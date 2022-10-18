民團提性暴力犯罪防治四法三大破口，呼籲納入「威脅散布合意拍攝的性私密影像」
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婦援會服務了將近800位的數位性暴力被害人，有高達60％都是合意、自願拍攝影片，但在官方版本的草案中，卻沒有納入「威脅要散布合意拍攝性私密影像」，雖然現行有恐嚇罪，可是通常最後判決都是6個月以下有期徒刑或易科罰金。
性私密影像散布悲劇不斷重演，雖然性暴力犯罪防治四法已經要進入黨團協商，但民間團體認為，目前草案未納入「威脅散布合意拍攝的性私密影像」，也希望能進一步關注「境外散布」、「無法命加害人交出影像」等問題，因此透過民間版草案提供修法參考，同時邀請立委高嘉瑜、范雲出席支持。
行政院在3月10日通過修正性暴力犯罪防制四法，包含《刑法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》，避免如台版N號房數位性暴力的悲劇不斷重演。目前官方草案已出委員會，即將進入黨團協商階段。
婦女救援基金會、中正大學教授盧映潔、民間司法改革基金會、勵馨基金會、台灣展翅協會、數位女力聯盟憂心草案三大破口未能補正，因此公布民間版草案，提供立法院修法參考。
修法未能關注到的被害人困境
一名被害人非常希望能參與修法，但因擔心被辨識出來，所以採用錄音、變音的方式於記者會中發言。他表示自己的性私密影片被未經同意散播後，晚上常常無法好好睡覺，想到這件事情眼淚就停不下來，更害怕會被家人、同事、朋友發現。後來也真的有朋友無意間發現影片，甚至有陌生人透過工作的社群網站進行騷擾，「雖然社福人員一直說，發生這件事不是我的錯，但這種未知的恐懼和無助一直籠罩著我。」
勵馨基金會副執行長王淑芬則表示，該協會服務的一名被害人遭散布合意拍攝的性私密影響，雖然他發現一張、檢舉一張，但網路傳播的速度太快，加害者甚至轉移到境外社交平台、以不同帳號繼續上傳，法律受限於地域性，無法要求境外網站下架。
一名姓氏較為特殊的受害女性，曾向數位女力聯盟求助，秘書長張凱強指出，他的性私密影像連同姓名、學校、系所、社群媒體等個資，都遭前伴侶張貼在境外色情網站，而網站協助態度消極，導致不斷被下載、分享或轉貼，短短一週內就被散布到1400多個網站，最終受害者只能停用社群媒體帳號並改名換姓。
立委、民團提三大破口，威脅散布也要納入草案
范雲發言時強調：「性影像本身並不可恥，可恥的是未經同意散布跟威脅」，很多人以為留言、分享、點擊沒什麼，但這其實造成很多傷害。范雲指出現行修法的三大破口，首先是官方版本沒有納入「威脅散布」合意拍攝之性影像的犯罪，第2個是官方版本未要求平台業者24小時內刪除影像，第3個是沒有要求加害人自主下架性私密影像，「立法涵蓋的犯罪種類一定要充足，這是這個會期最重要的法案，希望政府能協商出最完善的版本，送出立院。」
婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，目前修法草案有很多漏洞，婦援會從104年到現在服務了700、將近800位的數位性暴力被害人，有高達60％都是合意、自願拍攝影片，且許多成人、兒少都是被誘騙拍攝，但在官方版本的草案中，卻沒有納入「威脅要散布合意拍攝性私密影像」，雖然現行有恐嚇罪，可是通常最後判決都是6個月以下有期徒刑或易科罰金，「太低了」。
高嘉瑜曾經是數位性私密影像的受害者，他強調現行法的恐嚇罪刑度僅有2年，無法彰顯「被他人掌握性私密影像」這件事情本身，對被害人所帶來的心理恐懼，政院版修法的《刑法》319條草案顯然有所疏漏。
王淑芬則表示，行政院草案只處理到「散布後」的下架程序，忽略尚未散布而遭威脅的問題，因此要增加「即時查扣加害人持有的私密影像」的保護令機制。高嘉瑜也希望，如果未來加害者以合意性私密影像作為威脅、脅迫工具，法令可以強制要求對方把檔案交出來，以完整保護受害者權益。
因此，在記者會上提出的民間修法版本中，就民事保護令的部分，新增「命將持有之被害人性影像交付被害人，或將持有之被害人性影像刪除或銷毀」，以及「命移除已上傳網路之被害人性影像，或向網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者及電信事業申請度除所外流之被害人性影像」。
民間團體呼籲，立法院應參考民間版草案的意見，補正官方草案破口，並儘速三讀通過保護性私密影像的修法草案，保障數位時代人民免於性別暴力的權利。
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核稿編輯：楊士範
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