《黃金的傳奇史》：二十世紀的人因為貪圖黃金，產生哪些人類與環境應付的代價？
我們想讓你知道的是
當我們探討黃金在歷史沿革和人類的想像當中，扮演了哪些角色時，我們發現這金屬很難用某種眼光去簡單理解。因此我們逐一抽絲剝繭，從六個部分：飾品、信仰、貨幣、藝術、科技、貪欲等來深入研究人類從古至今渴求的黃金，寫下一部令人難以言喻的傳奇歷史。
文：蕾貝卡．左拉克（Rebecca Zorach）、小麥可．菲利普（Michael W. Philips Jr.）
二十一世紀初的黃金之禍
過去數十年內的金價飛漲，背後有幾個原因：由於新進入市場的黃金不多，所以只要需求增加，供應有限，就會導致價格上揚。投資人在2008年金融危機等經濟動盪的時期都相信：即使貨幣貶值，黃金仍能保值，所以轉而投資黃金。中國與印度等國家的經濟呈指數成長，意味著有更多的人有更多的錢能夠投資。印度一度企圖透過懲罰性地提高關稅，來打壓黃金進口，卻只是導致走私更加嚴重，最近甚至出現一些逗趣的案例，如有人在飛機廁所裡藏了價值110萬元的黃金，或有旅客將467克（16.5盎司）的黃金藏在胸罩裡遭逮捕。
過去數年來，格倫．貝克（Glenn Beck）及肖恩．漢尼提（Sean Hannity）等美國保守派時事評論家，不斷慫恿觀眾拿錢投資黃金。貝克建議觀眾投資的標的，是金麗國際有限公司（Goldline International）的古董金幣，金麗又恰好是他電視及廣播節目的贊助公司。但金麗公司在金幣與金條之間的相對價值方面，有誤導客戶之實，因此法院於2012年命令公司將450萬美元退還給受騙的客戶。
投資人可以靠著炒作黃金股市致富，但也可能嚐到苦果。1999年至2002年間，金價出現歷史低點，時任英國財政大臣（British Chancellor of the Exchequer）、後來成為首相的戈登．布朗（Gordon Brown）做了件不甚光彩的事情，他將英國金庫裡半數的黃金拍賣售出。後來金價上漲，布朗被控導致英國「損失」數十億英鎊。他當時拍賣的黃金，如今已高出當時數十億。事後諸葛相當容易，但情況不能單純那樣理解，因為英國政府賣出黃金後，將所得利潤投資了有價證券，即使價值不及黃金具有的潛力，仍算是價值連城。
也有人說布朗當時拍賣黃金，是為了阻止銀行倒閉。因此我們也能說他當時做得並沒有錯，《金融時報》（Financial Times）的亞倫．比堤（Alan Beattie）則寫道：「任何想要玩玩的投機份子都來碰碰運氣，看能不能把這塊閃亮的金屬賺到手。因為富有國家的政府都認為，把黃金留在身邊幾乎可以說是毫無意義的。」他主張冀望政府投資一種市場，尤其是像黃金這麼反覆無常的市場，實在相當愚蠢。這主題應該會持續發酵，引發熱議。
黃金的需求增長會產生一些嚴峻的後果。祕魯、巴布亞紐幾內亞、剛果民主共和國這三個地方清楚使我們明白，二十世紀的人會因為貪圖黃金，產生哪些人類與環境應付的代價。
祕魯馬德雷德迪奧斯地區（Madre de Dios）從2000年開始已出現一股淘金熱，非法開採金礦導致逾4萬公頃的亞馬遜雨林遭受破壞。當地的非法礦工約有3萬名，其中多數都是只能靠著挖礦或在礦區經營服務業，才有辦法養家活口的人。根據一份美國研究團隊的調查顯示，那裡充斥著強迫勞動、僱用童工、忽視勞工健康與安全等問題，不只如此，迫使少女成為雛妓的性販賣也很猖獗。
巴布亞紐幾內亞境內的波耳蓋拉（Porgera）金礦區，每年將600萬公噸的廢棄物倒入波耳蓋拉河（Porgera River），使大量重金屬流到下游。這若發生在高度發展的國家，應該屬於不法行為。波耳蓋拉金礦區自1990年開放以來，已有逾5萬人湧入，但大多數人只是在礦區裡翻找低純度的金礦。當地居民多年來不斷控訴，有礦業公司的保全人員殺害並虐待這些「非法」礦工。
即使後來礦區於2006年轉手賣給加拿大的礦業龍頭——巴里克黃金公司（Barrick Gold），情況也幾乎未見改善。人權觀察組織（Human Rights Watch）指控巴里克黃金公司的保安部隊四處凌虐滋事，更有集體強暴非法勞工的事件頻傳，哈佛大學（Harvard University）、紐約大學（New York University）及聯合國（United Nations）的研究團隊都證實了這些指控。
儘管哈佛／紐約大學研究團隊於2010年10月已明白地向加拿大政府報告類似的調查結果，加拿大下議院（the House of Commons）卻仍因許多金礦企業大力地施壓，而未能通過相關法律，無法規範加拿大企業必須適度接受海外人權紀錄的監督。縱使巴里克黃金公司有採取一些措施來遏止虐待事件，仍舊發生多次暴動，最近一次發生於2013年12月，起因是有四名當地居民遭到私人保安部隊和政府警察殺害。
而剛果民主共和國的情況甚至更糟。1998年時，盧安達（Rwandan）和烏干達（Ugandan）軍隊，聯合對抗剛果1996年成立的獨裁政府，爆發第二次剛果戰爭（the Second Congo War），造成350萬人因暴力、攻擊、飢餓及醫療資源短缺而喪命。2002年簽訂一連串條約後，多數地區都已停戰，但東北部的伊圖里（Ituri）地區仍不斷發生暴力衝突，那裡又恰好蘊藏著全世界最豐饒的金礦。大規模屠殺在當地屢見不鮮，根據英國廣播公司（BBC）估計，1998年至2006年間，單單伊圖里地區就有六萬多人被殘忍殺害。
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急速拔升成長曲線之下，潛藏多媒體與娛樂產業的未來隱憂
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當媒體與娛樂（Media & Entertainment；M&E）產業規模以驚人的速度持續成長，伴隨而來的便是產業究竟該如何持續滿足消費者對娛樂內容的高度期望。這不僅衝擊內容生產與提供服務的相關企業，也讓產業面臨服務優化、工作程序簡化等挑戰。
從內容開發到商業模式，盤點多媒體與娛樂產業的四大挑戰
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一、靈活效率的內容開發製程
產業對於無止盡的內容需求，也拉升多媒體與娛樂產業對於內容開發的效率需求。製作人如何以最小開支打造無線規模的創意工作室，讓內容創作不受地域、時間限制，準時交付高品質的內容產品。
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三、不斷革新消費者體驗
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四、維繫持續創新的商業模式
當訂閱制服務及一次性內容購買的消費行為持續轉變，任何一種制式化的商業運作模式都難以維持，此時，企業需要思考一種截然不同的方式，推動D2C的方式尋求營收擴增。
企業轉型的必要性？細究傳統基礎設施面臨的困境
若想解決上述四點營運挑戰，滿足現今觀眾快速變化的需求，企業將面臨一連串傳統基礎設施的問題。首先，傳統的產業工作流程需要花費大量前期資金、技術進行整合，而對內容需求的激增也導致企業在這方面更頻繁的支出；第二，無論是直播還是VOD發佈，相關業務都需要資料中心高規格的硬體支撐，若硬體更新跟不上服務創新的腳步，很可能造成服務難以實施；第三，資料中心的管理與維護都將增加企業總體的營運成本，導致成本明顯增加；最後，當終端使用者裝置隨著時間迭代進化（例如影片製作標準從HD提升至4K UHD），相關工作流程也隨之複雜化，造成企業端難以適應、以及媒體資產的管理困難。
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