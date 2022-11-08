中國賄賂全世界（下）：如何讓外國不再批評中共？黨國發現「錢」是最強大的工具

中國政府為什麼要影響世界？與成熟民主國家的政黨不同，中國共產黨是一個列寧主義政黨，具有以下特點：（1）它以共產主義意識形態為基礎，（2）它賦予自己專屬的統治權，（3）它依靠專屬的成員資格，（4）它是一個高度集中的組織，擁有中央委員會、政治局和總書記，擁有不受制約的最高權力，（5）它有三個關鍵部門：組織部、宣傳部和統戰部。

根據這些原則，黨設計並控制政府的所有職能部門和地方政府，使黨對國家擁有控制權。為了維持一黨統治，黨不能允許司法獨立。在中共的統治下，中國政府和中共已經是同義詞，簡稱「黨國」。黨國遵循的是通過法律進行統治，而不是法治；也就是說，黨為了維護其統治，主觀地、有選擇地使用法律。

在國內，黨國殘酷地鎮壓任何不同的意見。例如，它逮捕了諾貝爾和平獎得主劉曉波，並讓他死在監獄裡。它採用了大量的鄰里和網路監控力量，並在全國各地部署了尖端監控技術。它還禁止谷歌、臉書、YouTube和大多數非政府組織在中國運營。

在國際上，該黨強加給中國的意識形態和政治制度，與民主國家的意識形態和政治制度有著根本的不同，並與之相衝突。

事實證明，這對該黨來說是非常麻煩的，因為中國的經濟和科技嚴重依賴世界，所以中國人由於經貿和科技原因，必須在世界各地旅行，而數以億計的外國人，其中許多來自民主國家，也必須訪問中國。兩種制度之間的這種大規模和高頻率的互動，使摩擦和對抗特別尖銳，並在全世界範圍內高度可見。

在道德上，民主和對個人自由的尊重以及法治被認為是公正、公平和優越的，而獨裁、鎮壓和枉法則被認為是不公正、不人道和不體面的。除非黨把中國從國際交流中關閉，但它不能這樣做，因為中國的經濟依賴於貿易，否則摩擦和頻繁的對抗將會繼續。中國的改革開放極大地使中國人學習和體驗到其他國家的民主，以及對人權和法治的尊重。

嘲笑獨裁政權，雖然是私下的，但已成為很多中國人的日常娛樂，並給黨帶來巨大的頭痛。只要隨意窺探一下任何一個微信群（中國最流行的線上聊天應用程式），就可以看到無數關於黨的領導人的笑話。