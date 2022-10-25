《CIA教你讓人說出真心話》：從此人對「轉折語句」的反應，你就更有信心判斷他是否騙人
我們想讓你知道的是
本書結合心理學、審訊技巧、法律實務等多方面的專業知識，最終的目的在於讓大眾拋棄脅迫性的惡性溝通法，改以冷靜、同理心與符合道德的方式獲取情報、化解衝突，進而與人建立可信賴的合作關係。
文：菲爾．休斯頓（Philip Houston）、麥克．弗洛伊（Michael Floyd）、蘇珊．卡妮西羅（Susan Carnicero）、彼得．羅梅瑞（Peter Romary）
開啟對話的關鍵：「轉折語句」
想像一下完美的密室竊案。主嫌在無人發現之下溜進鎖定的大樓裡行竊，然後離開，過程非常順利，讓人百思不得其解。
我們也可把歐瑪當成密室竊案的主嫌，而他完美的犯罪計畫差點就實現。多年來，他躱過偵查，順利進入大樓，偷東摸西沒被察覺。可是當他與菲爾坐在飯店套房裡時，卻踢到鐵板，因為他找不到萬無一失的逃脫路線。
兩人展開一場錯綜複雜的心智大戰，彼此互掂斤兩。菲爾經驗豐富，非常淸楚對手擁有哪些武器可用來對付他。最明顯也是最重要的，就是歐瑪想隱瞞的決心與意願。此外，歐瑪有辦法掩飾自己的欺瞞行為，並有一定程度的信心，相信自己能達成目標。
菲爾的進攻計畫從打擊歐瑪的信心開始。他必須先傳遞非常明確的訊息：「你的任務早已失敗。為了完成任務，你迄今所做的一切努力，最終都宣告失敗。你以為成功隱瞞所有消息，但逃不出我們的手掌心。你作案時當場被逮個正著，不得不改變策略了。」
菲爾和歐瑪能夠互助。菲爾需要對方的情資與合作，歐瑪則因舊戰術失敗而需要新計畫。菲爾的任務是提供替代方案給歐瑪，以免他產生防衛心，並警覺到菲爾正從晤談轉為套話。這種轉換的關鍵在於「轉折語句」（transition statement），它能開啟後續的對話。
轉折語句是指獨白的第一或第二句話，可分成「關切式直接觀察」（direct observation of concern，簡稱DOC）、「犯罪式直接觀察」（direct observation of guil，簡稱DOG），以及介於兩者間的混合說法。
DOC用於提問者沒信心或把握時。假設你是某藥局的店長，某位藥劑師通知你有好幾打強效止痛藥「可待因酮」不見了。你和另一名藥劑師珍談到這件事時，她看起來怪怪的，前後說法不一致、還顧左右而言他，於是決定進入套話模式。不過，你雖有諸多懷疑，但不知情的部分還是很多，於是決定使用DOC用語，像是：「珍，希望妳明白，妳的合作有莫大助益。我眞的萬分感激。問題是，妳說的話前後不太一致，需要妳幫我確認遺漏了些什麼。」
與珍談過後，你前去檢視配藥紀錄和出勤表，儘管她否認，但唯一拿走可待因酮的人顯然就是珍。此時你信心滿滿，就可以改用DOG轉折用語。「珍，我必須跟妳說，根據我們先前的談話內容，還有我調查及蒐集到的事證，肯定是妳拿走可待因酮。」
如先前所提，轉折語句也可能是介於兩者之間的混合用語，主要取決於你有幾分把握與信心。假設從所有跡象看來，的確是珍拿走了可待因酮，但你又有點猶豫，無法排除她是淸白的可能性。若是那樣，就可以改用如下的轉折語句：「珍，我們已經知道發生何事，也曉得是誰做的，但我們不明白為何那個人要這麼做。我們談一談好嗎？」
珍明白你的意思：她被逮住了。但你傳達這個訊息時，無須過於直接，若有必要，別把話說死，多留點餘地。記住，不管用哪種轉折語句，態度都要一樣：姿態要低調、聲音要輕柔，速度不疾不徐。就情勢上來說，你是處於敵對狀態，所以你的用詞可能搞砸情況。
因此，你得謹愼挑選，才不會傳遞錯誤的訊息。在DOC狀態下，你最好用「打聽」，而非「調查」；說珍「拿」了可待因酮，而非「偷走」。做出這些細微差異，才能讓珍保持在短期思維模式中。用字遣詞非常重要，免得她會想到被炒魷魚、坐牢等後果。
轉折語句的妙處在於，它能立即傳達以下訊息給對方：「你想打敗我，但你至今所做的一切努力沒有一項奏效。」以婉轉的方式傳遞令人難堪的訊息，較不會引發對方的防衛心，以免製造敵對關係。接下來，當事人會思忖，既然自己所做的一切努力都失敗，接下來該何去何從？應當如何處理此事？該透露一點點消息給你嗎？
還是設法把問題歸咎於他人？他努力重新構思一套戰術，而你得趁機提供他思考的方向。既然他的如意算盤全搞砸了，那也許可考慮你提供的建議，畢竟你的態度很低調，傳達的訊息很委婉，不帶有挑釁意味。
有些人轉換為套話模式時，會開始咆哮怒罵、捶牆拍桌，以迫使對方吐實。但這種手段只會適得其反。的確，他們也提供了新選擇。對方受到刺激後開始思量，一定要劃淸敵我界線，頑強抵抗你的攻擊。你的任務難度因此會提高，變得難以解決。
除此之外，當事人受到刺激後，還會竭盡所能將焦點轉移到其他人身上。因此你必須認淸，一旦你挑釁、辱罵對方，他反而會設法扭轉局勢，化劣勢為優勢。他若試圖轉移焦點，你就是最直接又方便的目標。突然間，他轉而質問你，為何要苛待他，最後你只能苦吞敗果。保持泰然自若，輕聲細語，對方就毫無機會反擊，而你則依然掌控大局。
現在，再回過頭來看菲爾與歐瑪的交鋒。菲爾提出關鍵問題，詢問歐瑪是否曾為其他情報機構效力。其實這個問題很籠統，但歐瑪回應時卻很緊張，於是菲爾認定其中必有隱情。菲爾眼前的疑問便是：到底該問題的哪部分令歐瑪感到不安？
Tags：
誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
我們想讓你知道的是
在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！