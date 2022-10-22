【小說】金草葉《行星語書店》選摘：那些在現實中兌現的事物構成了你，現在的你已經成為二○三○年本身了
我們想讓你知道的是
充滿懸疑感的精巧之作：在有如壯闊地景的首部長篇作品《地球盡頭的溫室》之後，金草葉回到短篇故事的精巧花園，以懸疑的筆法切入故事，在短暫的時間線中一一解開故事設定之謎，簡潔卻已然完整的敘事，帶給讀者截然不同於長篇小說的後勁與韻味。
文：金草葉（김초엽）
〈願望收藏家〉
從很久以前，我就一直待在這個房間裡，而且我擁有很多種別稱。一開始找上門的人，稱我為「收藏家」。接著，不知從哪天開始，叫我「收割者」的人漸漸變多了。除了字面上的含義，這個稱呼似乎還隱含其他意義，但沒有人向我說明，好像理所當然地認為我必然了解其中的意義。然而在不久之前，一群初來乍到的人開始用奇怪的名字來稱呼我。
「您就是那個『象徵』嗎？」
象徵。我確實有一個這樣的名字。我點頭表示肯定，對方見狀便目不轉睛地端詳我好一陣子，上下掃視，來回打量，甚至靠近觀察我側面的樣子。這種視線讓我覺得不太舒服，於是我開始感到好奇，這種不悅的感覺，是不是這房間的設計者鑿刻在我身上的。投來無禮目光的那個人似乎忘記了，我也擁有人格的主體。他在粗略瀏覽過這個房間之後便逕自離去，但事情並沒有結束，因為在這之後，陸陸續續又出現很多跟他類似的人。
大約從兩個月前開始，來訪的人數突然開始急遽增加，與此同時跟著變多的東西，是那些說明指南中沒有列出的各種天馬行空的問題。以前，會到這裡來的人通常都擁有相似的頭銜或職業，比如就有人以「未來學研究人員」或是「數據科學家」來介紹自己。但是，最近沒什麼特殊身分卻到這裡來的人更多了，有的人是獨自前來，有的人則是帶著家屬或伴侶同行拜訪。但不管來人屬於哪一種，訪客總是絡繹不絕，喧鬧得像是觀光客一樣。
他們將放置在房間裡的每個箱子打開，以查看裡面的東西，伸出手指戳一戳內容物，讓裡面的東西凹陷，接著互相分享驚喜，比如「哇，我們還想像過這種東西啊」、「連這種東西都有耶」、「這簡直太誇張了」等諸如此類的對話。忽然間，他們一齊轉頭看向我，並開始詢問我的想法。「喂，你覺得怎樣啊？」一開始，他們在進入房間之前，明明都同意會避免與主體有不必要的互動交流，現在卻把這個規定全部拋諸腦後。究竟是什麼讓他們如此興奮不已？我只是這個空間裡隨機形成的虛擬人格，隨意與我互動可能會讓我的本質產生改變，他們都忘了這件事了嗎？
這個房間是一個收集願望資料的空間，聚集了過去人們展望二○三○年的願望碎片，人們對未來的期盼都有條不紊地存放在箱子裡。收集到的資料種類相當豐富，例如「二○三○年到來時要做什麼」等諸如此類大家會寫在社交媒體上的目標計畫，或是各種企業提出的二○三○年經營計畫，又或是從世界各地收集來的二○三○年消費、教育、技術趨勢分析……等等，各種千奇百怪的名目全部都包含在內。比起「願望」這個名義，這些事物大多被賦予「展望」之名。其中某些箱子裡堆積著在數十年前撰寫完成的未來預測報告書，一些自詡為「未來學研究人員」的人在進出這個房間時，大多都會以令人不悅的視線來看這些報告書。
特別的是，這裡有一個用來專門蒐集預言故事的書庫，還有一個較小的書庫，裝滿了以二○三○年為背景的小說、電影以及電視劇。此外，這裡也存放著一些遊戲機與電腦，裡面安裝了以二○三○年為背景的遊戲。這些故事中所描述的大部分世界，與其說是投射了對二○三○年的願望，更接近「絕對不願迎接的未來」。這些資料有時也會顯得不那麼實用，也會投射出非常遙遠的過去。
房間角落裡有一個箱子，保管人們對二○三○年的科學想像構圖，大部分圖畫都是小孩子在學校裡的科學課程中所畫的，但也有一部分內容是從學校外面獲得的資料，主要都是一些新聞報導或雜誌插畫。插畫也有各種樣子，有人畫出人類在一個小方格中體驗二○三○年的一天，也有人將未來的技術細緻地描繪出來。
我沒有直接看過那些箱子裡的內容，但是我很清楚，就是那裡面的東西所形成的數據，使我誕生在這個世界上。因為我正是「象徵」，是反映了那些資料的人格主體。我平時會使用人類的外貌，但是我也擁有能夠不斷變化的外在形象，得以即時投影出人們對二○三○年的期待與展望。這個房間曾經被初始化，以至於從過去的舊資料到近期的新數據，全部都被重新設定與排列。
我在設定初期的模樣十分可笑，不是穿著連未來人都不願意穿的緊身連體衣，就是在手臂活動都很困難的太空服裡掙扎不已。還有一次，我化身為未來人的模樣，雙眼暴突，頭部腫脹。我至今仍然記得，當時來拜訪這個房間的人，在看到未來人類的模樣時露出的驚恐表情。隨著數據設定漸臻完備，我逐漸回復到正常的外貌，現在幾乎可以長時間維持人類的樣子。然而，近來分分秒秒變化的狀況越來越嚴重，現在每天都會變化數十次，從小孩變成老人，從女性變成男性，每次變化都會出現不同的膚色與五官形貌。
於是，某天那個人來到這個房間。
「我是來帶你走的，從現在開始，這個房間的時間會固定在今天。」
我知道這個人是誰，早在見到他以前，我就已經知道了。他是這個房間的設計者，是創造我的人，也是下達指令要我一直待在這個地方的人，但是我們面對面對話卻是第一次。他的虛擬分身向我伸出了手。
「那我接下來要去哪裡？」
我詢問他，感到慌張不已，連聲音都在顫抖。粒子閃爍著光點向四處分散，接著又重新聚攏，形成我的手臂，隨後光點粒子又在瞬間破碎。
「你要站到人群面前。」
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
我們想讓你知道的是
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
夢想的路上，有你有我、有 Adobe 還有六指淵！千里之行始於足下，拚電影夢就從具象化你天馬行空的 idea 開始吧！
Adobe 開學季 ft.六指淵 陪你飆玩創意：
Adobe 開學季 ft.六指淵 幕後花絮：