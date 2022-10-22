【圖輯】毒品暴力猖獗的墨西哥：森林裡的屍臭味，是失蹤者家屬的希望

曼奇・盧果（Manki Lugo）已經數不清在尋找兒子長達七年的過程中，發現多少具屍體。而她無法忘記的，是希望一次又一次破滅的過程，每一個被她尋獲的死者，終究不是自己的兒子胡安。

68歲的盧果站在失蹤兒子的肖像前｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「當我們找到一具屍體或身體部位時，我祈禱那會是他。」68歲的盧果說道。「這樣我才能找回平靜。」

2015年7月，失去33歲的兒子胡安後，盧果加入了一個名為「El Fuerte追蹤者」（The Trackers of El Fuerte）的搜索組織。El Fuerte追蹤者以墨西哥錫那羅亞州北部的一個小鎮命名，該州是世界上最大販毒組織——「錫那羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）的大本營，也是組織最初發現亂葬崗的地點之一。

El Fuerte追蹤者的成員告訴一位家屬，他們尋獲了她兒子的遺體｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

El Fuerte追蹤者的成員大多為女性，她們頂著烈日花費數小時，在茂密的植物中尋找受害者遭到棄屍的地點，有時她們也在河岸行動，看看是否有被汙水沖刷上岸的屍體。

然而，搜索工作困難重重。犯罪者為了讓家屬辨認難度提高，有時會將不同受害者的四肢埋在一起，另外將頭與軀幹藏在別處。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

對家屬們來說，林地或沼澤傳來的一陣陣惡臭，是一種希望的象徵。循著味道前進，往往發現的卻只是一隻被埋藏在垃圾堆之下的動物屍體。

今（2022）年5月，墨西哥失蹤人口已超越10萬，許多人都是被捲入毒品暴力的受害者。目前失蹤人數仍然繼續攀升，但墨西哥當局認為真實數據甚至更高。

像El Fuerte追蹤者這樣的組織，代表的不只是暴力為家屬帶來的椎心之痛，也揭示墨西哥人民對當局打擊暴力犯罪集團的能力缺乏信心。

由於屍體經常被支解為碎片，搜索人員必須利用篩網將土篩去，以還原遺體｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在墨西哥，大約有180個搜索團體如雨後春筍般出現，有些可能僅由兩人組成，有些則是以家庭為單位。許多家人不願談論失蹤者是否與毒品以及犯罪有所牽連，因為他們擔心這會削弱社會的同情心。

2006年，墨西哥總統卡德隆（Felipe Calderon）曾宣布向毒品開戰，並派遣武裝部隊打擊日益強大的販毒集團。不料，此舉在國內引發一波暴力浪潮，時至今日將近40萬人遭到謀殺。

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El Fuerte追蹤者的成員目前一共尋獲423具屍體，其中只有218人被確認身分返家，而成員們幾乎沒人能找到自己的家人。

米爾娜・梅迪納（Mirna Medina）是El Fuerte追蹤者的成立者，留著亮色頭髮、有著彩繪指甲的她常常被成員打趣，這樣的裝扮在挖掘死者時顯得很不相稱。

El Fuerte追蹤者的成立者米爾娜・梅迪納｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

梅迪納在2014年失去了21歲的兒子羅伯托（Roberto），經過三年的搜尋，她最終在離家大約100公里的偏遠地區，發現了羅伯托的脊椎碎片和部分手臂。同年晚些時候，她在附近發現羅伯托的一隻腳。並在最後一次搜索中尋獲另一隻腳與部分褲子。

即使找回兒子後，梅迪納仍持續搜索。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「當時我向羅伯托承諾，會一直尋找，直到找到他為止。」梅迪納說道。「現在我們作為一個團體向彼此承諾，找回所有孩子之前，我們不會休息。」

48歲的梅拉・岡薩雷斯（Mayra Gonzalez）尋找妹妹已有兩年。某天妹妹的屍體在一座森林裡被發現，儘管當時岡薩雷斯立即要求當局進行DNA檢測，但她仍擔心主管單位會隨便給她一具屍體，以快速結案。

El Fuerte追蹤者成員前往墨西哥各處尋找失蹤者遺體｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

事後岡薩雷斯發現，當局在森林裡搬運妹妹的遺體時，故意留下了一部份，另外也僅列出一處彈痕（獨立屍檢發現三處）。

2019年，岡薩雷斯重返大學攻讀法律學位。「我們無法相信政府。」岡薩雷斯說道。「看到這麼多的不公不義後，我開始學習法律。」她說道。「這不僅僅是為妹妹伸張正義，也是為了所有追隨我的人。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航