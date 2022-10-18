《Cyberpunk: Edgerunners》：人機改造的物種階級，月球幻夢注定終歸虛無

遊戲改編的影視作品，娛樂常比不上原作，敗作多如繁星，《魔物獵人》、《惡靈古堡》等備受劣評。唯近年英雄聯盟《奧術》打破傳統，顯示遊戲厚實的設定，乃創作豐沛的資源。

2022年，以遊戲Cyberpunk 2077為基礎的動畫，《Cyberpunk: Edgerunners》是另一亮眼的流星。作品沿用原作夜城的反烏托邦，崩壞殘酷的世界，結合低階生活與高等科技（Combination of Low life and High tech），資本極權主宰萬物。

描述行走在社會邊緣難以上流的故事，主角David出身低下階層，母親日夜工作只為供他在名校讀書，夢想是登上企業頂端，這是David無法逃避的，名為母愛的詛咒。

像哈拉瑞《人類大命運》預示的社會未來，科技改造肉體，導致人類真正的階級差異，不是今日的貧富，為體質、認知能力的優劣。哈拉瑞稱之為神人，劇集則是「神經機械改裝」。

Photo Credit: Cyberpunk: Edgerunners / Netflix

在追求幸福和不死的過程中，人類事實上是試圖把自己提升到神的地位。不只因為這些特質如神一般，也是因為：為了戰勝年老和痛苦，人類必須能夠像神一樣，控制自己的生物基質。如果我們能夠從人體系統移去死亡和痛苦，或許幾乎就等於能隨心所欲重新打造整個人體系統，以各種方式操縱人類的器官、情感及智能。這樣一來，你就能為自己訂購大力士海克力斯的力量、愛神阿芙蘿黛蒂的性感、智慧女神雅典娜的智能，或是如果你想要的話，也能訂來酒神戴歐尼斯的瘋狂。——哈拉瑞《人類大命運》

神人與普通人非起跑線之別，不在同一賽道。David是後者，出身貧窮而受到同儕霸凌，到母親死亡不能及時搶救，低階治療致死，再被改裝同學打到吐血，一切壓迫皆無力反擊。

主角要上流當神人，唯有劍走偏鋒以命相搏，活在夜城的低端人口，一開始就注定悲劇。像神機醫，為David安裝軍用沙德威斯坦時，已經告訴了我們，David到最後將喪失自我。

荒坂集團掌握科技與軍事，成為夜城之主。遊走邊緣的電馭叛客，看似江湖英雄任我行，其實說到底，都不過是一群在野的僱佣兵，用性命掙取金錢，金錢又用在抑制劑與改造。

Photo Credit: Cyberpunk: Edgerunners / Netflix

幻舞導演臨終時的笑容，再度預告結局，如同魅音再橫強，都終將走向神機錯亂。主角承繼魅音的巨腕槍砲，成為小隊領袖，其超乎常人的抗體也有盡頭的一日。

愛人Lucy久經江湖，一早就看穿他的未來。正因我們都能看見，情感和現實構成張力，Lucy一聲又一聲的呼喚，一次又一次的擁抱，Don’t fly too close to the sun，無法阻擋傳奇墜落。

向上意味了什麼？金錢、權力和希望。從最基本的醫療，可以挽回所愛之人的命，到擁有權力，足以保障自己隊伍的安危，以及達成愛人登上月球的夢想，盡情揮舞。

David安裝沙德威是在夜城唯一生存之道。母愛的詛咒，他使用電馭金剛神機錯亂時，喃喃自語要登上企業頂樓，抵達上流終點，卻在亞當碎骨面前，不堪為敵，虐殺致死。

中世紀貴族曾號稱自己的血管流著高等的藍色血液，印度婆羅門也堅稱自己比其他階級更聰明，但這一切都只是胡扯瞎說。然而在未來，我們可能真的會看到有這一天，在經過升級的上層階級與其他社會階級之間，體質和認知能力真的出現重大差距。——哈拉瑞《人類大命運》

由頭到尾，荒坂集團都沒有喪失什麼，利用David試驗電馭金剛，高層平安無事。就像一切都未曾發生，沒人再記起蛋殼，這是階級差異的現實，牢不可破的高牆。

《Cyberpunk: Edgerunners》淒美的結局，Lucy最後為David登上月球，孤清落寞，一曲〈I really want to stay at your house〉，貫徹Cyberpunk的悲劇色彩。正因現實才如此傷感動人，最重要的通通被撕毀了。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin