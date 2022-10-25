紀蔚然《我們的語言》：是我有「語言潔癖」，還是你得了「語言癌」？

文：紀蔚然

19. 幫我把屁股往左挪一下

淡水國民運動中心二樓，健身教練說「幫我把屁股往左挪一下」，雖然覺得奇怪，還是照做了，不意他身體往後一彈，大喊「你幹嘛」，我說「你不是要我幫你挪屁股嗎」，他說「我是說你的屁股」，兩人因此不歡而散。之後換了教練，這傢伙也一樣，不時要我幫他做東做西。

新冠肺炎疫情期間，台灣服務業最夯的流行語應是「幫我」。走進任何一家店，店員勢必要你幫他完成實聯制，幫他測量額溫，還得幫他保持安全距離。這種用語聽多了自然明白，不至誤會，因此當好市多電扶梯工作人員說「幫我往前移動」，我不再覺得錯愕，也再無疑似性騷擾情事。

語言癌風波

2014年底《聯合報》刊出「語言癌」系列報導，號稱要剖析台灣語言生病的「生成原因及治療解方，還給語言乾淨、健康」。不少專家（教授與作家）發表意見，堅稱此為「思考力弱化」的危機。報導引發網路熱議，「網路溫度計」更從8,000個網站、數百萬筆資料彙整贅字冗詞十大排行榜：

「其實」 「然後」 內建的「對」（例如：「這是個杯子，對。」） 「進行一個XX的動作」 「XX的部分」 「所謂的」 「一種的概念」 「基本上」 「老實說」 「我這邊」

其中，「其實」、「然後」、「對」、「所謂的」、「基本上」、「老實說」、「我這邊」等為填充詞（verbal fillers），而「進行一個XX的動作」是將動詞當形容詞使用。至於「XX的部分」與「一種的概念」屬增生語，多半純屬多餘。

參與議論專家中，除了一兩位年輕作家或學者外，老一輩一致撻伐「語言癌」並強調其延伸性影響，顯示這場論爭除了語言品味之外，尚且涉及世代分歧。風波初期，台灣語言學家明顯缺席，猶如房間該有的大象竟不見蹤影。媒體以「剖析」之名炒作，卻從未念及求教於語言學界。所幸，有人質疑語言學界為何隔岸觀火之後，學者終於打破沉默，於2015年舉辦兩場座談會，之後更由與談者增補所言、完成論文後集結成冊。

《語言癌不癌？語言學家的看法》這部台灣語言學第一本科普書值得一讀。借用麥克沃特（John McWhorter）的譬喻，五位作者不是岸上觀浪，而是潛入語言之海探尋真相，因此提出的觀察不同於一般。書中論述多少涉及專業術語和理論，但學者們已盡量簡化，不至拒門外漢於千里之外，只需一點耐心，或許會改變你的語言觀念。

沒有所謂的癌

五位學者著重的面向各有不同，但口徑一致：第一，語言不時改變，流行語只是較為顯著的徵兆，不用大驚小怪；第二，台灣的語言沒有生病，不需看醫生，更不用掛急診。

以下分篇簡述主要論點，同時提出我的想法。

〈語言癌不癌？〉作者何萬順首先指出兩種看待語言的方式，一為主觀地規範（prescribe），另一是客觀地描述（describe）。語言學研究採取後者之科學精神，因為唯有如此才能縱觀語言全貌而不僅止於局部現象。再來，填充詞或名物化有其作用，不應全都視為贅字冗詞。填充詞難以避免，即便對之深惡痛絕者亦無法免俗：你有你的「其實」、「基本上」，我有我的「這個」、「那麼」，英語人士則有他們的“well”、“like”、“you know”。因此，重點在於分析使用當下之情境與脈絡，而不是一味地貶抑。當然，他說，一旦氾濫任誰都受不了：「讓我聽上50次的『來做個合照的動作』，我也會抓狂。」

（我曾於課堂上實驗，要求學生輪流陳述從早上起床一直到步入教室前所做的事，過程裡只能使用一次「然後」，一旦出現第二個便算出局，由下一位同學接棒。不少同學以「然後」起頭，接著便「然後」到底。總的來說，同學們多半只撐到刷牙洗臉，還不到吃早餐便遭淘汰。之後，我告訴他們「然後」不是不能用，只是不宜濫用：「我跟各位打賭，接下來講課期間我要是說了兩次『然後』，請大家吃雪糕。」願賭服輸，那天我買了70幾支雪糕。）

〈別鬧了，余光中先生！〉作者蔡維天提醒我們，不應將文體、語體混為一談。說話是即時的，不像書寫有時間思考、再三修改，因此不該以文體的標準要求語體。（同樣地，很多語言學者認為，不應將印刷文體與網路書寫或社交媒介混為一談。）接著，作者寫道，「時下這些語言增生現象究竟是良性還是惡性，似乎無須急於判斷」。從漢語演變史來看，「白話是文言的語言癌」，不只見於1910年代後期白話文運動，早在漢魏六朝時期口語表達已有「說白話」的轉折。

余光中多次為文討論「漢語西化」的問題，並區分「良性西化」與「惡性西化」。何萬順認為如此分法過於武斷、片面，蔡維天則說「語言癌的生成並非惡性西化所致，漢語本身兼容並蓄的體質才是決定性的因素」。（關於這點，我有疑問：很多語言如英語、日文、法語、德語等等皆具「兼容並蓄的體質」，漢文在這方面的特色是什麼？）

蔡維天主張唯有從語境著手，始能分辨增生結構是否為該切除的腫瘤：

他已經做好了一個清理的動作。（修剪後：「他已經清理好了。」）

我來為您進行解說的部分。（修剪後：「我來為您解說。」）

若修剪後不影響原意，多出的癌細胞應予切除。然而，

我做了一個吃驚的動作。（不等於：「我很吃驚。」）

當時他已經做了一個停止的動作。（不等於：「當時他已經停止了。」）

當時正進行阿Q被砍頭的部分。（不等於：「當時阿Q正被砍頭。」）

「動作」只是姿態，不等同實際行為，不可混為一談。舉個生活例子，餐廳裡我叫了一瓶台啤，服務生拿酒來，對我說：

我現在為您做一個開瓶的動作。

如果服務生說完只做動作卻沒開酒，我不會怪他廢話太多，反而覺得幽默至極。假使服務生語畢，旋即打開瓶蓋，那麼「做」這個無特色的輕動詞可省，「的動作」也得省，以免造成誤會。

「我為你開瓶」簡單明瞭。不過，最好啥都別說，直接開了吧。

阿基師的矛盾