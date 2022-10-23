《語言治療師的兒童溝通課》：父母必須維持教養天秤上的重心，避免落入學齡手足的競爭圈套

文：玄眞妸

兄弟姐妹是永遠的關係，父母必須分清楚手足與親子之間的界線，維持教養天秤上的重心，避免落入學齡手足的競爭圈套。

肯定孩子具備的優勢與個性

養育兩個以上孩子的父母，往往都會有類似的煩惱，那就是明明是同一對父母、同一個肚子裡生出來的，但手足的性格卻天差地遠，以至於在養育每個孩子時，都還是不得不面對陌生的新問題，讓許多人吶喊：「養育老大時的經驗，對老二根本行不通啊！」

舉例來說，即使是同卵雙胞胎，兩個孩子的特質也可能截然不同，一個孩子可能具有靜態特質，另一個孩子可能出現非常動態的特質。在面對這樣的孩子時，我們需要特別注意，以同等的份量來尊重每個孩子的特質。

假設在兩兄弟中，大兒子比較靜態，二兒子比較動態的話，兄弟之間的互動可能也會伴隨著困難；因為根據特質不同，孩子各自承受的壓力形式也不太一樣。以比較動態的弟弟來說，因為他比較活潑好動，所以父母或許會比較常指責弟弟的行為，但這很有可能是錯誤的判斷，因為父母先養育了靜態的大兒子，接著才碰到動態的弟弟，所以父母很有可能把大兒子當成標準，繼而導致這樣的結果。

而在靜態的大兒子面前，我們也最好不要過分指責、教訓弟弟的問題行為。父母如果在兄弟間僅僅指責和教訓其中一方，只會導致另一個人加倍檢視、突顯對方的問題行為而已，在這種情況下，不僅挨罵的孩子會感受到不愉快的情緒，旁觀的孩子往往也會連帶產生不好的情緒。

這不只會阻止哥哥對弟弟抱持好感，也更加導致弟弟認為父母是折磨人的存在，對兩個孩子都沒有幫助。在父母不在的情況下，感情不睦的兄弟很有可能產生不愉快，哥哥會模仿父母的樣子過度數落弟弟，而弟弟面對哥哥繼父母之後接連不斷的責罵，更會助長他的反抗心理，導致兄弟之間產生裂痕，關係隨之崩潰。

如果經常重複這樣的情形，就會引發兄弟間頻繁的爭吵，破壞手足情誼，也難以見到兩人和睦相處的場景。若哥哥過度數落弟弟，父母就需要明確告訴他「這件事情是父母的職責」，父母確實有義務糾正、指導孩子錯誤的行為，但以哥哥的角色來說，試圖像父母一樣指責或教訓弟弟的想法是不對的，這點一定得要分清楚才行。

如果父母沒有好好履行職責，兄弟姐妹間的關係可能就會迷失方向，甚至在孩子長大後，成為阻礙他們保持良好關係的因素。無論如何，父母都應該好好扮演關係的帶領角色，適時引導孩子，讓孩子們保持良好的關係。

家庭是一個小小的社會，如果孩子不能與父母、手足順利建立正常的關係，在與他人建立關係時，就會遭遇到更為巨大的困難。我們要告訴孩子，兄弟姐妹是永遠的關係，父母必須分清楚手足與親子之間的界線，這就是在教養天秤上維持重心的方法。

不要落入學齡手足的競爭圈套

在養育兄弟姐妹時，家長有一件事應該格外謹慎，那就是如果兩個孩子在學習能力、成績上有所差異時，對於此事要徹底保持沉默。在進入小學後，孩子就會根據天生的特質，表現出不同的學習態度、樣貌，並得到相異的結果；此時，父母很容易做出愚昧的舉動，把功課較差、對學習不感興趣的孩子拿來和另一個孩子進行比較，這種態度絕對必須避免。

我們不可以過度放大檢視學習成果、評判孩子，一邊無止境讚揚一個孩子學業上的優秀表現，一邊數落對學習沒什麼興趣的另一個孩子。此外，若父母落入了手足所設下的「競爭圈套」，導致教養重心產生偏離，就連親子關係都可能產生動搖。

父母應該告訴孩子，現在自己眼前的兄弟姐妹絕對不是「競爭者」，無論是手足關係，還是家人的關係，都是能彼此互相填補不足之處、給予幫助的同一個團體。如果過度把光芒照射在其中一個孩子身上，另一個孩子就會被那道光芒產生的陰影掩蓋，造成反效果。

父母的一句話：「明明是從同一個肚子裡生出來的，怎麼就你不一樣？」往往會在孩子的心裡留下深刻的創傷。

這句話會讓孩子在心裡產生熊熊燃燒的怒火，不信任感也隨之萌芽。孩子的怒火會化為傷口，留下傷痕，一直延續到成年之後。如果連家人也不願意肯定自己的存在，孩子會覺得自己的存在毫無價值，讓自我肯定感的根基漸漸失去作用，再也無法獲得成長與正常發展，漸漸失去力量。

無論學業成績如何，父母都應肯定每個孩子擁有的不同天賦，並給予相應的讚美與鼓勵。孩子的天賦有各式各樣的可能，有的孩子具備出色的學習天賦，有的孩子則擁有擅長體育等天賦。

「○○喜歡讀書，所以應該能累積各式各樣的知識吧！」、「○○真的很認真在運動，體態管理實在是值得嘉許！」我們應該對每個孩子的強項給予肯定和鼓勵，表現出尊重的態度，孩子們也會因此自然而然地真心祝賀對方，一起感到高興。父母教給孩子那份懂得尊重與肯定的心，會成為孩子與他人共同生活時不可或缺的寶貴教誨。家庭中兄弟姐妹間深耕的那份尊重根基，在孩子進入社會後，往往也會發展為尊重與關懷他人的思維根基。

書籍介紹

本文摘錄自《語言治療師的兒童溝通課：從對話×遊戲培育孩子的表達力、人際關係和社會性發展》，大好書屋出版

作者：玄眞妸

譯者：李煥然

社會性的核心──溝通力，是打開孩子未來世界的鑰匙！韓國語言治療師融合心理相關理論與教養經驗，與父母分享從日常生活的對話細節、遊戲方式，掌握孩子學習社會性與語言發展的黃金時期！