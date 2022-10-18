2022/10/18,
社會

由中大換校徽說起

由中大換校徽說起
圖片來源：香港中文大學

我們想讓你知道的是

香港中文大學換校徽，有人反映香港精英階層缺乏修養。畢竟，有一些東西，或者符號，存在了多年，是會隨著歲月流逝增添歷史的重量和涵義，教人發思古之幽情。

中大換校徽，普遍認為新不如舊，校方的審美眼光大有問題，亦反映這地方的精英階層缺乏藝術修養。品味差勁，不知美為何物，物質再富庶，生活質素亦不會明顯提高。

不是任何老古董都值得保留。物以罕為貴，以往拆一幢舊樓，未必覺可惜，但隨著領展、市建局和各大發展商到處開殺戒，歷史的象徵，時代的印記， 情感的寄託逐一消失，城市空洞化不斷加劇，市民變得尤其敏感、壓抑和沉悶乏味。畢竟，有一些東西，或者符號，存在了多年，是會隨著歲月流逝增添歷史的重量和涵義，教人發思古之幽情。

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「缺乏感覺便沒有記憶，缺乏記憶便沒有靈魂」，使人觸景生情而有所感應的載體，不是憑空創造得出來，此所以人家會運用高科技修復古物，還原其本來面貌。科技，並非只有「高」增值產業一途，高增值亦非只是添置尖端器材，參與科技競賽，並做大個餅，讓業界中人吃到肥肥白白。科技有「高」有「低」，各有建樹，像喵坊那樣的循環事業，連繫生活，體現人與自然為一體的價值，尋求和諧共存的可能，並非靠淘空地球資源來撐起的高科技可媲美。畢竟，人的生存價值和理由，除了繁殖及不斷加大碳排放，還有作為過客的意義要追尋。

跟一些中大校友談起，關於校徽，原來有段古。在大學未普及化，不用做宣傳搶學生的精英年代，中大每三年搞一次開放日（不是現在的資訊日），讓市民有機會看看神秘面紗後的面貌。九三年開放日，有一班學生不滿校方借開放日做宣傳，只會唱好，毋視大學教育商品化下的種種弊端。為此，她／他們創作了一句口號諷刺校方，叫「蛻變中的甩毛雞」，想不到多年之後，竟然成為事實。

文章獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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