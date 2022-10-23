血管減齡指南：天冷了，吃什麼預防中風？給三高族的減藥建議
我們想讓你知道的是
為了健康，突然就要我健康飲食、運動，真的好難阿，有沒有什麼不費力的減藥方法呢？那麼這篇低門檻「血管減齡指南」一定會很適合你。如果你不喜歡吃藥，也覺得人生最終幾年不應該躺在病床，也想盡早找到適合自己的健康建議。這就是這篇文章想要帶給你的不費力健康建議。
文：胡廷岳藥師的醫病故事集
「中風」兩個字是什麼意思？想必你早就都知道了。因為從小到大新聞總說：中風就會臥床、就會越吃越多藥。唉，但突然就要我健康飲食、運動，真的好難阿，有沒有什麼不費力的減藥方法呢？
那麼這篇低門檻「血管減齡指南」一定會很適合你。
如果你和廷岳一樣，不喜歡吃藥，也覺得人生最終幾年不應該躺在病床，只能看著天花板度過日子，也想盡早找到適合自己的健康建議的話。這就是今天減藥藥師胡廷岳，想要帶給你的不費力健康建議。
本文重點：
- 血管堵住三原因
- 血管減齡指南
- 做得到的減藥建議
血管堵住三原因
我們會中風，就是因為血管變窄了、血液變濃稠了、血管變硬了。讓這些運送「重要物資」的血液變得越流越慢，甚至流到一半就被「雜物」阻擋了下來，然後腦袋缺血腦中風、心臟缺血心肌梗塞。
一下子就死了可能還好，若沒有「完全死透」呢？這一臥床就會是8年、10年、12年，躺到我們褥瘡，躺到另一位家人必須辭職賣屋照顧。
那我們該如何阻止血管變窄、血液變濃稠、血管變硬？以下是廷岳藥師整理的低門檻健康建議。
血管減齡指南
1. 如何阻止血管變窄？
想必你一定會說：「我願意降低膽固醇食物攝取！」
抱歉，這答案好像只對一半，因為膽固醇其實並不是透過飲食而來的。
膽固醇就像黏土，是身體故意分泌來「修補血管」用的。當你的血管哪裡有傷口，哪裡就會需要修補。尤其血液中80%的膽固醇其實都是身體故意製造的，剩下的20%才是來自飲食。這就是很多瘦子竟然也會高膽固醇的原因。
真正高膽固醇的原因，其實是如果血管裡需要修補的地方太多，那麼膽固醇自然就會跟著太多。如此一來，大量的膽固醇最後就會造成你血管變窄、堵住、變成中風。
那怎麼辦？比起控制飲食，你該做的應該是「阻止自己的血管受傷」才對，例如：控制血糖、避免精緻糖攝取、拒絕人造奶油。很意外吧？別再誤會海鮮與蛋黃了，精緻糖與奶油原來才是「血管變窄」的元凶！
2. 如何阻止血液變濃稠
血液濃稠因素不只有「沒喝水」、「吃高熱量食物」這兩個原因而已。
久坐、長期維持同一個姿勢，其實反而更加危險，你想一下，你坐著的時候，血液是否全部都囤積在大腿屁股。根據統計，每天坐超過10小時，比起每天坐不到5小時的民眾，脂肪肝的風險也會增加9%。我身邊很多突然小中風的病人，當初都先是維持一個姿勢久久不動，結果起身後就馬上發現自己開始不舒服了。
那就「起身」裝個水吧！
我的低門檻建議就是，請幫自己準備一個300cc至500cc，小一點的馬克杯，再設個鬧鐘強迫自己每小時喝完水就起來走動走動一次，順便裝水，很簡單吧，我又沒有要你起來健身。每小時起來讓血液流動一下、再配合喝水習慣，自然就能阻止血液變得濃稠。
今天中午也是忙到只能吃炸雞腿便當嗎？吃高熱量食物的那天，就多起來走動走動吧！
3. 如何阻止血管變硬
你有沒有吃過蜜餞？長期泡在糖水裡的水果，變得乾乾扁扁皺皺的對不對？沒錯，這就是高血糖病人的血管模樣。
高糖環境會讓血管提早氧化、老化，甚至沉澱在血管壁上的壞膽固醇也會讓血管慢慢硬化。那我們該如何幫助高血糖的自己血管減齡呢？
除了一樣的概念：控制血糖、避免精緻糖攝取、拒絕人造奶油。我們更可以配合抗氧化的飲食，幫助血管「逆齡」，如：亞麻仔油等等好油，鯖魚、秋刀魚等等好肉，大蒜、生薑、薑黃等等辛香料。好吃，又能保護身體。
另外，在血壓的部分，不知道你有沒有相減自己的「收縮壓」與「舒張壓」數字的經驗？將高的血壓，減去低的血壓，這就被叫做脈壓差。當脈壓差相差60以上，就很有可能已經是血管硬化，要小心中風了啊。喂，很危險所以你快快去掛號看個心臟科醫師吧。
做得到的減藥建議
你也有長期的高血糖、高血壓、高膽固醇問題嗎？但我必須幫你說一句話：其實有三高的你，現在根本不會不舒服對吧？你說的沒錯，這也是為什麼它們會被叫做「慢性病」。你會發現，其實得到慢性病一點症狀也沒有，直到某天，它們造成了你血管老化、堵塞，造成了不可逆的中風。
只要人一中風，到時候的心臟血管藥、循環藥、通血路藥，通通都必須「吃完」，不然你就會「活不下去」。腦中風也是、心肌梗塞也是，將來所有「會讓你臥床的疾病」，其實全都是三高幹的。然後你的藥就必須越吃越多。不然，那位快出生的孫子甚至看都還沒看上一眼，你不會覺得很可惜嗎？
但反過來說，只要控制的好，就算有慢性病40年也沒關係。我身旁許多病人，都是直接透過生活型態上的改變，想辦法讓體檢數據好轉，就能讓醫師答應把藥物給一一刪除了呢。
這也是為什麼，現在的我們，需要花點時間來學習「血管減齡」、「健康的生活型態」。
總之，精緻糖、人造奶油，是造成百百種臥床疾病的元兇，是阻止你我快樂人生的最大敵人。而抗氧化的飲食，例如好油、魚油、辛香料，則是最適合我們擁抱的好朋友。如果忙碌的你無法「天天運動」的話，帶上你的家人朋友，來一場幫助血管減齡的美食饗宴吧。
人生短短100年，能不要臥床、減少吃藥最好。
減藥最好。
我是廷岳
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
屏安福外型設計成長輩最常使用的平安符香火袋造型，帶著安心又實用，讓長輩願意常常配戴在身上，保持定位資訊的持續性。屏安福採用藍芽感應技術，自動與範圍內記錄位置的微定位（Beacon）裝置進行連結，即時定位掌握長輩行動軌跡，同時結合24小時SOS緊急求助與跌倒偵測功能，在發生事情時可以透過第三方客服，提供即時救援服務並透過電話聯絡緊急連絡人。
為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。