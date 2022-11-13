門諾醫院的斜槓「海人」：從鄉土到公共網路空間，所有貢獻都能化為花蓮成長的養分

後疫情時代越來越多人從海外回到家鄉耕耘，Podcast節目「耳朵出遊不出油」新單元「地方耳MAZING」從地方創生角度出發，邀請來賓分享在地故事，無論是從事公共服務及產業創新，抑或是推動地方城鎮品牌，希望鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界一起顧家鄉拚未來。

花蓮門諾醫院的發展部主任連竟堯，在網路上有一個暱稱叫做海人，平時為醫院的事務奔走，假日則是出海當藍鯨賞鯨魚的解說員志工，已多年花蓮移居者的身份，用不同的視角觀點持續參與花蓮進展。

體驗花蓮的海洋文化啟蒙

首先從海島文化視角來看花蓮的話，花蓮是整個台灣賞鯨活動的發源地。然而弔詭的是，台灣是四面環海的島國，我們作為島民，卻怎麼會對海洋陌生？在這樣的問題意識下，連竟堯參與了黑潮基金會的賞鯨解說員培訓。

20幾年前，黑潮海洋文教基金會創辦人廖鴻基老師，跟一群熱愛鯨豚的朋友們組了一個台灣尋鯨小組。當時就從花蓮豐濱的石梯港出海，大概花了一個月左右的時間，在海面上記錄很多非常珍貴的鯨豚畫面。甚至，還拍到了虎鯨的畫面。在沒有手機的年代一般人根本不會想像到台灣東部外海有這麼豐富的鯨豚資源，後來才促使後來政府開放娛樂賞鯨活動，而花蓮也成為海洋文化初體驗的啟蒙之地。

近年來不但透過賞鯨體驗活動排下許多海洋教育的種子，花蓮也有許多學校讓孩子們參與淨灘、「迴游吧」食魚教育等活動，累積大眾對海洋的認識。

「我自己在解說過程，我很喜歡引用一個很有名的保育學家說的：最終人們只會去珍愛那些、只會去珍惜那些你所愛的事物，愛是來自於體驗，體驗是來自於教育。所以我覺得其實未來的台灣會越來越好，有一部分是因為我們現在其實才真正開始深入認識我們周遭的環境，不只是這塊土地，還有包圍我們的海洋。所以未來在這個土地上的人，其實只會越珍惜這個地方，所以我覺得從這個角度來說是我看到這10幾年來，在台灣慢慢改變當中的一件事情。」

海人在解說時，不但會帶入對土地環境的知識，也會介紹花蓮的山海歷史、軍事要地、漁業觀光活動、海洋文化藝術展演等資訊，特別在疫情期間出團時，同時反思感謝醫護，讓大家反思從海洋到土地，每一個人可以為鄉土環境帶出什麼樣的影響。

不遺落任何人的門諾醫療精神

第二種視角來看花蓮，是談到門諾醫院，是在70多年前有一群來自於美國的門諾會的宣教士於花蓮所建立的醫院。

最初，門諾會宣教士是開著美軍退役的巴士，深入到花蓮最偏遠的部落中提供醫療服務。宣教士們，會將門諾會的旗子發給部落，宣教士若遠遠看到部落的人生病將旗子升起，再遠他們都想盡辦法過去提供醫療的協助。

巡迴醫療的服務70多年來從未間斷，照顧的弱勢對象也越來越廣泛，不僅提供居家早療以及在宅醫療服務，甚至提供專業運動防護服務給花蓮偏鄉中小學的運動員，讓他們不會因為運動傷害、醫療差異而喪失優勢，變成未來發展的劣勢。

門諾就像是遠距醫療先驅，不只要克服距離的課題，還長出多語言衛教專案服務，用以人為本精神輔以現代科技，去跟各地衛生所、部落合作滿足偏鄉醫療的需求。

Photo Credit: 中央社 花蓮門諾醫院為長輩進行的衛教活動

花蓮願景與參與政治的日常

第三種視角是如何生活在花蓮。海人從20年前移居到花蓮後就愛上花蓮，他認為花蓮有非常好的自然環境與多元文化，直接面對了全世界最大的海洋，開車三個小時就可以抵達3000公尺的合歡山，這也是一個非常適合生活的地方。過去有很多喜歡花蓮的人找到不同留下來在花蓮生活的路徑，像是觀光業以及半農半藝的斜槓創業、創作生活，讓花蓮在文化性與藝術性等不單純是物質的生活期待，有多元的樣貌值得大眾去體驗。

而外界對於花蓮未來的想像，海人說到，除了對於孩子的教育或未來發展期待之外，面對人口持續外移，對政策的期待上，有時候或許不是單純從政黨屬性去思考，還留在這裡的人，跟都會區所想像的、所理解的是不大一樣，也不適合用一個標籤就掛上，更重要的是公共政策的討論及論述。

他藉由門諾傳教士傳福音的過程來比喻，是到最貧困、最需要醫療的地方去，先醫治他們並提供他們所需，自然會帶出影響力並讓人追隨。若有有更多議員、更多基層的市民代表或鄉鎮長，他其實還是慢慢一點一滴會帶來一些不同的改變，這樣對花蓮的政治發展或者是台灣的發展，從不同的民生、醫療等進步角度，才是有正向意義的。

社群時代的公共討論與選舉

身為一位時常在網路上針砭時事的網友，海人認為「社群的時代，每個人都應該要有自己的聲音，每個人應該要有自己的論點。當你需要發表自己的想法時候，你就需要接收一些不同的資訊來源，你要去透過自己的轉化、自己的價值判斷。我覺得其實就是每個關心台灣、熱愛台灣的朋友，其實都應該可以有機會，透過你在網路上的一點一滴的累積，發表你的想法、與人的互動，用一個正向的思維試著去發揮自己的影響力。我覺得這個集結起來，其實就是台灣最穩固的力量，我覺得其實也是讓台灣可以持續在民主深化上非常重要的一件事情。」

這也是自媒體對於民主參與及討論的新空間。即使網路上可能會有過於偏激或錯假的訊息，但這是一個可以暢所欲言，也可以接收大量資訊的最好的年代。

Photo Credit: 中央社

「我覺得其實如果台灣的民主要持續深化，還是應該要有更多從重要的公共政策的討論思辯當中，才能夠去持續提升了。其實花蓮確實有面臨一些問題，比如說道路運輸的問題，比如說我們的產業集中；但是我們觀光活動的內涵，好像這幾年來跟基隆、新竹、台東、屏東相比，好像又有一些不太足夠。

所以我覺得其實應該把這個選舉過程，不是只是說誰輸誰贏，而是我們要怎麼通過選舉過程，讓這些候選人能夠聽到不同的聲音跟建議。未來有沒有機會慢慢讓這些更願意聽更多人意見，讓能夠去執行出更好公共政策的人能夠當選？我想這個才是我們的真正的目標。」