依賴。

《路透》引述3名不具名的歐洲外交官，中國進博會的開幕式上原將播放中國國家主席習近平、歐盟理事會主席米歇爾與其他國際組織領袖的預錄影片。但外交官們驚訝的發現，米歇爾的影片後來遭到移除。

歐盟理事會主席是歐盟最高級別的官員之一，代表歐盟出席國際峰會和與其他國家元首舉行的雙邊會議。

米歇爾的發言人萊茨（Barend Leyts）向路透社證實，米歇爾確實受邀在本屆進博會上演說，「依照 中國當局的要求，我們確實提供了一個預先錄製的訊息，但最後沒有播放出來。我們已經通過正常的外交管道提出了這個問題。」 萊茨表示。

《路透》表示，根據進博會的官網，在 習近平之後還有國際貨幣基金組織（IMF）總裁 、 世界貿易組織（WTO）總幹事 以及印尼、斯里蘭卡和白羅斯的總統。

演講內容太敏感，預錄影片才被撤下？

根據歐洲外交官提供的演講摘要，米歇爾的演講內容嚴厲批評俄羅斯對烏克蘭發動的非法戰爭，並稱歐洲正從中習得重要教訓。

米歇爾說，歐洲在化石燃料方面過度依賴俄羅斯，導致貿易失衡。「在歐洲，我們希望我們的貿易關係保持平衡……避免過度依賴（俄羅斯）。我們與中國的貿易關係也是如此。」一名熟悉演講內容的外交官表示。

另外，中國一直拒絕批評俄羅斯的侵略行為，儘管這場戰爭已經蹂躪了烏克蘭各地城市，導致數千名士兵和平民喪命。 米歇爾原來也打算呼籲中國採取更多行動，以結束烏克蘭戰爭。

習近平與米歇爾預計將於下週二和週三在印尼峇里島出席二十大工業國集團（G20）高峰會，屆時兩人將碰面。

歐盟與中國的關係近年越趨緊張，2019年，歐盟正式將中國視為合作夥伴、經濟競爭者和「系統性」競爭對手。

Photo Credit: AP / 達志影像 第五屆國際國際進口博覽會 (CIIE) 的主會場。據報導，今年約有1700多家企業參展，較去年的2900家減少了上千家。

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核稿編輯：楊士範