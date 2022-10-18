2022/10/18,
醫療

今日本土新增4萬4846、33例死亡：確診數較上週平均降4.3%，口服抗病毒藥物領用出現相對低點

今日本土新增4萬4846、33例死亡：確診數較上週平均降4.3%，口服抗病毒藥物領用出現相對低點

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今日確診數雖較上週二增加增加8.4%，但若綜合平均上週連假後的週二及上週最高確診數週三、週四，今日的確診數事實上是降低了約4.3%。另外，口服抗病毒藥物開立領用為9656人份，低於前兩週皆超過1萬人次的高點，反映疫情正在緩降。

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增4萬4884例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬4846例本土個案及38例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診數雖較上週二增加3482例、增加8.4%，但由於上週二為連續假期隔日、數據非如往常；若綜合平均上週二及上週最高確診數週三、週四的5萬2338及5萬3356例，今日的確診數事實上是降低了約4.3%。

1-1018_新增個案

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為18例男性、15例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。疾管署副署長羅一鈞補充，今日新增102例中重症個案，其中69例中症、343例重症，無兒童及青少年的特殊重症個案。

住宿式服務機構陽性率、確診及投藥率

羅一鈞說明住宿式服務機構染疫情況。上週機構確診住民陽性率略升，從1.1增加至1.2%，而工作人員陽性率則是持平，羅一鈞認為，陽性率出現微幅的波動反映目前正處於疫情高原期。而上週機構確診住民共1237位確診，其中95位中重症送醫、12位確診後死亡，羅一鈞認為趨勢與先前差異不大。

另外，機構投藥率仍維持在91%，長照機構、護理之家、老人福利機構皆在九成以上，而精復機構因住民年輕、經醫師評估不投藥而投藥率為八成。

口服抗病毒藥物開立領用情形

羅一鈞說明，昨（17）日口服抗病毒藥物開立領用為9656人份，低於前兩週皆超過1萬人次的高點，反映疫情正在緩降，需要開立藥物的人數較先前更少。

羅一鈞補充，目前口服抗病毒藥物及瑞德西韋的庫存量皆還有27至28天以上，且持續增購、到貨，將把庫存補足至年底仍足夠使用。

5-1018口服抗病毒藥物說明

疫苗接種情形與高端疫苗採購案澄清

莊人祥報告疫苗接種情形。昨日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞疫苗第一劑717人次、第二劑932人次、共1649人次，該年齡疫苗接種率，第一劑41.9%、第二劑13.5%；昨日接種雙價次世代疫苗4萬3457人次，累計83萬3300人次；昨日總共接種5萬1155人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.8%、第二劑88.1%，在追加劑的部分，第一次追加劑為73.6%，第二次追加劑為13.3%，其中65歲以上接種率為40.8%。

莊人祥分享接種次世代疫苗經驗，他表示副作用僅有注射部位局部疼痛，過一兩天後就恢復正常，目前無其他異狀；而羅一鈞表示，他今早已預約接種次世代疫苗，他呼籲跟他一樣有糖尿病等慢性疾病的中年、中壯年民眾施打疫苗，降低感染、重症及死亡風險。

莊人祥針對高端疫苗採購疑慮進行說明。首先，採購金額並非1000多元，此為不實推估，更不存在價差；其次，逾期30日的罰款已裁罰完畢；第三，疫苗採購公文的保存期限並非合約保密期限，只要合約保存期限到期後，便可以公開疫苗採購相關內容。

9-1018-高端澄清懶人包

美國BQ.1.1、新加坡XBB變異株流行趨勢仍待觀察

羅一鈞針對新型變異株進行說明。雖然美國目前仍以BA.5佔絕大多數，但許多美國專家預測BQ.1.1變異株可能相較其他新型變異株更具有優勢，有機會在當地取代BA.5成為主流；而XBB新型變異株已在新加坡超過50%，香港境外移入資料中顯示，XBB變異株佔10%以上，因此XBB在亞洲也有機會形成取代掉BA.5的強勢變異株。

但羅一鈞強調，一切流行態勢仍有待持續觀察，他舉例過去也曾傳出例如印度BA.2.75可能席捲亞洲，但目前仍只有在印度在成國內大流行，未在他國造成大規模流行。

羅一鈞表示，可能因為BA.5在國內流行的緣故，在交叉保護的效果下，新興病毒株暫時難以侵襲；目前仍會持續監測境外移入檢出的情形，觀察何種病毒株有機會成為下一個主流病毒株，包含目前重點觀察的變異株以及目前尚不成火侯、尚未出現的變異株。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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