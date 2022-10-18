因偏激言論遭IG、推特停權的肯伊威斯特，為了對抗取消文化將收購被「保守右翼」愛戴的社群平台

知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），日前因發表相關偏激言論，在社群平台違反其政策，導致相關帳號已被Instagram和Twitter停權。因此引發「取消文化」爭議的肯伊威斯特，根據《綜藝報》報導，將收購社群媒體Parler，而Parler被視為受保守右翼擁戴的社群平台。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 左至右：肯伊威斯特、Parler

上週，Instagram母公司Meta發言人 表示，對於經常違反社群媒體平台政策的帳戶而言，針對「發布、評論和 發送私人訊息」的臨時限制是標準做法。不過，Instagram並未具體說明刪除了肯伊威斯特的哪些發文，但據傳是關於反猶太主義的發文。

肯伊威斯特遭到Instagram停權之後的幾個小時內，肯伊威斯特轉向使用了Twitter，並暗示Meta執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）的限制。而一直傳出購買Twitter的特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk），則回應了肯伊威斯特，並表示歡迎肯伊威斯特回社群媒體。

之後，肯伊威斯特也曾推文表示：「今晚有點睏，但當我醒來之際，我要對猶太人送上三級死亡狀態（death con 3）， 有趣的是，我不可能是反猶太主義者，因為黑人實際上也是猶太人。 你們玩弄我，試圖黑掉任何反對你議程的人 。」而此推文的梗概，應該是來自美國軍事戒備代號「三級戒備狀態」（DEFCON 3），目前這則推文已遭Twitter刪除。

在這則推文遭到刪除之後，肯伊威斯特又發布了一則貼文，表示：「你認為是誰創造了取消文化？」，在這之後，肯伊威斯特也遭到停權， 而 Twitter則並未說明肯伊威斯特的哪些具體發文，導致限制帳號。

其實，除了爭議發言之外，肯伊威斯特近期 在巴黎Yeezy時裝秀，穿著一件寫有「White Lives Matter」（白人的命也是命）的衣服，也引起軒然大波，與 肯伊威斯特合作許久的運動品牌愛迪達（Adidas）表示，正在評估與肯伊威斯特未來的合作，至於與美國知名成衣服飾品牌 Gap，則表示因與 肯伊威斯特的想像不一致 ，將結束與 肯伊威斯特 的合作關係。

Who you think created cancel culture? — ye (@kanyewest) October 9, 2022

而在肯伊威斯特遭到Instagram和Twitter停權事件風波一週後，就傳出肯伊威斯特簽署收購Parler，此舉也被認為是肯伊威斯特 開始與科技巨擘、政府集團、審查制度和取消文化進行抗爭。

Parler 成立於2018年，自稱是一個「不可取消言論的自由平台」，也因 Parler對言論自由的強調，使其成為右翼陰謀論者的避雷針。 而在2021年1月6日 美國國會大廈遭到攻擊的幾天之後，Parler遭到指控協助動亂者的計劃和協調，之後谷歌（Google）和蘋果（Apple Inc）將Parler的應用程式從商店中移除，並表示 Parler對內容審核不干涉的作法而違規，而 谷歌和蘋果禁止煽動暴力，之後 亞馬遜（Amazon）甚至終止了與Parler的託管服務。

然而， 在發現Parler能夠更好地刪除仇恨言論和暴力內容後， 蘋果的App Store於2021年4月重新將Parler上架，至於谷歌的 Google Play商店最終則在9月重新上架Parler。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

至於這次肯伊威斯特與Parler的 擬議交易條款細節尚不清楚。不過，雙方在一份聲明中表示：「 肯伊威斯特透過音樂和服裝成為史上最富有的黑人，並且 正在採取大膽的立場，反對最近受到科技巨頭們的言論審查， 肯伊威斯特 利用影響深遠的才能，進一步領導創造——一個真正不可取消的環境。」

而 肯伊威斯特也在Parler說明：「在保守言論被視為爭議的世界中，我們必須確保人們有自由表達意見的權利。」

最後，Parler的執行長George Farmer表示， 肯伊威斯特收購 Parler將改變世界，並改變世界對言論自由的看法。「 肯伊威斯特 正在向言論自由媒體領域邁出開創性的一步，永遠不必擔心再次被從社群媒體刪除。」

雙方 預計將於2022年第4季完成此交易。

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核稿編輯：楊士範