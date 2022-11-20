部落長者的幼兒園？超越時空的「文化健康站」實踐方案

文：張育銓

對於從事部落事務或在部落進行田野的研究生而言，文化健康站（以下簡稱文健站）的存在根本是個夢幻的場域，就像是第一次進入丹丹漢堡的感覺，以往需要到耆老家一一拜訪，或者透過認識的人慢慢滾雪球的教科書說法，在文健站變得不適用了。然而，這種從外部單位與外地人的角度，看到了文健站的什麼？

跟54歲的部落哥哥聊到：「你明年就可以到文健站了喔！」，他說：「我有像要去文健站的人嗎？」。我問71歲的部落媽媽：「妳怎麼沒有去文健站？」，她說：「我還可以自己啊！」。村長廣播：「XX中醫診所巡迴醫療到文健站了，記得帶健保卡喔！」。地段護士說：「文健站的人比較配合衛教」。文健站一詞儼然成為部落空間、據點、人群分類、服務型態的代名詞，有時甚至是形容詞，「你就當成做文健站啊！」、「你不要那麼文健站啦！」，意謂著拿公家補助的錢，就要甘願被管。

政府為落實長照政策，原民會依長照2.0原住民族專章開設文健站。從105年的121站，到111年的480站，照顧的長者由4259人增至1萬5018人，經費從1億增加到12億多元，以台東縣的183個部落來看，已設置102個文健站。這些數據呈現出長照制度下的防護網，然而，在數字之外的執行內容呢？

先來看看文健站的基本構成：

空間：具有合法建照的建物，包括上課、辦公、儲藏、廚房、廁所等基本空間。 設備：視聽、電腦、桌椅、生理量測機器、清潔衛生、餐廚等基本設備，單靠10萬元開辦費會很不夠。 長者：新設站以20-29人的級距為最低要求，隨著長者到站人數增加，最高可提升到40-49人的級距。對於照顧50人以上的站，補助也僅有40-49人的經費，不會再提高。 人力：主持人一人月薪7000元，照服員人數依級距而定；20人級距聘2位，30人級距聘3位，40人級距聘4位，每位月薪3萬3000元，需具備原住民籍。 承辦單位：需為立案的人民團體或社團法人，並不一定是在地的組織或協會。 時間：每週五天，早上9點至下午4點。 任務：生理量測、健康促進、文康休閒活動、營養午餐（共餐或送餐）、電話問安及居家關懷、社會資源連結、生活與照顧諮詢服務、運用志工及連結、轉介服務等。 課程：文化藝術課程、心靈課程、體適能訓練、活力健康操、延緩老化、頭腦保健、預防失智等。 行政：無數的報表需要填寫，儘管號稱從紙本邁向無紙化，無紙化是指主管單位要求將資料輸入系統，提供主管可以從電腦上掌握全國每一站的作業情形。

中央原民會透過電腦管理系統加上地方原民處透過隨時抽查方式，共創出超越時空的管理角色，在RO仙境傳說中，當「時光超越者斗篷」與「時光超越者之靴」結合，精煉值總合為22以上時，遠距離物理傷害可以增加7%，這是文健站感受到不被授權之外，更有不被信任與不被尊重所累加的行政負擔。

在連續多年擔任文健站諮詢委員以及查核委員的歷程中，發現文健站有些共同的問題，必須先說明的是，我26年來長期在東部生活，參與的文健站也都在東部，如果剛好西部的文健站的狀況也是一樣的話，只能說問題真的很普遍。這些問題包括：

一、空間競合：越來越多的設備進駐，有的是不同部門的重複補助，有的是民代的愛心，有的是長者不斷累積的作品，導致空間擁擠問題浮現。因為社區活動中心或多功能集會所是居民、村辦公室、社區協會共有的，文健站的長者人數通常只是部落內的少數，長期以來獲得補助的單位都會有自我多數化的假象，對其他的使用者產生排擠效應，尤其在原漢共處的社區或者由外來團隊承接文健站、部落內不同勢力搶文健站主導權的情況下尤為明顯。

二、時間落差：原民會要求八成的到站率，如果未達六成累積三次，便會被要求改善或調整人數。但是，長者為何不來？為何來過之後就不再來了？這種將長者限定在固定空間與時間中進行課表化的規劃不就是幼兒園的管理模式。再者為何有些長者在11點左右才來？因為文健站與長者從事農作的生活作息很難搭配，當然，有少數人確實是來蹭飯吃的。

三、運動量不足：運動量是高血壓防治與預防跌倒相當重要的策略，針對缺乏運動，公部門就在文健站外面興建運動設施，又擔心下雨影響運動機會，又在室內安裝健身房等級的運動器材。但是，有些事情不是灑錢提升設施就可以解決的，如果堅持勞動不是運動的都市觀點不願意理解部落長者對運動的概念，運動量只是一個迷失的迴路。

四、部落內差異：文健站將55歲以上的長者，不分年齡、階層、年齡組織、氏族、宗教信仰，甚至其他族別與其他部落的長者混編在一起，這些不是原有人群集聚的對象有時很不容易相處，只能保持表面的和平。面對內部差異應該將長者家中環境、支持系統、居家安全、飲食狀況等都納入評估項目，也就是說，將個人歸入部落而不是歸入文健站的核定名單，才能照顧到不同的個人，也才能把整個部落當成一個文健站的目標。

五、志工招募：文健站的資源有限很需要人力支援，但是，開站時間是一般人的上班時間，很難解決志工難培養與難招募的問題。如果志工不是到站服務，而是協助部落長者所需的話，招募志工的難度便不會那樣大。也就是說，時間與空間的限制也產生了招募志工的侷限。

六、宗教區隔：不少文健站由教會承辦，空間使用教會場地，再加上一個部落只有一個文健站的不成文規定，在人數較多的部落，宗教便成為長照資源的排擠因素。但是，通常由教會承辦的文健站提供的服務品質比社區協會好。

因為這幾項問題，讓文健站在行政規範中逐漸遠離了因地制宜的原則，其實最缺乏因地制宜的並不是原鄉部落與都會新聚落在環境、資源、需求、現代化的差異，而是不同族群文化、不同宗教、社區內不同協會、不同跨部落的社福組織，經由一套統一的作業規定引導服務內容而出現的問題。也就是說，必須意識到長者才是文健站的主體，而不是管理體制與電腦系統。因此，需要一個可以回歸長者為主體的方案。

在文健站的年度查核項目中有「推廣原住民傳統醫療保健」，卻沒有明確的定義與操作方式，使文健站不知如何執行與呈現，通常是找耆老或老師從野外找藥草到文健站進行植物辨識。儘管原民會補助衛生福利部國家中醫藥研究所執行「原住民族傳統醫療知識復振計畫」，也委託陽明交通大學教授執行「原住民族傳統醫療知識復振研究試辦計畫」、「推動原住民族傳統醫療知識復振計畫」，主要目標是收錄原住民族傳統醫療知識及文獻，以擴充及建置資料庫，將傳統醫療保健視為需要被紀錄的瀕危知識，較缺少在日常生活中的運用與推廣。因此，109年我受到台東縣政府原民處的邀請，希望以4年時間執行可實際運用的原住民族傳統醫療保健。