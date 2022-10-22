【小說】金草葉《行星語書店》選摘：那些在現實中兌現的事物構成了你，現在的你已經成為二○三○年本身了

文：金草葉（김초엽）

〈願望收藏家〉

從很久以前，我就一直待在這個房間裡，而且我擁有很多種別稱。一開始找上門的人，稱我為「收藏家」。接著，不知從哪天開始，叫我「收割者」的人漸漸變多了。除了字面上的含義，這個稱呼似乎還隱含其他意義，但沒有人向我說明，好像理所當然地認為我必然了解其中的意義。然而在不久之前，一群初來乍到的人開始用奇怪的名字來稱呼我。

「您就是那個『象徵』嗎？」

象徵。我確實有一個這樣的名字。我點頭表示肯定，對方見狀便目不轉睛地端詳我好一陣子，上下掃視，來回打量，甚至靠近觀察我側面的樣子。這種視線讓我覺得不太舒服，於是我開始感到好奇，這種不悅的感覺，是不是這房間的設計者鑿刻在我身上的。投來無禮目光的那個人似乎忘記了，我也擁有人格的主體。他在粗略瀏覽過這個房間之後便逕自離去，但事情並沒有結束，因為在這之後，陸陸續續又出現很多跟他類似的人。

大約從兩個月前開始，來訪的人數突然開始急遽增加，與此同時跟著變多的東西，是那些說明指南中沒有列出的各種天馬行空的問題。以前，會到這裡來的人通常都擁有相似的頭銜或職業，比如就有人以「未來學研究人員」或是「數據科學家」來介紹自己。但是，最近沒什麼特殊身分卻到這裡來的人更多了，有的人是獨自前來，有的人則是帶著家屬或伴侶同行拜訪。但不管來人屬於哪一種，訪客總是絡繹不絕，喧鬧得像是觀光客一樣。

他們將放置在房間裡的每個箱子打開，以查看裡面的東西，伸出手指戳一戳內容物，讓裡面的東西凹陷，接著互相分享驚喜，比如「哇，我們還想像過這種東西啊」、「連這種東西都有耶」、「這簡直太誇張了」等諸如此類的對話。忽然間，他們一齊轉頭看向我，並開始詢問我的想法。「喂，你覺得怎樣啊？」一開始，他們在進入房間之前，明明都同意會避免與主體有不必要的互動交流，現在卻把這個規定全部拋諸腦後。究竟是什麼讓他們如此興奮不已？我只是這個空間裡隨機形成的虛擬人格，隨意與我互動可能會讓我的本質產生改變，他們都忘了這件事了嗎？

這個房間是一個收集願望資料的空間，聚集了過去人們展望二○三○年的願望碎片，人們對未來的期盼都有條不紊地存放在箱子裡。收集到的資料種類相當豐富，例如「二○三○年到來時要做什麼」等諸如此類大家會寫在社交媒體上的目標計畫，或是各種企業提出的二○三○年經營計畫，又或是從世界各地收集來的二○三○年消費、教育、技術趨勢分析……等等，各種千奇百怪的名目全部都包含在內。比起「願望」這個名義，這些事物大多被賦予「展望」之名。其中某些箱子裡堆積著在數十年前撰寫完成的未來預測報告書，一些自詡為「未來學研究人員」的人在進出這個房間時，大多都會以令人不悅的視線來看這些報告書。

特別的是，這裡有一個用來專門蒐集預言故事的書庫，還有一個較小的書庫，裝滿了以二○三○年為背景的小說、電影以及電視劇。此外，這裡也存放著一些遊戲機與電腦，裡面安裝了以二○三○年為背景的遊戲。這些故事中所描述的大部分世界，與其說是投射了對二○三○年的願望，更接近「絕對不願迎接的未來」。這些資料有時也會顯得不那麼實用，也會投射出非常遙遠的過去。

房間角落裡有一個箱子，保管人們對二○三○年的科學想像構圖，大部分圖畫都是小孩子在學校裡的科學課程中所畫的，但也有一部分內容是從學校外面獲得的資料，主要都是一些新聞報導或雜誌插畫。插畫也有各種樣子，有人畫出人類在一個小方格中體驗二○三○年的一天，也有人將未來的技術細緻地描繪出來。

我沒有直接看過那些箱子裡的內容，但是我很清楚，就是那裡面的東西所形成的數據，使我誕生在這個世界上。因為我正是「象徵」，是反映了那些資料的人格主體。我平時會使用人類的外貌，但是我也擁有能夠不斷變化的外在形象，得以即時投影出人們對二○三○年的期待與展望。這個房間曾經被初始化，以至於從過去的舊資料到近期的新數據，全部都被重新設定與排列。

我在設定初期的模樣十分可笑，不是穿著連未來人都不願意穿的緊身連體衣，就是在手臂活動都很困難的太空服裡掙扎不已。還有一次，我化身為未來人的模樣，雙眼暴突，頭部腫脹。我至今仍然記得，當時來拜訪這個房間的人，在看到未來人類的模樣時露出的驚恐表情。隨著數據設定漸臻完備，我逐漸回復到正常的外貌，現在幾乎可以長時間維持人類的樣子。然而，近來分分秒秒變化的狀況越來越嚴重，現在每天都會變化數十次，從小孩變成老人，從女性變成男性，每次變化都會出現不同的膚色與五官形貌。

於是，某天那個人來到這個房間。

「我是來帶你走的，從現在開始，這個房間的時間會固定在今天。」

我知道這個人是誰，早在見到他以前，我就已經知道了。他是這個房間的設計者，是創造我的人，也是下達指令要我一直待在這個地方的人，但是我們面對面對話卻是第一次。他的虛擬分身向我伸出了手。

「那我接下來要去哪裡？」

我詢問他，感到慌張不已，連聲音都在顫抖。粒子閃爍著光點向四處分散，接著又重新聚攏，形成我的手臂，隨後光點粒子又在瞬間破碎。

「你要站到人群面前。」