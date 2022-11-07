TNL+ 2022/11/07,
中國

中國賄賂全世界（上）：培養外籍學生成為國家未來領導人，用錢輕鬆買到國際影響力

中國賄賂全世界（上）：培養外籍學生成為國家未來領導人，用錢輕鬆買到國際影響力
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在幾乎所有的賄賂－腐敗案件中，政府官員通常是接受而不是支付賄賂的人。不過有一種模式，是一個國家的政府賄賂世界上其他國家，以影響他們的態度和行為。這樣的賄賂－腐敗關係是否存在？中國政府的努力，可能會對這個問題有所啟示。

中國政府賄賂世界的努力，規模大、範圍廣、影響深，全球各個角落都能感受到。

在追求全球權力的過程中，中國政府顛覆了腐敗中行賄者和受賄者之間的關係。傳統上，腐敗指的是個人或組織賄賂國家官員，為個人利益而出售公共物品。在這種關係中，行賄者是個人或組織，如私人公司，而受賄者是政府官員。在幾乎所有的賄賂－腐敗案件中，政府官員通常是接受而不是支付賄賂的人。

現在，讓我們換一下行賄者和受賄者的角色：讓行賄者是一個國家的政府，讓受賄者是其他國家的個人、組織和政府。換句話說，讓我們在賄賂－腐敗關係的領域中增加以下內容：一個國家的政府賄賂世界上其他國家，以影響他們的態度和行為。

這樣的賄賂－腐敗關係是否存在？是什麼促使一個國家的政府向世界其他國家行賄，以及它如何能夠負擔得起？

中國政府的以下努力可能會對這些問題有所啟示。

花錢讓世界其他國家的人學習中文

自2005年以來，中國政府已花費數十億美元建立孔子學院，在世界範圍內教授和推廣中國語言和文化。

截至2017年，在146個國家有525所孔子學院和1113個孔子課堂。由於以下事實，這種慷慨的做法曾使世界感到困惑。對中國實行獨裁統治的中國共產黨並不以慈善活動著稱；中國的人均收入遠遠低於許多受援國；最具有諷刺意味的是，中國共產黨是在反孔子的平臺上成立的，並摧毀了孔子的大部分遺產。

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