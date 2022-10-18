薇閣中學違反服儀新制、學校沒有學生自治組織，監察院通過糾正北市教育局

台北市私立薇閣中學在2021年被揭露長期違反服裝儀容新制、學校沒有學生自治組織，甚至有不合理的「禁愛令」，對此，監察院教育及文化委員會10月13日通過糾正台北市政府教育局，認為其規避依法督導之責，未能保障學生人格權、受教權及表意權。

監察委員葉大華、賴鼎銘的調查報告指出，教育部2020年8月3日頒布服儀新制，截至今（2022）年3月止，北市教育局接獲11件薇閣中學的服儀案件，陳情內容包含薇閣中學涉及限制學生髮式、天冷加衣被扣分、學校無自治組織、無服儀委員會、「違反服儀規定之學生會扣除該生班級之『生活教育榮譽競賽』分數，導致老師對學生處以罰抄、體罰或愛校服務」等等。

監察院認為，北市教育局未就相關檢舉事證，主動督責該校啟動校事會議進行調查，或採取措施立即改善，均僅以「該校表示」、「業函請檢視」的辭函回覆陳情人，並請陳情人直接聯絡該校學務主任及向學校溝通。

另外，《高級中等教育法》第53條規定，各高中應輔導學生成立自治組織，但監察院調查發現，北市府教育局未能確實掌握薇閣中學成立學生自治組織的情形，眾多證據顯示，該校當時長期未有學生自治組織，還疑似抄南山中學的學生會章程交給教育局。

調查還發現薇閣中學有不合理的「禁愛令」，以愛校服務、要求分手、記過甚至輔導轉學作為「交往的懲罰」，台灣青年民主協會當時接獲指控，有學校教官透過監視器觀察交往的學生，發現學生午休期間在走廊牽手時，家長還被通知要去學校。

薇閣中學現況已有改善，家長同意就可染燙

台灣青年民主協會在2021年7月間揭露數起薇閣中學服儀、自治組織、禁愛令相關問題，據了解，後續校方有表態要與學生溝通、改掉不合理規定，並在下個學期成立班聯會、選舉正副主席。在服裝儀容委員會上，班聯會訴求開放穿著白襪，穿制服時可穿體育服外套，以及冬天穿帽T時不必塞進衣服裡，最終老師、行政人員、家長與學生代表全數同意，新的服儀規定也在校務會議中通過。

針對頭髮染燙問題，薇閣中學首屆班聯會在社群媒體上指出，目前學校的規定是只要家長同意，同學就可以針對個人需求做髮型調整，像是染燙、或男生頭髮長度，「學校不能、也不會對同學進行記過或警告等等行政處分」。班聯會表示，學校師長會基於健康考量規勸學生，但是不會強制規定，如果還有師長對同學的髮型進行不適當的要求懲罰，也歡迎同學向班聯會反映。

儘管現況有所改善，但根據監察院的調查，北市教育局對薇閣中學長期違法的服儀規定，顯然有督導和查處不力，在學生自治組織的問題方面，顯有規避依法督導之責等等，因此進行糾正。

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核稿編輯：楊士範