KYMCO Ionex從人性出發，全面佈局電動綠能新時代！四車系六車款為全民而生， S系列性能全面超越同級

全球機車專業品牌光陽工業KYMCO今日正式宣告「全面佈局」Ionex 3.0，真正實現電動車時代來臨的完整解決方案，推動二輪車電動化的全面發展；同時推出六款備受市場關注的全新電動機車，更全面動力升級性能取向的Ionex S車系。Ionex全新車款「i-One Air」是最輕巧靈活的綠牌電動機車、「i-One Fly」是市場上續航力最高的白牌電動機車、「S Pro商用系列」S6 Pro與S7 Pro是市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車，而「S Rex暴龍系列」S6 Rex與S7 Rex兼具陽剛動力與實用操駕；S車系經動力升級後，Ionex S7R是性能大幅領先市場同級的新世代旗艦電車，性能升級的S系列全機種全面邁入3秒俱樂部，用具體的行動，展現KYMCO在電動機車領域最深厚的造車底蘊。

全面佈局、享受綠能，迎接電動車時代來臨

KYMCO集團董事長柯勝峯表示：「KYMCO專注「最得我心」品牌理念的落實，帶給顧客更多的感動；我們深信，電動車時代的來臨，是一個美好移動價值的建立，也是一種全新生活形態的轉變，只有讓科技回歸人性、讓消費者安心享受綠能，我們才能夠真正實現電動車時代的願景。」因此自KYMCO於2018年發表Ionex車能網電動車解決方案以來，始終堅持走自己的路，以從人性出發的電車哲學，讓每個人都能全心擁抱綠能。

首先，KYMCO從服務面著手，以最暖心的換電理念，滿足電動機車騎士對能源補充的全方位需求。推出「Ionex尊榮換電」專人到府換電服務，讓消費者不必外出，隔天起床就能滿電出門、由消費者提供合適地點，把換電站建置在自家樓下，讓Ionex換電站就在騎士的眼前；並首創便利換電站，深入消費者的生活圈，藏身在都會區的大街小巷，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。

同時，KYMCO隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段，善用便利換電站與大型換電站的不同優勢，「超前部署、雙軌並行」，以最有效率的方式，推動最有感的Ionex換電服務，得到消費者換電滿意度九成的肯定，以及每100次換電就有99次以上是滿電電池的成績。

除此之外，KYMCO積極於機車騎士常去的都會熱區，與郊外景點進行Ionex換電站的建置，只用短短一年半的時間就完成了全台環島路線的開通，包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站，與最遠端的金門換電站。Ionex今年將完成2,000個換電站，涵蓋超過500個熱門景點的路線。

無論是到府服務的「Ionex尊榮換電」、走向消費者的「自家建站」、大街小巷的「便利換電站」、人潮熱點的「大型換電站」、接近九成的「顧客滿意度 」還是超過99%的「換電滿電率」，不變的是一個從消費者角度出發的顧客服務精神，用「最暖心的換電理念」，落實KYMCO的品牌精神「最得我心」。

Ionex 光陽電動車「全面佈局年度記者會」。Photo Credit : KYMCO

雄厚造車實力、全面拓展不同產品，滿足不同消費者需求

KYMCO集團董事長柯勝峯表示，在Ionex產品方面，持續以最深厚的造車底蘊，提供讓顧客引以為豪的獨特產品。 KYMCO擁有超過半世紀專注機車本業的研發製造經驗，超過20年投入電動機車的先進技術累積，我們所擁有的雄厚電動機車造車實力，讓Ionex在電動機車賽事上表現優異，也讓KYMCO獲得全球知名品牌哈雷的認同，與哈雷集團LiveWire共同推動全球大型電動重機的發展。

為滿足消費者對「最得我心」電動機車的強烈渴望，Ionex在從人性出發的電車哲學下，全新發表四大車系、六款電動機車：

i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車

滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車i-One Air，重量只有79公斤，座墊高只有73.8公分，是最輕巧最靈活的i-One綠牌電動機車。透過精心調教的平順動力輸出，專為女性設計的省力駐車中柱，i-One Air比100c.c. 油車還輕巧、比100c.c. 油車還好騎，也比100c.c. 油車還好停，是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。

i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車

滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種i-One Fly，擁有充沛的動力、現代感的造型、輕鬆駕馭的操控、更長的舒適座墊、更好的雙載乘坐性；搭配雙顆電池的設定、最高效能的動力技術，續航里程高達180公里。i-One Fly是市場上續航力最高的白牌電動機車，也是消費者全新綠能出行的最佳選擇。

S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車

商用系列S6 Pro與S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。 Pro商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，讓各行各業有經常載物需求的騎士，也能安心加入Ionex推動綠能的行列，享受電動車所帶來的美好生活。

Rex暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車

暴龍系列S6 Rex與S7 Rex是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。Rex暴龍系列以陽剛個性的外型、扎實飽滿的動力、實用取向的配備，與輕鬆入手的價格，讓騎士們在都會叢林裡大展身手，享受綠能大動力所帶來的快意騎乘感受。

另外，為滿足都會騎士對更高動力性能的需求，Ionex進一步升級以性能取向的Ionex S車系，在導入KYMCO大型電動重機的恆溫動力輸出技術與動態電門補正技術後，將 S車系的極限大幅度的提昇。

Ionex S6：以全能座駕為訴求，擁有6.5kW的馬力，從0加速到時速50公里只要4.2秒，極速達到88公里。在全新動力升級之後，S6擁有7.0kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.9秒，極速達到92公里。S6以Ionex S車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。

Ionex S7：以運動街跑為訴求，擁有7.2kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.7秒，極速達到92公里。在全新動力升級之後，S7擁有7.6kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.5秒，極速達到95公里。S7以強大的動力性能，提供極限操駕與快意奔馳的街跑特質，讓熱血騎士恣意享受卓越非凡的運動性能與騎乘感受。

Ionex S7R：以城市鋼砲為訴求，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。以KYMCO最先進的造車實力與電動車技術，將S7R的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。

Ionex從人性出發的電車哲學，引領KYMCO走在電動機車發展史上的最前線，以最暖心的換電理念，全面滿足消費者對電動車時代美好生活的期待；以最深厚的造車底蘊，帶給顧客最輕巧、最時尚、最舒適、最實用、最先進、最有效率、最長續航、最高動力、最佳性能的電動車款。