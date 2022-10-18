因偏激言論遭IG、推特停權的肯伊威斯特，為了對抗取消文化將收購被「保守右翼」愛戴的社群平台
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在肯伊威斯特遭到Instagram和Twitter停權事件風波一週後，就傳出肯伊威斯特簽署收購社群平台Parler，此舉也被認為是肯伊威斯特開始與科技巨擘、政府集團、審查制度和取消文化進行抗爭。而強調「言論自由」的Parler成立於2018年，近年成為保守右翼擁戴的平台。
知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），日前因發表相關偏激言論，在社群平台違反其政策，導致相關帳號已被Instagram和Twitter停權。因此引發「取消文化」爭議的肯伊威斯特，根據《綜藝報》報導，將收購社群媒體Parler，而Parler被視為受保守右翼擁戴的社群平台。
上週，Instagram母公司Meta發言人表示，對於經常違反社群媒體平台政策的帳戶而言，針對「發布、評論和發送私人訊息」的臨時限制是標準做法。不過，Instagram並未具體說明刪除了肯伊威斯特的哪些發文，但據傳是關於反猶太主義的發文。
肯伊威斯特遭到Instagram停權之後的幾個小時內，肯伊威斯特轉向使用了Twitter，並暗示Meta執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的限制。而一直傳出購買Twitter的特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk），則回應了肯伊威斯特，並表示歡迎肯伊威斯特回社群媒體。
之後，肯伊威斯特也曾推文表示：「今晚有點睏，但當我醒來之際，我要對猶太人送上三級死亡狀態（death con 3），有趣的是，我不可能是反猶太主義者，因為黑人實際上也是猶太人。你們玩弄我，試圖黑掉任何反對你議程的人。」而此推文的梗概，應該是來自美國軍事戒備代號「三級戒備狀態」（DEFCON 3），目前這則推文已遭Twitter刪除。
在這則推文遭到刪除之後，肯伊威斯特又發布了一則貼文，表示：「你認為是誰創造了取消文化？」，在這之後，肯伊威斯特也遭到停權，而Twitter則並未說明肯伊威斯特的哪些具體發文，導致限制帳號。
其實，除了爭議發言之外，肯伊威斯特近期在巴黎Yeezy時裝秀，穿著一件寫有「White Lives Matter」（白人的命也是命）的衣服，也引起軒然大波，與肯伊威斯特合作許久的運動品牌愛迪達（Adidas）表示，正在評估與肯伊威斯特未來的合作，至於與美國知名成衣服飾品牌Gap，則表示因與肯伊威斯特的想像不一致，將結束與肯伊威斯特的合作關係。
而在肯伊威斯特遭到Instagram和Twitter停權事件風波一週後，就傳出肯伊威斯特簽署收購Parler，此舉也被認為是肯伊威斯特開始與科技巨擘、政府集團、審查制度和取消文化進行抗爭。
Parler成立於2018年，自稱是一個「不可取消言論的自由平台」，也因Parler對言論自由的強調，使其成為右翼陰謀論者的避雷針。而在2021年1月6日美國國會大廈遭到攻擊的幾天之後，Parler遭到指控協助動亂者的計劃和協調，之後谷歌（Google）和蘋果（Apple Inc）將Parler的應用程式從商店中移除，並表示Parler對內容審核不干涉的作法而違規，而谷歌和蘋果禁止煽動暴力，之後亞馬遜（Amazon）甚至終止了與Parler的託管服務。
然而，在發現Parler能夠更好地刪除仇恨言論和暴力內容後，蘋果的App Store於2021年4月重新將Parler上架，至於谷歌的Google Play商店最終則在9月重新上架Parler。
至於這次肯伊威斯特與Parler的擬議交易條款細節尚不清楚。不過，雙方在一份聲明中表示：「肯伊威斯特透過音樂和服裝成為史上最富有的黑人，並且正在採取大膽的立場，反對最近受到科技巨頭們的言論審查，肯伊威斯特利用影響深遠的才能，進一步領導創造——一個真正不可取消的環境。」
而肯伊威斯特也在Parler說明：「在保守言論被視為爭議的世界中，我們必須確保人們有自由表達意見的權利。」
最後，Parler的執行長George Farmer表示，肯伊威斯特收購Parler將改變世界，並改變世界對言論自由的看法。「肯伊威斯特正在向言論自由媒體領域邁出開創性的一步，永遠不必擔心再次被從社群媒體刪除。」
雙方預計將於2022年第4季完成此交易。
新聞來源
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
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社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
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張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
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真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
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