鴻海科技日發表ＭODEL B跨界休旅、MODEL V電動皮卡；未來10年堅持CDMS模式，要當全球車商的夥伴
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鴻海表示堅持「代工」路線，今（18）日發表2款全新自主開發的電動車方案，分別是ＭODEL B跨界休旅、ＭODEL V全地形電動皮卡；現場同時展示ＭODEL Ｃ量產款，預計明（2023）年由品牌客戶台灣交付消費者。
鴻海今（18）日於台北南港展覽館舉辦2022鴻海科技日（HHTD22），發表2款全新自主開發的電動車方案，分別是MODEL B跨界休旅、MODEL V全地形電動皮卡；現場同時展示MODEL C量產款，預計明（2023）年由品牌客戶台灣交付消費者。
鴻海MODEL B休旅、MODEL V電動皮卡登場
今年鴻海科技日還是延續「3+3=∞」的主軸，由鴻海董事長劉揚偉親自駕駛MODEL C登場，而集團創辦人郭台銘則換乘坐MODEL B車款進場。
郭台銘會中表示，「這幾年在科技日上體驗鴻海自家打造的電動車，已經是我每年最期待的生日活動。鴻海在電動車領域的快速發展，正是延續過去集團在8大科技生活中，交通生活的創新布局。」
他還說：「如同過去我們協助全球品牌客戶，一步步改變消費電子產業鏈的生態，提供消費者更高貴不貴的電子產品，未來鴻海一定會重新定義電動車產業，提供駕駛者安全又舒適的交通移動工具。」
鴻海除了展出新登場的MODEL B跨界休旅、MODEL V全地形電動皮卡，同時展出EPS電動助力轉向系統、固態電池、半導體等關鍵零組件，並宣示未來10年在電動車領域的委託設計製造服務（CDMS）商業模式。
劉揚偉強調：「我們過去造PC、造手機，未來我們要造EV。」他表示，鴻海為堅持委託設計製造服務的初衷，不會改變，未來10年鴻海會在電動車產業上，重新定義車用領域的CDMS，推動垂直整合服務，讓夥伴車廠變得更有競爭力。
鴻海堅定CDMS模式，要當全球業者的夥伴
鴻海推出全新原型車MODEL B，這是以MODEL C平台為基礎，再透過平台尺寸的變化及全新的車款；還有電動皮卡MODEL V登場。鴻海強調這是完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。
資深投資人黃伯堃向我們分析，今日鴻海特別強調堅持CDMS模式，是為了和目前最大競爭對手——中國比亞迪（BYD）做出路線區別，鴻海不做自身品牌，要當全球車商的夥伴，這個路線也是台積電模式，未來美中科技戰越演越來的情況下，鴻海可以站到一個絕佳的位置。
本次發表車款，值得注意的是MODEL V ，這是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH聯盟夥伴的垂直整合應運而生。該車採用兩廂式5人座的空間設計，環繞車身的感測器搭配電子後視鏡，及顯示螢幕整合儀表板。
在關鍵零組件方面，鴻海自行開發製造的「EPS電動助力轉向系統」，相較於傳統12V電機，不僅升級至48V電機，體積同時縮小20%，且搭配ASIL D車輛控制器。
此外，鴻海在電機、車用ECU、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力；現場同步端出具備安全、耐溫特性的乘用車固態電池，包含了無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。
黃伯堃強調，鴻海近年積極的布局已有成效。這反映在鴻海今年9月的財報上，營收達8223億元，月增83%，年增40%，締造歷史新猷，這個數字對照其他電子代工業者，明顯感到差異；此外，全球鬧股災，但是鴻海的股價相對抗跌，也可視為全球投資人對鴻海表以「肯定」的線索。
零組件展區，鴻海端出兼具多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組；以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有1200V SiC MOSFET 製程。隨著電動車產業白熱化，鴻海的電動車上下游布局亦正逐漸成形。
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核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。