TNL+ 2022/10/22,
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去首都對港人來講，是陌生概念

去首都對港人來講，是陌生概念
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在國際新聞上，首都總是用來借代國家。但敢說大部分港人都未去過北京，一大原因是它離香港近二千公里，比柏林往莫斯科的1800公里還遠。

大部分德國人，都去過柏林至少一次。

其實很多德國人都只去過柏林一次，尤其是住在南部或西部的人。只因德國的學校多有去柏林的導賞團，由幾個學校老師帶著一群學生，參訪這名城的重要景點。要是問身旁的德國人有否去過柏林，他們或多跟你說這是中學時代的往事，之後就沒有去過，再反問你沒必要為何要老遠走到柏林。

去首都對港人來講都是陌生概念。

敢說大部分港人都未去過北京，一大原因是它離香港近二千公里，比柏林往莫斯科的1800公里還遠。莫斯科對德國人來講是遙遠的一片水土，所以可以想像北京對香港是如此迢遞。德國比中國面積小，南部的慕尼黑或西南部的弗萊堡坐火車往柏林，都是六七小時左右，所以去首都似遠非遠。然而除非是往那裡工作或讀書，又或是國會議員常來往國會和選區，否則德國人都不會經常往返柏林。

正如問到蘇格蘭人有否去過倫敦，美國西岸人有否到過華盛頓，印度南部人有否參訪過新德里，還有遠東的俄羅斯人有否去過機程十小時外的莫斯科，大部分都可能只是去過一次，或從來沒有。他們每天從電視上都見到首都，看到政治人物在首都講話，也切身體會到首都政令如何影響自己。

也正如在疫情期間，各國的人每天都留意著首都頒布最新的防疫措施。是否需要戴口罩、學校可否實體授課、是否在家上班、要打多少口疫苗，都由首都一聲令下，各州各市隨即跟隨。聯邦制的國家，如美國和德國，地方都有較大自治權，也形成地方與首都之爭。一些聯邦州不同意柏林聯邦政府倡議的防疫措施，雙方幾經角力，才於深夜達成共識。這是德國人兩年來常遇到的事。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

在國際新聞上，首都總是用來借代國家。「倫敦望修補與莫斯科關係」、「北京如何面對華盛頓制裁」、「巴黎決定歐盟預算」，都是指國家而非城市本身。首都居民，都與國家成了最血脈相連的命運共同體，縱然自己不同意政府。國家首都常是全國最國際化的地方，所以倫敦是最不英國的城市，柏林也很不德國。一個最沒有本國特色的城市，決定全國走向，制定影響全國的政策，本身就是頗弔詭的事。

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