血管減齡指南：天冷了，吃什麼預防中風？給三高族的減藥建議

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

「中風」兩個字是什麼意思？想必你早就都知道了。因為從小到大新聞總說：中風就會臥床、就會越吃越多藥。唉，但突然就要我健康飲食、運動，真的好難阿，有沒有什麼不費力的減藥方法呢？

那麼這篇低門檻「血管減齡指南」一定會很適合你。

如果你和廷岳一樣，不喜歡吃藥，也覺得人生最終幾年不應該躺在病床，只能看著天花板度過日子，也想盡早找到適合自己的健康建議的話。這就是今天減藥藥師胡廷岳，想要帶給你的不費力健康建議。

本文重點：

血管堵住三原因 血管減齡指南 做得到的減藥建議

血管堵住三原因

我們會中風，就是因為血管變窄了、血液變濃稠了、血管變硬了。讓這些運送「重要物資」的血液變得越流越慢，甚至流到一半就被「雜物」阻擋了下來，然後腦袋缺血腦中風、心臟缺血心肌梗塞。

一下子就死了可能還好，若沒有「完全死透」呢？這一臥床就會是8年、10年、12年，躺到我們褥瘡，躺到另一位家人必須辭職賣屋照顧。

那我們該如何阻止血管變窄、血液變濃稠、血管變硬？以下是廷岳藥師整理的低門檻健康建議。

血管減齡指南

1. 如何阻止血管變窄？

想必你一定會說：「我願意降低膽固醇食物攝取！」

抱歉，這答案好像只對一半，因為膽固醇其實並不是透過飲食而來的。

膽固醇就像黏土，是身體故意分泌來「修補血管」用的。當你的血管哪裡有傷口，哪裡就會需要修補。尤其血液中80%的膽固醇其實都是身體故意製造的，剩下的20%才是來自飲食。這就是很多瘦子竟然也會高膽固醇的原因。

真正高膽固醇的原因，其實是如果血管裡需要修補的地方太多，那麼膽固醇自然就會跟著太多。如此一來，大量的膽固醇最後就會造成你血管變窄、堵住、變成中風。

那怎麼辦？比起控制飲食，你該做的應該是「阻止自己的血管受傷」才對，例如：控制血糖、避免精緻糖攝取、拒絕人造奶油。很意外吧？別再誤會海鮮與蛋黃了，精緻糖與奶油原來才是「血管變窄」的元凶！

2. 如何阻止血液變濃稠

血液濃稠因素不只有「沒喝水」、「吃高熱量食物」這兩個原因而已。

久坐、長期維持同一個姿勢，其實反而更加危險，你想一下，你坐著的時候，血液是否全部都囤積在大腿屁股。根據統計，每天坐超過10小時，比起每天坐不到5小時的民眾，脂肪肝的風險也會增加9%。我身邊很多突然小中風的病人，當初都先是維持一個姿勢久久不動，結果起身後就馬上發現自己開始不舒服了。

那就「起身」裝個水吧！

我的低門檻建議就是，請幫自己準備一個300cc至500cc，小一點的馬克杯，再設個鬧鐘強迫自己每小時喝完水就起來走動走動一次，順便裝水，很簡單吧，我又沒有要你起來健身。每小時起來讓血液流動一下、再配合喝水習慣，自然就能阻止血液變得濃稠。

今天中午也是忙到只能吃炸雞腿便當嗎？吃高熱量食物的那天，就多起來走動走動吧！

3. 如何阻止血管變硬

你有沒有吃過蜜餞？長期泡在糖水裡的水果，變得乾乾扁扁皺皺的對不對？沒錯，這就是高血糖病人的血管模樣。

高糖環境會讓血管提早氧化、老化，甚至沉澱在血管壁上的壞膽固醇也會讓血管慢慢硬化。那我們該如何幫助高血糖的自己血管減齡呢？

除了一樣的概念：控制血糖、避免精緻糖攝取、拒絕人造奶油。我們更可以配合抗氧化的飲食，幫助血管「逆齡」，如：亞麻仔油等等好油，鯖魚、秋刀魚等等好肉，大蒜、生薑、薑黃等等辛香料。好吃，又能保護身體。

另外，在血壓的部分，不知道你有沒有相減自己的「收縮壓」與「舒張壓」數字的經驗？將高的血壓，減去低的血壓，這就被叫做脈壓差。當脈壓差相差60以上，就很有可能已經是血管硬化，要小心中風了啊。喂，很危險所以你快快去掛號看個心臟科醫師吧。

做得到的減藥建議

你也有長期的高血糖、高血壓、高膽固醇問題嗎？但我必須幫你說一句話：其實有三高的你，現在根本不會不舒服對吧？你說的沒錯，這也是為什麼它們會被叫做「慢性病」。你會發現，其實得到慢性病一點症狀也沒有，直到某天，它們造成了你血管老化、堵塞，造成了不可逆的中風。

只要人一中風，到時候的心臟血管藥、循環藥、通血路藥，通通都必須「吃完」，不然你就會「活不下去」。腦中風也是、心肌梗塞也是，將來所有「會讓你臥床的疾病」，其實全都是三高幹的。然後你的藥就必須越吃越多。不然，那位快出生的孫子甚至看都還沒看上一眼，你不會覺得很可惜嗎？

但反過來說，只要控制的好，就算有慢性病40年也沒關係。我身旁許多病人，都是直接透過生活型態上的改變，想辦法讓體檢數據好轉，就能讓醫師答應把藥物給一一刪除了呢。

這也是為什麼，現在的我們，需要花點時間來學習「血管減齡」、「健康的生活型態」。

總之，精緻糖、人造奶油，是造成百百種臥床疾病的元兇，是阻止你我快樂人生的最大敵人。而抗氧化的飲食，例如好油、魚油、辛香料，則是最適合我們擁抱的好朋友。如果忙碌的你無法「天天運動」的話，帶上你的家人朋友，來一場幫助血管減齡的美食饗宴吧。

人生短短100年，能不要臥床、減少吃藥最好。

減藥最好。

我是廷岳

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航