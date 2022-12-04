Web3到底在紅什麼？SBT（靈魂綁定）是離大規模應用的最後一哩路？

Web3對於人類社會而言，建構了一套「更有效率的協作體系」；讓人們不論何時、何地、何人，都可以低風險、高效率地進行各種金融交易與協作關係。

而訊息、契約與身份是構建成Web3的基礎，也是將鏈下世界複製到鏈上的核心根本；有了這三項元素，才能構建出所謂的「元宇宙」：一個真的和鏈下世界沒有不同的平行宇宙。

過去Web2提供了訊息傳遞、Web3完善了資產互通的便捷、甚至更近一步的創造了「契約」的變革，也就是智能合約的發明；但因為缺少「身份」，而一直無法處理鏈下世界部分相關的金融應用；但近期由V神所提出的SBT（詳見後述）概念，很可能是完成Web3大爆發前的最後一塊拼圖。

Web3到底在紅什麼？跟幣／鏈圈以外的人又有什麼關係？

筆者在幣圈從業的這幾年中，常在和圈外人閒聊時遇到一種情況─即是旁觀者著實無法理解「為什麼大家對於Web3如此狂熱？」

雖然興起的區塊鏈技術、到ICO炒幣、到DeFi甚至是NFT的熱潮已經充斥在主流媒體上，大家也不再像開始時對於這些名詞這麼陌生，但仍沒有辦法理解信仰者對於這些產業的熱情來自於哪。

不是說他們不了解這些技術本身、或是正在發生的事情；而是Web3領域中雖然風起雲湧、被圈內人視為「比網際網路影響更深遠的下一波革命」，但對圈外人來說，卻總看不出潛力在哪、或是實際上到底解決了什麼樣的問題。

常常討論了半天，圈內人被視為「孤芳自賞」；而圈外人則被視為「對牛彈琴」。筆者追根究底的思考後，推論可能問題來自於沒有過多討論「為什麼需要Web3」的核心議題。

本篇文章嘗試從較高的角度層面、拋磚引玉的挑戰回答這艱難的議題；即是「到底Web3能怎樣讓人類社會變得更好？它解決了什麼問題？」

就像一個新興產品的出現，若產品瞄準解決的問題並不是人們的痛點，那產品註定會失敗；而身為挑戰者，若解決的能力沒有既有方案好，也絕對不會成功而讓用戶願意採納新方法。

接下來此文就從這樣的角度論述，看Web3應用的出現，是解決了什麼問題、目前階段的問題與未來的展望。

Web3：一套青出於藍、極度高效的大規模人類協作系統

先講結論，筆者私自以為Web3應用的出現，解決的就是人類發展史最古老的問題：「如何使人類的合作更有效率」；所謂文明的進步，其實就是一部人類逐漸提升合作效率的歷史。

而更有效率的合作，將會為人類帶來更進步的科技、更繁榮的社會、更理想的生活。

而Web3的出現，是建構了一套比既有方案、更加高效的人類協作模式；但是這要從何說起呢？

這就要先從區塊鏈的歷史講起：當時正值08年次級房貸風暴，因為中心化企業（投資銀行與商業銀行）搞出來的一連串的全球金融問題、造成市場崩跌、全球金融恐慌，政府不得不出面挽救、而使所有人都被拖下水跟著背鍋……

區塊鏈創始人中本聰有鑒於中心化的權力腐敗，因而創造出「區塊鏈」的技術，想建構出一種去中心化、無需信任的體系，以去除掉中心化主體為惡的風險。

演變至今日，Web3最令人驚嘆的地方在於二者：成功建構了一套去中心化、去識別化的大規模協作系統。去中心化避免了中心化權力集中的為惡風險、去識別化而僅以「契約」寫定操作規則、提升了整體協作的效率。

綜觀過去人類發展的歷史中，若要完成大規模協作，一直以來受限於技術與想像限制、不得不仰賴中心化體制的協調。人類從採集漁獵、到農耕部落社會，進而一步步的發展成國家、帝國，甚至是現在的全球化，可以看成是一部「合作」關係的歷史。而這部「合作」的歷史中，掌握權力關鍵的主體一直都是中心化機構。

中心化的好處是調整應變的速度較快、反應較即時，但同時過大的權力也就提供了為惡的誘因，甚至是發展出如08年全球性危機的風險；中心化可說是人類發展進程中「無可奈何」的元素。

轉頭來談談「去識別化」及「契約化」的重要性。合作效率推進了人類歷史，但物種間的合作並不是人類獨有的產物；以演化基因中最接近人類的黑猩猩而論，他們的社會也有明顯的合作模式，但合作的基礎是「相互信任」。

黑猩猩一生中最多只能深刻認識另外100多頭黑猩猩，對他們而言，這就是他們所能信任、所能合作的對象；而人類不一樣，人類發展出來的制度與文明，使我們就算不認識對方、不信任彼此，也能因為相信同一套制度理念，而完成大規模的協作。

黑猩猩的合作奠基在「身份」關係，只有認識你是誰，才有可能有信賴關係進而合作；人類的合作奠基在「契約」關係，就算互不相識，只要相信的是同一套契約體制、制度規則，就能夠彼此合作。

那再回歸到剛剛Web3應用的驚人之處。時間快轉到今日，08年草創區塊鏈時的願景，在此時的DeFi領域中已經達成初衷；人們透過去中心化錢包、僅是用無法代表身份的「錢包地址」，就能與智能合約互動，進行各種不同複雜的交易、金融活動甚至是現在多樣化的NFT應用與操作。

Web3的高明在於發明了一套「無需信任」即能大規模合作的體制，去中心化、去識別化、契約化的建構出如今的生態。

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回到一開始此文想要回答的問題：「到底Web3的技術能怎麼樣協助人類社會變得更好？且做得比目前既有方案更好？」答案就是「創造出了一套更有效率的協作系統」。