TNL+ 2022/11/05,
醫療

德國確診通報流程亂七八糟，兒子在解隔離兩天後才收到健康局的隔離信

德國確診通報流程亂七八糟，兒子在解隔離兩天後才收到健康局的隔離信
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國規定，快篩陽性當天必須馬上預防性隔離，算第零天。但是作為工作與學校請假用的請假單，還是要有醫師的病假單，但開病假單就是要求一定要有PCR陽性。目前PCR的結果都還是要等上24小時，如果遇到週末例假日，就更是要等上超過24小時，有時甚至要好幾個工作天。

兩年來的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）風暴中，生活曾經完全被改變過，這個讓人聞之生畏的病，從來也沒有停息過，它只是換了許多面貌來報到。早期的確診，因為沒有疫苗，確診者也有很多嚴重的症狀與後遺症，大家聞之色變。

最近這個風聞已久的病，竟悄悄地來到我家，甚至就住進我的肺中。

兩年來我做過無數次的檢測，也打了四劑的疫苗，以為自己已經是天選之人，在學校工作，與大多都沒打針的學童相處，都沒問題。自5月起，德國就不再實施防疫措施，學校無須戴口罩，也沒有規定安全距離，連去（2021）年剛進校門口的消毒劑，也悄悄地被撤除，德國學校現在完全看不到一絲絲防疫的氣息。

記得今（2022）年9月小學開學的第一天，學校秘書捧著一大堆的測試劑，看到我馬上遞給我兩盒共十劑的快篩。她說，如果來學校上班以前覺得身體不舒服就測一下再來學校。我點了點頭，就這樣我們大家就相安無事地繼續做各自的工作。老師教學，同學上課，陪伴學童的我就坐在成天都流噴嚏、咳嗽比大聲的同學身旁，協助學生學習。

一切看似沒問題，這肺炎就像它的名字，從武漢、新冠到COVID-19，一直到無須講明也知道的「確診」，它成了我們在地球上每個人的共同記憶。過去一條歌的流行，可能只有英文、德文或中文區，卻沒有全世界都共同擁有的體驗，而這個疫情做到了什麼是真正無國界。

當我在分享我的病情時，台灣的朋友馬上知道我在說什麼，無時間與空間差距地告知我要注意什麼，偶爾也會補充說，我也確診過，要小心觀察什麼。當我確診之後，發現台灣確診的朋友也很多，一句「我也確診過」，好像成了最佳安慰語。唯一不同的是，台灣有醫師的視訊與清冠一號可補身體，而德國什麼都沒有。

如何得知確診

幾個星期前的星期五（9月23日），得到兒子從學校發來的簡訊說，他在學校的快篩是陽性，必須馬上回家取得PCR。回來之後，我與他一起到附近的檢測站快篩，他確診，而我則是陰性。現今德國的快篩是在某些條件下才無須付費，如果是私自單純想知道是否確診而快篩，那麼快篩一次要約新台幣300元（10歐元）。如果有接觸史者需要付費3歐元，有臨床症狀者或是要醫院或養老院探訪者則免費。

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