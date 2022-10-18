菲律賓廣播名嘴遇害案嫌犯自首，供稱暗殺指令源自重刑犯監獄
我們想讓你知道的是
涉嫌槍殺菲律賓名嘴拉皮德的艾斯托里亞稱，槍殺拉皮德的指令是從大馬尼拉地區穆丁魯伯市（Muntinlupa）的新比利畢（New Bilibid）重刑犯監獄發出的，包括他在內共有四名涉案人士。菲國內政部長阿巴洛斯也呼籲其他人盡快投案以免遭不測。
（中央社）菲律賓廣播名嘴拉皮德月初遭槍殺，引發各界關注。菲國內政部長阿巴洛斯今天宣布嫌犯投案，並指認3名涉案者，且稱槍殺拉皮德的指令來自大馬尼拉地區的重刑犯監獄。
阿巴洛斯（Benhur Abalos）和菲律賓警方召開記者會宣布，39歲的艾斯托里亞（Joel Estorial）投案稱自己就是射殺拉皮德（Percy Lapid）的槍手。
艾斯托里亞在記者會上說，他擔心個人安危並出於罪惡感而向警方投案。
菲國警方上週公布射殺拉皮德凶手的監視器畫面。眾議院和阿巴洛斯懸賞650萬披索（約新台幣352.86萬元）呼籲民眾提供線索。
拉皮德身兼電台主持人和專欄作家，生前強硬抨擊總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.，港譯「小馬可斯」）和前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）。他遇害引發菲國各界譴責犯行，警方甚至派員到記者住家訪視，確認他們是否遭受任何威脅。
菲律賓星報（Philippine Star）報導，艾斯托里亞指認其他3名涉案者分別為艾德蒙（Edmon Dimaculangan）和伊茲瑞爾（Israel Dimaculangan）兄弟，以及傳達指令的男子歐利（Orly），又叫奧蘭多（Orlando）。
艾斯托里亞說，他們協議，犯案時誰離拉皮德最近，就要動手。「碰巧我離他（拉皮德）最近。他（歐利）告訴我們，如果我不開槍，我就會被殺。」
艾斯托里亞表示，射殺拉皮德的酬勞共55萬披索，他分到14萬披索。
據稱，槍殺拉皮德的指令是從大馬尼拉地區穆丁魯伯市（Muntinlupa）的新比利畢（New Bilibid）重刑犯監獄發出。
菲國司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）說，將要求負責監獄管理的懲戒局局長邦塔格（Gerald Bantag）就嫌犯指控提交報告。「我們要找出（幕後下令者）可能是誰。我們將揭露他。」
阿巴洛斯呼籲艾德蒙和伊茲瑞爾出面投案。「槍手已投案。你們也最好投案，因為他真的覺得有生命危險，你們可能會出事。」
延伸閱讀：
- 再有菲律賓評論員遭殺害， 小馬可仕擔任總統以來2名新聞工作者遇害
- 菲律賓前反對派議員德利馬在監獄暴動中一度遭狹持，人權團體籲立即釋放
- 菲律賓戒嚴50週年：民眾高喊「永不忘記」，促總統小馬可仕承認獨裁者父親暴行
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
升息浪潮來勢洶洶，如何觀察局勢、掌握風險？ 永豐DAWHO邀您上線夜聊投資關鍵策略
我們想讓你知道的是
2022年10月20日晚間20:00，永豐銀行即將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和理財達人寶可孟、存股達人大俠武林共同與談，邀您一同上線了解如何善用數位工具，掌握國際經濟脈動！
新冠疫情起落、烏俄戰事攀升，兩大影響因素不只造成今年國際政治情勢動盪，也衝擊各大產業供應鏈，導致全球性的通貨膨脹。各國政府紛紛祭出貨幣緊縮政策，美國聯準會自五月開始罕見的連4次大幅度升息，台灣央行也睽違10年首次升息 ，9月更持續升息半碼來因應急速上升的通膨數字。面對國際金融市場的升息循環，不只台股熊市不斷、小資族房／車貸款負擔也增重不少。隨著後疫情時代，加速許多產業數位轉型，以因應新型態的經濟環境，2023年也將重新開放國界，期望帶動經濟的復甦，面對重新整頓的市場，積極的理財配置規劃更顯得重要。在如此難料的經濟走勢中，我們到底該如何觀察國際經濟局勢、正確的運用數位工具來評估市場風險、守護你我的荷包呢？
永豐銀行即將攜手關鍵評論網，於 2022年10月20日舉辦DAWHO之夜直播活動──「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動依然邀請甜美聰慧的吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險。
數據思維 x 紀律投資：大戶經驗不藏私
投資是條漫長的道路，一路走來往往需要經驗、知識的相互支持，才能獲得甜美的果實；而直播活動中來賓與主持人的經驗，也能成為滋潤聽眾投資路上的養分。此次理財達人寶可孟將從自身經驗出發，與觀眾分享在如今數據為王的資訊時代，投資人該如何將自身經驗與數據思維結合，善用數位工具觀察市場動向；而存股達人大俠武林也不藏私的傳授投資鐵律──「紀律投資」，分享如何在數位工具的輔助下，簡易而慎重地落實多元的資產配置。
Next Step！DAWHO數位帳戶伴您渡過瞬息萬變的市場
身處數位經濟崛起的時代，不只知識、經驗需要與時俱進，便捷高效的數位工具也是投資時不可或缺的利器，而永豐銀行的新世代VIP數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的數位理財幫手。「DAWHO」不只整合消費、投資、儲蓄及彈性資金四大核心服務，還擁有1.3%高利活儲，提供多元豐富的數位金融服務及多種投資金融商品建議，幫助您掌握即時經濟脈動，精明而輕鬆地管理財富。
立即開啟行事曆，標記2022年10月20日20:00-21:00準時加入線上直播，與我們一同洞察先機、掌握世界經濟脈動！