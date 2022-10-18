鴻海科技日發表ＭODEL B跨界休旅、MODEL V電動皮卡；未來10年堅持CDMS模式，要當全球車商的夥伴

鴻海今（18）日於台北南港展覽館舉辦2022鴻海科技日（HHTD22），發表2款全新自主開發的電動車方案，分別是MODEL B跨界休旅、MODEL V全地形電動皮卡；現場同時展示MODEL C量產款，預計明（2023）年由品牌客戶台灣交付消費者。

鴻海MODEL B休旅、MODEL V電動皮卡登場

今年鴻海科技日還是延續「3+3=∞」的主軸，由鴻海董事長劉揚偉親自駕駛MODEL C登場，而集團創辦人郭台銘則換乘坐MODEL B車款進場。

郭台銘會中表示，「這幾年在科技日上體驗鴻海自家打造的電動車，已經是我每年最期待的生日活動。鴻海在電動車領域的快速發展，正是延續過去集團在8大科技生活中，交通生活的創新布局。」

他還說：「如同過去我們協助全球品牌客戶，一步步改變消費電子產業鏈的生態，提供消費者更高貴不貴的電子產品，未來鴻海一定會重新定義電動車產業，提供駕駛者安全又舒適的交通移動工具。」

鴻海除了展出新登場的MODEL B跨界休旅、MODEL V全地形電動皮卡，同時展出EPS電動助力轉向系統、固態電池、半導體等關鍵零組件，並宣示未來10年在電動車領域的委託設計製造服務（CDMS）商業模式。

劉揚偉強調：「我們過去造PC、造手機，未來我們要造EV。」他表示，鴻海為堅持委託設計製造服務的初衷，不會改變，未來10年鴻海會在電動車產業上，重新定義車用領域的CDMS，推動垂直整合服務，讓夥伴車廠變得更有競爭力。

鴻海堅定CDMS模式，要當全球業者的夥伴

鴻海推出全新原型車MODEL B，這是以MODEL C平台為基礎，再透過平台尺寸的變化及全新的車款；還有電動皮卡MODEL V登場。鴻海強調這是完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。

資深投資人黃伯堃向我們分析，今日鴻海特別強調堅持CDMS模式，是為了和目前最大競爭對手——中國比亞迪（BYD）做出路線區別，鴻海不做自身品牌，要當全球車商的夥伴，這個路線也是台積電模式，未來美中科技戰越演越來的情況下，鴻海可以站到一個絕佳的位置。

Photo Credit:中央社 全新原型車MODEL B，以MODEL C平台為基礎設計，性能包括S-DUCT導流設計，流線的車頂造型，加上Ｄ柱上的創新氣簾設計，風阻係數達到0.26 。續航里程為450km，車長4300mm、軸距2800mm。

本次發表車款，值得注意的是MODEL V ，這是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH聯盟夥伴的垂直整合應運而生。該車採用兩廂式5人座的空間設計，環繞車身的感測器搭配電子後視鏡，及顯示螢幕整合儀表板。

Photo Credit:中央社 鴻海發表Model V全地形電動皮卡，除顯示螢幕整合儀表板，提升安全性外，傳統的排檔桿也打造成旋鈕模式。

在關鍵零組件方面，鴻海自行開發製造的「EPS電動助力轉向系統」，相較於傳統12V電機，不僅升級至48V電機，體積同時縮小20%，且搭配ASIL D車輛控制器。

此外，鴻海在電機、車用ECU、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力；現場同步端出具備安全、耐溫特性的乘用車固態電池，包含了無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。

黃伯堃強調，鴻海近年積極的布局已有成效。這反映在鴻海今年9月的財報上，營收達8223億元，月增83%，年增40%，締造歷史新猷，這個數字對照其他電子代工業者，明顯感到差異；此外，全球鬧股災，但是鴻海的股價相對抗跌，也可視為全球投資人對鴻海表以「肯定」的線索。

Photo Credit:中央社 鴻海現場展區展示電動車關鍵系統——電動助力轉向系統。

零組件展區，鴻海端出兼具多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組；以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有1200V SiC MOSFET 製程。隨著電動車產業白熱化，鴻海的電動車上下游布局亦正逐漸成形。

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核稿編輯：翁世航