2022/10/18,
藝文

憑記憶畫出校徽？談談中大校徽的辨識度

憑記憶畫出校徽？談談中大校徽的辨識度

我們想讓你知道的是

我在中大教數據呈現課，講到可視化，其中一堂必然是畫中大校徽。通常學生都是畫出這樣的東西來：一個盾，分兩邊，一邊紫、一邊金，中間好像有隻鳥。中大校徽改了，拿走了左右兩邊的顏色對應，然後簡化了中間的線條。這是成功的做法嗎？

文：梁啟智

我在中大（香港中文大學）教數據呈現課，講到可視化，其中一堂必然是畫中大校徽。每次我這樣問，學生都嘆氣說不懂畫，跟著我就會笑笑說讀了這麼多年了，為什麼還不會？

然後我便會叫學生拿張紙出來，請他們憑記憶，想想電視新聞出現關於中文大學的片段時，那些拍百萬大道的空鏡，不就有個校徽在中間嗎？就把你印象中這東西畫出來吧！

通常學生都是畫出這樣的東西來：一個盾，分兩邊，一邊紫、一邊金，中間好像有隻鳥。

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（圖為某年大學部同學憑記憶所畫的中大校徽）

然後我便會和學生說：大家已經練習了一次什麼叫做visual hierarchy了。

人看東西，是有次序的。我們會先認顏色，再認輪廓，至於內容通常都不記得的了。如是者，當我們設計統計圖或者地圖入面的符號時，同樣是最重要的信息用顏色（例如紅對藍），第二層的用輪廓（例如方形對圓形），符號入面的條紋（例如斜條對格子）則是最次要的。

中大校徽改了，剛好踩到我頭上，這一課以後要怎樣教呢？

螢幕快照_2022-10-18_下午6_20_45

校徽，最重要當然是辨識度，即是要易認。信息傳播，講求有效率，但不損內容特性。以此為原則，新校徽拿走了左右兩邊的顏色對應，然後簡化了中間的線條。這是成功的做法嗎？左右兩邊顏色對應，剛好是visual hierarchy當中的頭兩項，你拿走了這兩點，辨識度立即大減。之後中間的線條就算簡化了又如何？那已是第三層的事情，本來最易認的第一和第二層已經被破壞了。（我理解舊校徽在印刷上是有困難的，但如果真的要出簡潔版的話，我寧願再進取一點，用最少的筆劃代表中間的鳳鳥，這樣更易認）

中大有傳播學院，又有藝術系，對於設計這回事，從美學到傳意到社會意義……我猜很多同事應該都可以給予很好的意見。我不知道校方花了多少錢搞這個新校徽，只想說我會把這新校徽列入數據呈現課的反面教材。

（標題為編輯所擬，文章原標題為「中大校徽」。文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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