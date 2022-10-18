今日本土新增4萬4846、33例死亡：確診數較上週平均降4.3%，口服抗病毒藥物領用出現相對低點
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今日確診數雖較上週二增加增加8.4%，但若綜合平均上週連假後的週二及上週最高確診數週三、週四，今日的確診數事實上是降低了約4.3%。另外，口服抗病毒藥物開立領用為9656人份，低於前兩週皆超過1萬人次的高點，反映疫情正在緩降。
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增4萬4884例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬4846例本土個案及38例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診數雖較上週二增加3482例、增加8.4%，但由於上週二為連續假期隔日、數據非如往常；若綜合平均上週二及上週最高確診數週三、週四的5萬2338及5萬3356例，今日的確診數事實上是降低了約4.3%。
指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為18例男性、15例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。疾管署副署長羅一鈞補充，今日新增102例中重症個案，其中69例中症、343例重症，無兒童及青少年的特殊重症個案。
住宿式服務機構陽性率、確診及投藥率
羅一鈞說明住宿式服務機構染疫情況。上週機構確診住民陽性率略升，從1.1增加至1.2%，而工作人員陽性率則是持平，羅一鈞認為，陽性率出現微幅的波動反映目前正處於疫情高原期。而上週機構確診住民共1237位確診，其中95位中重症送醫、12位確診後死亡，羅一鈞認為趨勢與先前差異不大。
另外，機構投藥率仍維持在91%，長照機構、護理之家、老人福利機構皆在九成以上，而精復機構因住民年輕、經醫師評估不投藥而投藥率為八成。
口服抗病毒藥物開立領用情形
羅一鈞說明，昨（17）日口服抗病毒藥物開立領用為9656人份，低於前兩週皆超過1萬人次的高點，反映疫情正在緩降，需要開立藥物的人數較先前更少。
羅一鈞補充，目前口服抗病毒藥物及瑞德西韋的庫存量皆還有27至28天以上，且持續增購、到貨，將把庫存補足至年底仍足夠使用。
疫苗接種情形與高端疫苗採購案澄清
莊人祥報告疫苗接種情形。昨日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞疫苗第一劑717人次、第二劑932人次、共1649人次，該年齡疫苗接種率，第一劑41.9%、第二劑13.5%；昨日接種雙價次世代疫苗4萬3457人次，累計83萬3300人次；昨日總共接種5萬1155人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.8%、第二劑88.1%，在追加劑的部分，第一次追加劑為73.6%，第二次追加劑為13.3%，其中65歲以上接種率為40.8%。
莊人祥分享接種次世代疫苗經驗，他表示副作用僅有注射部位局部疼痛，過一兩天後就恢復正常，目前無其他異狀；而羅一鈞表示，他今早已預約接種次世代疫苗，他呼籲跟他一樣有糖尿病等慢性疾病的中年、中壯年民眾施打疫苗，降低感染、重症及死亡風險。
莊人祥針對高端疫苗採購疑慮進行說明。首先，採購金額並非1000多元，此為不實推估，更不存在價差；其次，逾期30日的罰款已裁罰完畢；第三，疫苗採購公文的保存期限並非合約保密期限，只要合約保存期限到期後，便可以公開疫苗採購相關內容。
美國BQ.1.1、新加坡XBB變異株流行趨勢仍待觀察
羅一鈞針對新型變異株進行說明。雖然美國目前仍以BA.5佔絕大多數，但許多美國專家預測BQ.1.1變異株可能相較其他新型變異株更具有優勢，有機會在當地取代BA.5成為主流；而XBB新型變異株已在新加坡超過50%，香港境外移入資料中顯示，XBB變異株佔10%以上，因此XBB在亞洲也有機會形成取代掉BA.5的強勢變異株。
但羅一鈞強調，一切流行態勢仍有待持續觀察，他舉例過去也曾傳出例如印度BA.2.75可能席捲亞洲，但目前仍只有在印度在成國內大流行，未在他國造成大規模流行。
羅一鈞表示，可能因為BA.5在國內流行的緣故，在交叉保護的效果下，新興病毒株暫時難以侵襲；目前仍會持續監測境外移入檢出的情形，觀察何種病毒株有機會成為下一個主流病毒株，包含目前重點觀察的變異株以及目前尚不成火侯、尚未出現的變異株。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。