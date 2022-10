《Cyberpunk: Edgerunners》：人機改造的物種階級，月球幻夢注定終歸虛無

遊戲改編的影視作品,娛樂常比不上原作,敗作多如繁星,《魔物獵人》、《惡靈古堡》等備受劣評。唯近年英雄聯盟《奧術》打破傳統,顯示遊戲厚實的設定,乃創作豐沛的資源。

2022年,以遊戲Cyberpunk 2077為基礎的動畫,《Cyberpunk: Edgerunners》是另一亮眼的流星。作品沿用原作夜城的反烏托邦,崩壞殘酷的世界,結合低階生活與高等科技(Combination of Low life and High tech),資本極權主宰萬物。

描述行走在社會邊緣難以上流的故事,主角David出身低下階層,母親日夜工作只為供他在名校讀書,夢想是登上企業頂端,這是David無法逃避的,名為母愛的詛咒。

像哈拉瑞《人類大命運》預示的社會未來,科技改造肉體,導致人類真正的階級差異,不是今日的貧富,為體質、認知能力的優劣。哈拉瑞稱之為神人,劇集則是「神經機械改裝」。

Photo Credit: Cyberpunk: Edgerunners / Netflix

在追求幸福和不死的過程中,人類事實上是試圖把自己提升到神的地位。不只因為這些特質如神一般,也是因為:為了戰勝年老和痛苦,人類必須能夠像神一樣,控制自己的生物基質。如果我們能夠從人體系統移去死亡和痛苦,或許幾乎就等於能隨心所欲重新打造整個人體系統,以各種方式操縱人類的器官、情感及智能。這樣一來,你就能為自己訂購大力士海克力斯的力量、愛神阿芙蘿黛蒂的性感、智慧女神雅典娜的智能,或是如果你想要的話,也能訂來酒神戴歐尼斯的瘋狂。——哈拉瑞《人類大命運》

神人與普通人非起跑線之別,不在同一賽道。David是後者,出身貧窮而受到同儕霸凌,到母親死亡不能及時搶救,低階治療致死,再被改裝同學打到吐血,一切壓迫皆無力反擊。

主角要上流當神人,唯有劍走偏鋒以命相搏,活在夜城的低端人口,一開始就注定悲劇。像神機醫,為David安裝軍用沙德威斯坦時,已經告訴了我們,David到最後將喪失自我。

荒坂集團掌握科技與軍事,成為夜城之主。遊走邊緣的電馭叛客,看似江湖英雄任我行,其實說到底,都不過是一群在野的僱佣兵,用性命掙取金錢,金錢又用在抑制劑與改造。

Photo Credit: Cyberpunk: Edgerunners / Netflix

幻舞導演臨終時的笑容,再度預告結局,如同魅音再橫強,都終將走向神機錯亂。主角承繼魅音的巨腕槍砲,成為小隊領袖,其超乎常人的抗體也有盡頭的一日。

愛人Lucy久經江湖,一早就看穿他的未來。正因我們都能看見,情感和現實構成張力,Lucy一聲又一聲的呼喚,一次又一次的擁抱,Don’t fly too close to the sun,無法阻擋傳奇墜落。

向上意味了什麼?金錢、權力和希望。從最基本的醫療,可以挽回所愛之人的命,到擁有權力,足以保障自己隊伍的安危,以及達成愛人登上月球的夢想,盡情揮舞。

David安裝沙德威是在夜城唯一生存之道。母愛的詛咒,他使用電馭金剛神機錯亂時,喃喃自語要登上企業頂樓,抵達上流終點,卻在亞當碎骨面前,不堪為敵,虐殺致死。

中世紀貴族曾號稱自己的血管流著高等的藍色血液,印度婆羅門也堅稱自己比其他階級更聰明,但這一切都只是胡扯瞎說。然而在未來,我們可能真的會看到有這一天,在經過升級的上層階級與其他社會階級之間,體質和認知能力真的出現重大差距。——哈拉瑞《人類大命運》

由頭到尾,荒坂集團都沒有喪失什麼,利用David試驗電馭金剛,高層平安無事。就像一切都未曾發生,沒人再記起蛋殼,這是階級差異的現實,牢不可破的高牆。

《Cyberpunk: Edgerunners》淒美的結局,Lucy最後為David登上月球,孤清落寞,一曲〈I really want to stay at your house〉,貫徹Cyberpunk的悲劇色彩。正因現實才如此傷感動人,最重要的通通被撕毀了。

本文獲作者授權轉載,原文請看作者Medium。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin