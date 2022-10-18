受美國制裁令影響，蘋果放棄採用長江存儲晶片，中國記憶體產業遭受重擊

中國記憶體晶片製造龍頭——長江存儲（Yangtze），已經成為繼半導體廠中芯、通訊廠華為之後，下一個被白宮制裁新目標。日前在美方施壓下，美國設備供應商科磊、應材等，陸續撤離在長江存儲的員工，而近日再爆出蘋果也暫停採用長江存儲晶片，預計中國記憶體產業遭受強烈打擊。

蘋果放棄採購長江存儲記憶體晶片

長江存儲成立於2016年，總部位在武漢江城，是由中國國家集成電路產業投資基金（大基金）等機構投資所成立的公司。他們是以IDM模式，一條龍包辦設計、生產和販售的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）公司，產品被廣泛運用於移動通訊、消費產品和各類數據中心。

長江存儲在武漢、上海和北京均設有研發中心，全球員工達1萬人，其中研發技術人員占比6成。企業規模達方面，投資總額達到人民幣2200億元，申請專利超過7千筆，目前以每年新增1千筆專利的速度，於記憶體產業中嶄露頭角。

儲存型快閃記憶體是人工智慧的基礎，隨著記憶體晶片日益便宜且工藝精進之下，許多終端客戶利用更便宜且快的設備發展人工智慧。因此也可以說在中國人工智慧產業上，長江存儲佔有重要地位。

知情人士告訴《日經新聞》，日前美國向中國科技實施更嚴格的出口管制後，大客戶蘋果已經暫停長江存儲，預計未來中國記憶體產業會受到強烈打擊。

而美中科技戰越演越烈，美國拜登（Joe Biden）政府於16日擴大對中制裁，還禁止企業將人工智慧所需要的零組件出口美國，並將包含長江存儲等30間半導體公司列入「未經核實清單」（Unverified List，UVL）。外界預測衍生的效應將比過去更嚴峻。

訂單轉入美日韓等大廠

長江存儲成為繼通訊業者華為、半導體業者中芯國際及人工智慧業者商湯科技後，被稱為美國盯上的新目標。近日在美方不斷施壓下，除了大客戶蘋果訂單受影響，此後美系設備供應商科磊、應材等也陸續撤離在長江存儲的員工。

《華爾街日報》報導，白宮一連串的禁制措施，是為了防止中國利用美國技術推動自身的軍事力量；此外被撤離美系設備商撤離的員工具有高端專業知識，在工廠營運、製造上發揮關鍵作用，未來包含長江存儲等客戶，技術將無法升級，延誤開發晶片的時程。

事實上，長江存儲在武漢的第2間工廠會在今（2022）年年底投產。而在在中國政府的大力補貼下，長江存儲的產品硬是要比競爭對手便宜20%以上，逐漸打敗三星等強大競爭對手。另有知情人士告訴《新浪科技》有望再進一步縮小與全球領導者韓國三星，以及美國美光在技術和產量方面的差距。

兩名知情人士稱，長江存儲當前的工廠一直在接近滿負荷運轉，2021年底每月生產10萬片晶圓，而長江存儲2021年的全球市占率接近5%，已成世界第6大NAND閃存製造商，僅次於韓國三星（Samsung）、韓國SK海力士（SK Hynix）、日本鎧俠（Kioxia）、威騰（WD）和美光（Micron）。

本來長江存儲在擴產後有望挑戰今年市占率將提升至10%，2025年有望挑戰15%，預計未來月產能可達到70萬片晶圓以上。但受到美方禁令影響，蘋果等客戶訂單，將再轉入美日韓等記憶大廠，尤其是美光、鎧俠和三星等。這無疑是對中國記憶體產業的一大重擊。

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核稿編輯：翁世航