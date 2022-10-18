資料中心火災造成KAKAO、NAVER服務全數癱瘓，尹錫悅稱此類事件恐成國安危機

過去2年半新冠肺炎疫情衝擊了各個產業及你我生活，但也造就了數位轉型的浪潮與商機，企業導入數位思維、改變營運模式並藉科技、數位大大提升企業競爭力。如今疫情趨緩、後疫情時代，除了數位轉型，在全球淨零碳排目標下，各產業、各企業也得積極因應與面對。呼應全球淨零趨勢，歐盟在2020年即提出歐盟復甦計畫，預計投入7500億歐元聚焦於綠色新政及數位轉型，我國今年也正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」期能加速落實淨零轉型目標，「數位＋綠色」已是全球企業勢在必行的雙軸轉型之路。

為協助臺灣中小企業能更從容因應全球重要當前情勢，掌握歐洲數位轉型及淨零碳排趨勢與新政，以及借鏡臺灣綠色先行企業在減碳、減塑的經驗做法，論壇以「數位創新×綠色轉型」為題，邀請歐洲、臺灣產政專家進行分享與對談，讓正在轉型前進的企業了解如何以數位驅動轉型與創新，並接軌國際掌握綠色商機！

→ 立即前往了解更多及報名參加

活動內容

國際觀點

邀請歐洲專家，以國際視野談數位及綠色雙軌轉型趨勢、商機與成功關鍵；並從跨國企業的供應鏈角色，分享數位、淨零轉型的國際商機。

典範企業

由國際中大型企業分享如何發揮以大帶小之驅動力，帶動供應商與客戶，一同淨零減碳；另由中小企業分享就自身數位轉型、成功案例展現，提供借鏡參考。

產業爐邊對談

討論企業如何朝「數位+綠色」雙軸轉型，規劃雙軌方向前進。並邀請臺灣及歐洲企業代表暢談企業間大小合作、供應鏈夥伴驅動，整合資源、攜手轉型共創商機之關鍵。

→ 立即前往了解更多及報名參加

本文章內容由「全球數位商機共創國際論壇」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。