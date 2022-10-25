《黃金的傳奇史》：二十世紀的人因為貪圖黃金，產生哪些人類與環境應付的代價？

文：蕾貝卡．左拉克（Rebecca Zorach）、小麥可．菲利普（Michael W. Philips Jr.）

二十一世紀初的黃金之禍

過去數十年內的金價飛漲，背後有幾個原因：由於新進入市場的黃金不多，所以只要需求增加，供應有限，就會導致價格上揚。投資人在2008年金融危機等經濟動盪的時期都相信：即使貨幣貶值，黃金仍能保值，所以轉而投資黃金。中國與印度等國家的經濟呈指數成長，意味著有更多的人有更多的錢能夠投資。印度一度企圖透過懲罰性地提高關稅，來打壓黃金進口，卻只是導致走私更加嚴重，最近甚至出現一些逗趣的案例，如有人在飛機廁所裡藏了價值110萬元的黃金，或有旅客將467克（16.5盎司）的黃金藏在胸罩裡遭逮捕。

過去數年來，格倫．貝克（Glenn Beck）及肖恩．漢尼提（Sean Hannity）等美國保守派時事評論家，不斷慫恿觀眾拿錢投資黃金。貝克建議觀眾投資的標的，是金麗國際有限公司（Goldline International）的古董金幣，金麗又恰好是他電視及廣播節目的贊助公司。但金麗公司在金幣與金條之間的相對價值方面，有誤導客戶之實，因此法院於2012年命令公司將450萬美元退還給受騙的客戶。

投資人可以靠著炒作黃金股市致富，但也可能嚐到苦果。1999年至2002年間，金價出現歷史低點，時任英國財政大臣（British Chancellor of the Exchequer）、後來成為首相的戈登．布朗（Gordon Brown）做了件不甚光彩的事情，他將英國金庫裡半數的黃金拍賣售出。後來金價上漲，布朗被控導致英國「損失」數十億英鎊。他當時拍賣的黃金，如今已高出當時數十億。事後諸葛相當容易，但情況不能單純那樣理解，因為英國政府賣出黃金後，將所得利潤投資了有價證券，即使價值不及黃金具有的潛力，仍算是價值連城。

也有人說布朗當時拍賣黃金，是為了阻止銀行倒閉。因此我們也能說他當時做得並沒有錯，《金融時報》（Financial Times）的亞倫．比堤（Alan Beattie）則寫道：「任何想要玩玩的投機份子都來碰碰運氣，看能不能把這塊閃亮的金屬賺到手。因為富有國家的政府都認為，把黃金留在身邊幾乎可以說是毫無意義的。」他主張冀望政府投資一種市場，尤其是像黃金這麼反覆無常的市場，實在相當愚蠢。這主題應該會持續發酵，引發熱議。

黃金的需求增長會產生一些嚴峻的後果。祕魯、巴布亞紐幾內亞、剛果民主共和國這三個地方清楚使我們明白，二十世紀的人會因為貪圖黃金，產生哪些人類與環境應付的代價。

祕魯馬德雷德迪奧斯地區（Madre de Dios）從2000年開始已出現一股淘金熱，非法開採金礦導致逾4萬公頃的亞馬遜雨林遭受破壞。當地的非法礦工約有3萬名，其中多數都是只能靠著挖礦或在礦區經營服務業，才有辦法養家活口的人。根據一份美國研究團隊的調查顯示，那裡充斥著強迫勞動、僱用童工、忽視勞工健康與安全等問題，不只如此，迫使少女成為雛妓的性販賣也很猖獗。

巴布亞紐幾內亞境內的波耳蓋拉（Porgera）金礦區，每年將600萬公噸的廢棄物倒入波耳蓋拉河（Porgera River），使大量重金屬流到下游。這若發生在高度發展的國家，應該屬於不法行為。波耳蓋拉金礦區自1990年開放以來，已有逾5萬人湧入，但大多數人只是在礦區裡翻找低純度的金礦。當地居民多年來不斷控訴，有礦業公司的保全人員殺害並虐待這些「非法」礦工。

即使後來礦區於2006年轉手賣給加拿大的礦業龍頭——巴里克黃金公司（Barrick Gold），情況也幾乎未見改善。人權觀察組織（Human Rights Watch）指控巴里克黃金公司的保安部隊四處凌虐滋事，更有集體強暴非法勞工的事件頻傳，哈佛大學（Harvard University）、紐約大學（New York University）及聯合國（United Nations）的研究團隊都證實了這些指控。

儘管哈佛／紐約大學研究團隊於2010年10月已明白地向加拿大政府報告類似的調查結果，加拿大下議院（the House of Commons）卻仍因許多金礦企業大力地施壓，而未能通過相關法律，無法規範加拿大企業必須適度接受海外人權紀錄的監督。縱使巴里克黃金公司有採取一些措施來遏止虐待事件，仍舊發生多次暴動，最近一次發生於2013年12月，起因是有四名當地居民遭到私人保安部隊和政府警察殺害。

而剛果民主共和國的情況甚至更糟。1998年時，盧安達（Rwandan）和烏干達（Ugandan）軍隊，聯合對抗剛果1996年成立的獨裁政府，爆發第二次剛果戰爭（the Second Congo War），造成350萬人因暴力、攻擊、飢餓及醫療資源短缺而喪命。2002年簽訂一連串條約後，多數地區都已停戰，但東北部的伊圖里（Ituri）地區仍不斷發生暴力衝突，那裡又恰好蘊藏著全世界最豐饒的金礦。大規模屠殺在當地屢見不鮮，根據英國廣播公司（BBC）估計，1998年至2006年間，單單伊圖里地區就有六萬多人被殘忍殺害。