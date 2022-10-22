去首都對港人來講，是陌生概念
我們想讓你知道的是
在國際新聞上，首都總是用來借代國家。但敢說大部分港人都未去過北京，一大原因是它離香港近二千公里，比柏林往莫斯科的1800公里還遠。
大部分德國人，都去過柏林至少一次。
其實很多德國人都只去過柏林一次，尤其是住在南部或西部的人。只因德國的學校多有去柏林的導賞團，由幾個學校老師帶著一群學生，參訪這名城的重要景點。要是問身旁的德國人有否去過柏林，他們或多跟你說這是中學時代的往事，之後就沒有去過，再反問你沒必要為何要老遠走到柏林。
去首都對港人來講都是陌生概念。
敢說大部分港人都未去過北京，一大原因是它離香港近二千公里，比柏林往莫斯科的1800公里還遠。莫斯科對德國人來講是遙遠的一片水土，所以可以想像北京對香港是如此迢遞。德國比中國面積小，南部的慕尼黑或西南部的弗萊堡坐火車往柏林，都是六七小時左右，所以去首都似遠非遠。然而除非是往那裡工作或讀書，又或是國會議員常來往國會和選區，否則德國人都不會經常往返柏林。
正如問到蘇格蘭人有否去過倫敦，美國西岸人有否到過華盛頓，印度南部人有否參訪過新德里，還有遠東的俄羅斯人有否去過機程十小時外的莫斯科，大部分都可能只是去過一次，或從來沒有。他們每天從電視上都見到首都，看到政治人物在首都講話，也切身體會到首都政令如何影響自己。
也正如在疫情期間，各國的人每天都留意著首都頒布最新的防疫措施。是否需要戴口罩、學校可否實體授課、是否在家上班、要打多少口疫苗，都由首都一聲令下，各州各市隨即跟隨。聯邦制的國家，如美國和德國，地方都有較大自治權，也形成地方與首都之爭。一些聯邦州不同意柏林聯邦政府倡議的防疫措施，雙方幾經角力，才於深夜達成共識。這是德國人兩年來常遇到的事。
在國際新聞上，首都總是用來借代國家。「倫敦望修補與莫斯科關係」、「北京如何面對華盛頓制裁」、「巴黎決定歐盟預算」，都是指國家而非城市本身。首都居民，都與國家成了最血脈相連的命運共同體，縱然自己不同意政府。國家首都常是全國最國際化的地方，所以倫敦是最不英國的城市，柏林也很不德國。一個最沒有本國特色的城市，決定全國走向，制定影響全國的政策，本身就是頗弔詭的事。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！