資料中心火災造成KAKAO、NAVER服務全數癱瘓，尹錫悅稱此類事件恐成國安危機
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南韓「國民通訊軟體」KAKAO數據中心發生火災，造成KakaoTalk等服務全數中斷，至今（18）尚未完全修復。南韓總統府定調此事件不僅造成國民生活不便，更為國家安全帶來負面影響，尹錫悅著重要求KAKAO制定備份計劃，確保在停電斷網等緊急情況發生時，仍然能夠維持通訊順暢。
南韓市佔率超過九成的「國民通訊軟體」KAKAO資料中心15日發生火災，造成通訊、地圖、音樂、電子支付等KAKAO服務全數中斷，至今（18）尚未全數修復完畢。對此，南韓總統尹錫悅要求查明此次故障原因並擬定備份計劃，否則在戰時等緊急狀況下停電斷網，後果將不堪設想。
《韓聯社》報導，網路平臺KAKAO、NAVER電算設施所在的資料中心15日發生火災，自該日下午3時30分起，大部分的KAKAO服務及部分NAVER服務癱瘓。據《韓聯社》，失火的資料中心於16日淩晨1時30分恢復供電後，便持續開展修復工作。
綜合《韓聯社》昨日、今日報導，目前Kakao Pay（電子支付）、Kakao Bank（網路銀行）、Kakao Map（地圖導航）、Kakao Navi（地圖導航）、Kakao T（計程車服務）、Kakao Page（網路漫畫小說平台）、Kakao Webtoon（網路漫畫平台）、Melon（音樂串流平台）、Kakao Games（遊戲平台）等已完全修復完畢、恢復正常營運，Kakao Piccoma（網路漫畫平台）也已重啟服務。
然而，Daum（入口網站）郵件功能仍須修復，Daum社群、Kakao Story（社群平台）和Brunch（文章平台）等的搜尋功能也有待恢復；KakaoTalk（通訊軟體）雖已可以發送短信、圖像及影音，但傳輸大型檔案時速度會變慢，表情搜尋和聊天機器人管理中心也正在等待修復，《韓聯社》報導指出，此次是KakaoTalk推出12年來故障時間最久的一次。
另外，《韓聯社》報導也提到，據科學技術資訊通信部消息，NAVER的4大主要服務中，除入口網站搜尋功能以外，購物等其餘3項服務已完全恢復正常。
《韓聯社》報導，尹錫悅16日主持召開首席秘書和輔佐官會議時指對此事件發表評論，如果在重大突發事態（如遭到境外蓄意攻擊）而導致無法連接即時通訊網路，整個國家就無法正常運轉，陷入癱瘓，後果不堪設想；尹錫悅著重指示，查明此次Kakao故障確切原因，整頓制度、杜絕類似事故再度發生；他更要求制定備份計劃，確保在停電斷網等緊急情況發生時，仍然能夠順暢聯絡。
《彭博社》報導，南韓議員抨擊KAKAO缺乏應急計劃，並表示未來將修改現有的通訊發展法規或推出新法規。人民力量黨（People Power）發言人楊錦熙（Yang Kumhee）則說道，KAKAO若只是從事不計後果的業務擴張、失去自律責任，那就只能重新考慮回歸政府的管理和監督。
過去KAKAO及NAVER集團的壟斷情況常被提起討論，面對記者提問，尹錫悅向《韓聯社》表示，反壟斷執法機構的公正交易委員會正在研討這一問題；但他也承認，雖然KAKAO等通信網路由民間企業營運，但在民眾看來無異於國家主幹網，「如果壟斷或嚴重的寡佔狀態扭曲市場，甚至獲得國家基礎設施般的地位，為了維護國民利益，國家理應從制度層面採取必要的措施。」
《韓聯社》報導，南韓總統副發言人李宰明表示，從此次網路服務癱瘓不僅造成國民生活不便，甚至為國家安全帶來負面影響，所以首輔會議決定設立檢查網路安全的專門小組。據悉，網路安全管理小組會議將由國家安保室室長金聖翰主持，科學技術資訊通信部、國防部、國家情報院、大檢察廳、警察廳、軍事安全支援司令部的高官將出席會議，檢查網路安全現狀。
新聞來源
- 韓科技部長就火災致網路平臺癱瘓致歉（韓聯社）
- 韓網路巨頭Kakao服務故障多數已修復（韓聯社）
- Kakao郵件服務有望今日修復完畢（韓聯社）
- 韓政府將設網路安管組防範KAKAO事態重演（韓聯社）
- 尹錫悅：戰時等緊急狀況下斷網將不堪設想（韓聯社）
- Data center fire aggravates Kakao sell-off（彭博社）
- 尹錫悅就Kakao事態表態：國家需干預市場壟斷（韓聯社）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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