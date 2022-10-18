受美國制裁令影響，蘋果放棄採用長江存儲晶片，中國記憶體產業遭受重擊
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中國記憶體晶片製造龍頭——長江存儲（Yangtze）受美國制裁打擊，大客戶蘋果暫停採用其產品，而訂單將會轉入美日韓等業者。
中國記憶體晶片製造龍頭——長江存儲（Yangtze），已經成為繼半導體廠中芯、通訊廠華為之後，下一個被白宮制裁新目標。日前在美方施壓下，美國設備供應商科磊、應材等，陸續撤離在長江存儲的員工，而近日再爆出蘋果也暫停採用長江存儲晶片，預計中國記憶體產業遭受強烈打擊。
蘋果放棄採購長江存儲記憶體晶片
長江存儲成立於2016年，總部位在武漢江城，是由中國國家集成電路產業投資基金（大基金）等機構投資所成立的公司。他們是以IDM模式，一條龍包辦設計、生產和販售的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）公司，產品被廣泛運用於移動通訊、消費產品和各類數據中心。
長江存儲在武漢、上海和北京均設有研發中心，全球員工達1萬人，其中研發技術人員占比6成。企業規模達方面，投資總額達到人民幣2200億元，申請專利超過7千筆，目前以每年新增1千筆專利的速度，於記憶體產業中嶄露頭角。
儲存型快閃記憶體是人工智慧的基礎，隨著記憶體晶片日益便宜且工藝精進之下，許多終端客戶利用更便宜且快的設備發展人工智慧。因此也可以說在中國人工智慧產業上，長江存儲佔有重要地位。
知情人士告訴《日經新聞》，日前美國向中國科技實施更嚴格的出口管制後，大客戶蘋果已經暫停長江存儲，預計未來中國記憶體產業會受到強烈打擊。
而美中科技戰越演越烈，美國拜登（Joe Biden）政府於16日擴大對中制裁，還禁止企業將人工智慧所需要的零組件出口美國，並將包含長江存儲等30間半導體公司列入「未經核實清單」（Unverified List，UVL）。外界預測衍生的效應將比過去更嚴峻。
訂單轉入美日韓等大廠
長江存儲成為繼通訊業者華為、半導體業者中芯國際及人工智慧業者商湯科技後，被稱為美國盯上的新目標。近日在美方不斷施壓下，除了大客戶蘋果訂單受影響，此後美系設備供應商科磊、應材等也陸續撤離在長江存儲的員工。
《華爾街日報》報導，白宮一連串的禁制措施，是為了防止中國利用美國技術推動自身的軍事力量；此外被撤離美系設備商撤離的員工具有高端專業知識，在工廠營運、製造上發揮關鍵作用，未來包含長江存儲等客戶，技術將無法升級，延誤開發晶片的時程。
事實上，長江存儲在武漢的第2間工廠會在今（2022）年年底投產。而在在中國政府的大力補貼下，長江存儲的產品硬是要比競爭對手便宜20%以上，逐漸打敗三星等強大競爭對手。另有知情人士告訴《新浪科技》有望再進一步縮小與全球領導者韓國三星，以及美國美光在技術和產量方面的差距。
兩名知情人士稱，長江存儲當前的工廠一直在接近滿負荷運轉，2021年底每月生產10萬片晶圓，而長江存儲2021年的全球市占率接近5%，已成世界第6大NAND閃存製造商，僅次於韓國三星（Samsung）、韓國SK海力士（SK Hynix）、日本鎧俠（Kioxia）、威騰（WD）和美光（Micron）。
本來長江存儲在擴產後有望挑戰今年市占率將提升至10%，2025年有望挑戰15%，預計未來月產能可達到70萬片晶圓以上。但受到美方禁令影響，蘋果等客戶訂單，將再轉入美日韓等記憶大廠，尤其是美光、鎧俠和三星等。這無疑是對中國記憶體產業的一大重擊。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫