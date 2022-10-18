菲律賓廣播名嘴遇害案嫌犯自首，供稱暗殺指令源自重刑犯監獄

（中央社）菲律賓廣播名嘴拉皮德月初遭槍殺，引發各界關注。菲國內政部長阿巴洛斯今天宣布嫌犯投案，並指認3名涉案者，且稱槍殺拉皮德的指令來自大馬尼拉地區的重刑犯監獄。

阿巴洛斯（Benhur Abalos）和菲律賓警方召開記者會宣布，39歲的艾斯托里亞（Joel Estorial）投案稱自己就是射殺拉皮德（Percy Lapid）的槍手。

艾斯托里亞在記者會上說，他擔心個人安危並出於罪惡感而向警方投案。

In a briefing on October 18, DILG chief Benhur Abalos presents Joel Estorial, the suspect in the killing of broadcaster Percy Lapid. Abalos says the gunman surrendered on Monday, October 17.



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菲國警方上週公布射殺拉皮德凶手的監視器畫面。眾議院和阿巴洛斯懸賞650萬披索（約新台幣352.86萬元）呼籲民眾提供線索。

拉皮德身兼電台主持人和專欄作家，生前強硬抨擊總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.，港譯「小馬可斯」）和前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）。他遇害引發菲國各界譴責犯行，警方甚至派員到記者住家訪視，確認他們是否遭受任何威脅。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，艾斯托里亞指認其他3名涉案者分別為艾德蒙（Edmon Dimaculangan）和伊茲瑞爾（Israel Dimaculangan）兄弟，以及傳達指令的男子歐利（Orly），又叫奧蘭多（Orlando）。

艾斯托里亞說，他們協議，犯案時誰離拉皮德最近，就要動手。「碰巧我離他（拉皮德）最近。他（歐利）告訴我們，如果我不開槍，我就會被殺。」

艾斯托里亞表示，射殺拉皮德的酬勞共55萬披索，他分到14萬披索。

據稱，槍殺拉皮德的指令是從大馬尼拉地區穆丁魯伯市（Muntinlupa）的新比利畢（New Bilibid）重刑犯監獄發出。

菲國司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）說，將要求負責監獄管理的懲戒局局長邦塔格（Gerald Bantag）就嫌犯指控提交報告。「我們要找出（幕後下令者）可能是誰。我們將揭露他。」

阿巴洛斯呼籲艾德蒙和伊茲瑞爾出面投案。「槍手已投案。你們也最好投案，因為他真的覺得有生命危險，你們可能會出事。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範