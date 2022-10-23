女性與胎兒的「人」「權」之爭：墮胎爭議不僅「正發生」，未來還可能「再發生」
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事實上，當女性面臨墮胎與否選擇的議題，通常亦可見社會支持系統漏洞所在，或是性別文化與社會結構共謀，進而使得女性對懷孕生產感到恐懼。
今（2022）年諾貝爾獎名單揭曉，其中文學獎得主安妮．艾諾（Annie Ernaux）的作品備受關注，她以自我敘事形式，書寫女性與社會之間的關係，並基此在生活所面臨的處境，在這性別意識為重要課題的當代，相互深化女性主義和權益等相關討論。
而由艾諾作品《記憶無非徹底看透的一切》（L'Événement）改編之電影《正發生》（Happening），近期亦於台灣上映，影片描述法國60年代禁止女性墮胎背景下，當一名女大學生發現懷孕時，其自我身心與周遭人物互動的歷程，這又再度使人們關注墮胎議題，包括今年6月美國最高法院推翻保障婦女墮胎合法化的「羅訴韋德案」，也重新引發熱議。
於是可見，墮胎議題的紛爭，不僅「正發生」，也「才發生」，未來還可能「再發生」。然而，胎兒有身為人的保障權益嗎？胎兒是人嗎？女性可以將其定義嗎？除了女性自主權之外，墮胎對於女性、胎兒甚或是已出生的嬰兒，還有哪些關鍵的社會結構要素值得被看見？本文即對此開展討論。
女性與胎兒的「人」「權」之爭
首先從胎兒面向討論。關於胎兒的法律權益，從我國《民法》第6條規定可見：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」《民法》第7條規定：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」對此，陳雅譽（2020）進行了解釋，即「出生」的定義為胎兒完全脫離母體，但為何「出」（流產或分娩）、如何「出」（自行產出或人工取出），均在所不問；而「生」的定義則指有生理活存事實，不論生存時間久暫。也因此，陳雅譽曾說明，當胎兒在未經「出生」之前，胎兒並非一般的刑事法律所保障的對象。
既然法律有所定義，那麼為何人們仍對於墮胎爭論不休？或許即如莊世同（2017）點出墮胎紛爭不只在於胎兒的法律地位，胎兒的道德地位亦是辯論核心。莊世同（2017）也以德沃金（Ronald Dworkin）論點切入思考，即是倘若世在支持與反對墮胎兩方，皆共同肯認胎兒擁有生命權前提下，包括胎兒每一個人類的生命都有神聖及不可侵犯的內在價值，而如何看待與衡量這兩項價值之間的道德重要性？莊世同（2017）指出，德沃金主張唯有懷孕女性對於墮胎有最終的發言權與決定權。
而墮胎對於女性面向之所以重要，包括若墮胎不合法化，想墮胎的女性可能置身危險醫療行為，就像過往曾有女性以衣架或清潔劑等傷害身體的物品墮胎，或是透過密醫墮胎卻遭性侵等情形（林麗珊，2022）。然而，除了生理面向，即使女性擁有自主權選擇墮胎，在心理面向，但仍可能被社會文化層面如「嬰靈」、「不潔的女性」等論述或汙名壓迫心理健康，而若墮胎不合法化，更可能深化女性無以名狀的罪惡感，社會卻從不會斥責使該名女性懷孕的男性。
之所以，墮胎對女性自主權重要性顯而易見，在於女性雖然可能仍因墮胎產生心理影響，但最起碼最至少能使自己身體接受正規醫療行為，及重新掌握自己未來生活。於是在女性自主權背後，或許有更大的結構問題值得被看見：是什麼樣的社會讓女性面臨墮胎與否的選擇？
墮胎議題背後的社會支持結構漏洞
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！