【圖輯】毒品暴力猖獗的墨西哥：森林裡的屍臭味，是失蹤者家屬的希望
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毒品暴力猖獗的墨西哥中，有許多家庭正在尋找失蹤的親人。家屬們頂著烈日、尋著惡臭，為的就是讓這些消失多年的摯愛回家。如雨後春筍般成立的搜索組織，不只代表著家屬的椎心之痛，也揭示墨西哥人民對當局打擊暴力的能力缺乏信心。
曼奇・盧果（Manki Lugo）已經數不清在尋找兒子長達七年的過程中，發現多少具屍體。而她無法忘記的，是希望一次又一次破滅的過程，每一個被她尋獲的死者，終究不是自己的兒子胡安。
「當我們找到一具屍體或身體部位時，我祈禱那會是他。」68歲的盧果說道。「這樣我才能找回平靜。」
2015年7月，失去33歲的兒子胡安後，盧果加入了一個名為「El Fuerte追蹤者」（The Trackers of El Fuerte）的搜索組織。El Fuerte追蹤者以墨西哥錫那羅亞州北部的一個小鎮命名，該州是世界上最大販毒組織——「錫那羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）的大本營，也是組織最初發現亂葬崗的地點之一。
El Fuerte追蹤者的成員大多為女性，她們頂著烈日花費數小時，在茂密的植物中尋找受害者遭到棄屍的地點，有時她們也在河岸行動，看看是否有被汙水沖刷上岸的屍體。
然而，搜索工作困難重重。犯罪者為了讓家屬辨認難度提高，有時會將不同受害者的四肢埋在一起，另外將頭與軀幹藏在別處。
對家屬們來說，林地或沼澤傳來的一陣陣惡臭，是一種希望的象徵。循著味道前進，往往發現的卻只是一隻被埋藏在垃圾堆之下的動物屍體。
今（2022）年5月，墨西哥失蹤人口已超越10萬，許多人都是被捲入毒品暴力的受害者。目前失蹤人數仍然繼續攀升，但墨西哥當局認為真實數據甚至更高。
像El Fuerte追蹤者這樣的組織，代表的不只是暴力為家屬帶來的椎心之痛，也揭示墨西哥人民對當局打擊暴力犯罪集團的能力缺乏信心。
在墨西哥，大約有180個搜索團體如雨後春筍般出現，有些可能僅由兩人組成，有些則是以家庭為單位。許多家人不願談論失蹤者是否與毒品以及犯罪有所牽連，因為他們擔心這會削弱社會的同情心。
2006年，墨西哥總統卡德隆（Felipe Calderon）曾宣布向毒品開戰，並派遣武裝部隊打擊日益強大的販毒集團。不料，此舉在國內引發一波暴力浪潮，時至今日將近40萬人遭到謀殺。
El Fuerte追蹤者的成員目前一共尋獲423具屍體，其中只有218人被確認身分返家，而成員們幾乎沒人能找到自己的家人。
米爾娜・梅迪納（Mirna Medina）是El Fuerte追蹤者的成立者，留著亮色頭髮、有著彩繪指甲的她常常被成員打趣，這樣的裝扮在挖掘死者時顯得很不相稱。
梅迪納在2014年失去了21歲的兒子羅伯托（Roberto），經過三年的搜尋，她最終在離家大約100公里的偏遠地區，發現了羅伯托的脊椎碎片和部分手臂。同年晚些時候，她在附近發現羅伯托的一隻腳。並在最後一次搜索中尋獲另一隻腳與部分褲子。
即使找回兒子後，梅迪納仍持續搜索。
「當時我向羅伯托承諾，會一直尋找，直到找到他為止。」梅迪納說道。「現在我們作為一個團體向彼此承諾，找回所有孩子之前，我們不會休息。」
48歲的梅拉・岡薩雷斯（Mayra Gonzalez）尋找妹妹已有兩年。某天妹妹的屍體在一座森林裡被發現，儘管當時岡薩雷斯立即要求當局進行DNA檢測，但她仍擔心主管單位會隨便給她一具屍體，以快速結案。
事後岡薩雷斯發現，當局在森林裡搬運妹妹的遺體時，故意留下了一部份，另外也僅列出一處彈痕（獨立屍檢發現三處）。
2019年，岡薩雷斯重返大學攻讀法律學位。「我們無法相信政府。」岡薩雷斯說道。「看到這麼多的不公不義後，我開始學習法律。」她說道。「這不僅僅是為妹妹伸張正義，也是為了所有追隨我的人。」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！