門諾醫院的斜槓「海人」：從鄉土到公共網路空間，所有貢獻都能化為花蓮成長的養分
我們想讓你知道的是
門諾傳教士傳福音是到最貧困、最需要醫療的地方去，先醫治他們並提供他們所需，自然會帶出影響力並讓人追隨；在花蓮，若能有更多議員、更多基層的市民代表或鄉鎮長，也會慢慢一點一滴會帶來不同的改變......
後疫情時代越來越多人從海外回到家鄉耕耘，Podcast節目「耳朵出遊不出油」新單元「地方耳MAZING」從地方創生角度出發，邀請來賓分享在地故事，無論是從事公共服務及產業創新，抑或是推動地方城鎮品牌，希望鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界一起顧家鄉拚未來。
花蓮門諾醫院的發展部主任連竟堯，在網路上有一個暱稱叫做海人，平時為醫院的事務奔走，假日則是出海當藍鯨賞鯨魚的解說員志工，已多年花蓮移居者的身份，用不同的視角觀點持續參與花蓮進展。
體驗花蓮的海洋文化啟蒙
首先從海島文化視角來看花蓮的話，花蓮是整個台灣賞鯨活動的發源地。然而弔詭的是，台灣是四面環海的島國，我們作為島民，卻怎麼會對海洋陌生？在這樣的問題意識下，連竟堯參與了黑潮基金會的賞鯨解說員培訓。
20幾年前，黑潮海洋文教基金會創辦人廖鴻基老師，跟一群熱愛鯨豚的朋友們組了一個台灣尋鯨小組。當時就從花蓮豐濱的石梯港出海，大概花了一個月左右的時間，在海面上記錄很多非常珍貴的鯨豚畫面。甚至，還拍到了虎鯨的畫面。在沒有手機的年代一般人根本不會想像到台灣東部外海有這麼豐富的鯨豚資源，後來才促使後來政府開放娛樂賞鯨活動，而花蓮也成為海洋文化初體驗的啟蒙之地。
近年來不但透過賞鯨體驗活動排下許多海洋教育的種子，花蓮也有許多學校讓孩子們參與淨灘、「迴游吧」食魚教育等活動，累積大眾對海洋的認識。
「我自己在解說過程，我很喜歡引用一個很有名的保育學家說的：最終人們只會去珍愛那些、只會去珍惜那些你所愛的事物，愛是來自於體驗，體驗是來自於教育。所以我覺得其實未來的台灣會越來越好，有一部分是因為我們現在其實才真正開始深入認識我們周遭的環境，不只是這塊土地，還有包圍我們的海洋。所以未來在這個土地上的人，其實只會越珍惜這個地方，所以我覺得從這個角度來說是我看到這10幾年來，在台灣慢慢改變當中的一件事情。」
海人在解說時，不但會帶入對土地環境的知識，也會介紹花蓮的山海歷史、軍事要地、漁業觀光活動、海洋文化藝術展演等資訊，特別在疫情期間出團時，同時反思感謝醫護，讓大家反思從海洋到土地，每一個人可以為鄉土環境帶出什麼樣的影響。
不遺落任何人的門諾醫療精神
第二種視角來看花蓮，是談到門諾醫院，是在70多年前有一群來自於美國的門諾會的宣教士於花蓮所建立的醫院。
最初，門諾會宣教士是開著美軍退役的巴士，深入到花蓮最偏遠的部落中提供醫療服務。宣教士們，會將門諾會的旗子發給部落，宣教士若遠遠看到部落的人生病將旗子升起，再遠他們都想盡辦法過去提供醫療的協助。
巡迴醫療的服務70多年來從未間斷，照顧的弱勢對象也越來越廣泛，不僅提供居家早療以及在宅醫療服務，甚至提供專業運動防護服務給花蓮偏鄉中小學的運動員，讓他們不會因為運動傷害、醫療差異而喪失優勢，變成未來發展的劣勢。
門諾就像是遠距醫療先驅，不只要克服距離的課題，還長出多語言衛教專案服務，用以人為本精神輔以現代科技，去跟各地衛生所、部落合作滿足偏鄉醫療的需求。
花蓮願景與參與政治的日常
第三種視角是如何生活在花蓮。海人從20年前移居到花蓮後就愛上花蓮，他認為花蓮有非常好的自然環境與多元文化，直接面對了全世界最大的海洋，開車三個小時就可以抵達3000公尺的合歡山，這也是一個非常適合生活的地方。過去有很多喜歡花蓮的人找到不同留下來在花蓮生活的路徑，像是觀光業以及半農半藝的斜槓創業、創作生活，讓花蓮在文化性與藝術性等不單純是物質的生活期待，有多元的樣貌值得大眾去體驗。
而外界對於花蓮未來的想像，海人說到，除了對於孩子的教育或未來發展期待之外，面對人口持續外移，對政策的期待上，有時候或許不是單純從政黨屬性去思考，還留在這裡的人，跟都會區所想像的、所理解的是不大一樣，也不適合用一個標籤就掛上，更重要的是公共政策的討論及論述。
他藉由門諾傳教士傳福音的過程來比喻，是到最貧困、最需要醫療的地方去，先醫治他們並提供他們所需，自然會帶出影響力並讓人追隨。若有有更多議員、更多基層的市民代表或鄉鎮長，他其實還是慢慢一點一滴會帶來一些不同的改變，這樣對花蓮的政治發展或者是台灣的發展，從不同的民生、醫療等進步角度，才是有正向意義的。
社群時代的公共討論與選舉
身為一位時常在網路上針砭時事的網友，海人認為「社群的時代，每個人都應該要有自己的聲音，每個人應該要有自己的論點。當你需要發表自己的想法時候，你就需要接收一些不同的資訊來源，你要去透過自己的轉化、自己的價值判斷。我覺得其實就是每個關心台灣、熱愛台灣的朋友，其實都應該可以有機會，透過你在網路上的一點一滴的累積，發表你的想法、與人的互動，用一個正向的思維試著去發揮自己的影響力。我覺得這個集結起來，其實就是台灣最穩固的力量，我覺得其實也是讓台灣可以持續在民主深化上非常重要的一件事情。」
這也是自媒體對於民主參與及討論的新空間。即使網路上可能會有過於偏激或錯假的訊息，但這是一個可以暢所欲言，也可以接收大量資訊的最好的年代。
「我覺得其實如果台灣的民主要持續深化，還是應該要有更多從重要的公共政策的討論思辯當中，才能夠去持續提升了。其實花蓮確實有面臨一些問題，比如說道路運輸的問題，比如說我們的產業集中；但是我們觀光活動的內涵，好像這幾年來跟基隆、新竹、台東、屏東相比，好像又有一些不太足夠。
所以我覺得其實應該把這個選舉過程，不是只是說誰輸誰贏，而是我們要怎麼通過選舉過程，讓這些候選人能夠聽到不同的聲音跟建議。未來有沒有機會慢慢讓這些更願意聽更多人意見，讓能夠去執行出更好公共政策的人能夠當選？我想這個才是我們的真正的目標。」
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
我們想讓你知道的是
VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
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