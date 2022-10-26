巴爾幹半島駐村觀察：北馬其頓的國際困境，其實頗值得台灣借鏡

文：両天工作室

筆者在結束為期三個月的西歐駐村生活後，往歐洲大陸的東南方前行，並不是去到如詩如畫的奧匈捷，也並非美食和觀光著稱的義大利和西班牙，而是台灣人相對陌生，甚至腦海中自動遺忘，他們也屬於歐洲大陸的一份子——「巴爾幹半島」。

地理課本總是用「歐洲的火藥庫」草草帶過，歷史上經歷過羅馬、拜占庭、鄂圖曼土耳其帝國的統治，複雜多元的國族性，目前約有10多個國家、13個民族在這個土地上生存著、爭奪著。

筆者選擇在「北馬其頓共和國」駐村一個月，家人朋友們聽到這名字，總是會先冒出問號又恍然大悟說：「好像聽過但好不熟唷！」

1991-2001年，我們有著10年的邦交關係，他們在聯合國及世衛會上都替台灣遞過申請書，我方政府更承諾將提供上億元供馬其頓發展工業，不過，最後還是不敵馬其頓內政的親中與中國施壓，最後以斷交終結，現在成了八竿子打不著的陌生人，還在台灣人心中自此烙下對「金錢外交」的心中陰影。

馬其頓人知不知道這段與台灣奇妙又帶些傷感的淵源？大概跟台人對他們國名也有一定印象差不多吧！待在首都Skopje的期間，沒有人把我們跟泰國人或中國人混淆，市場小販都會對我們民主自由及抗中的精神表示敬佩。

因此，多送幾顆洋蔥，還有人主動提起對於貪腐政府傷透了台灣人的心感到很抱歉，但夾在中美俄及巴爾幹島的鄰國強權下，他們也無計可施，這種「夾縫中求生存」的無奈，我們彼此神奇地相似卻仍十足陌生。

筆者在北馬其頓駐村期間，剛好經歷其在國際上面臨的困境與轉捩點，值得台灣借鏡理解。

1991年，馬其頓獨立建國之後，使用「馬其頓共和國Republic of Macedonia」作為其國名，遭到鄰國希臘的強力反對，其原因是「馬其頓」究竟是指哪塊地區，隨著歷史變化早已模糊不清，也容易將其與「馬其頓帝國」混淆，希臘的輝煌時代與民族英雄亞歷山大帝可不能就這樣被輕易「挪用」吧！

於是希臘在馬其頓申請加入歐盟及北約組織時，都會使用否決權，2019年，馬其頓正式將國名改為「北馬其頓共和國Republic of North Macedonia」，希臘便讓開道路，北馬其頓也成功加入北約組織。

在美英掛帥的西方社會，若你提到Macedonia前面沒有加上North，可能會被相當關心國際情勢的人糾正，因為西方主流媒體報導，改國名可是馬其頓人為了跟希臘完成協商的自主決定。

不過，到了巴爾幹半島與北馬其頓境內，若你加上這個「North」，可能不會得到太友善的回應，甚至會有人進一步解釋：「我們是被希臘逼著改名，且人民公投根本沒有通過，政府在選前承諾人民不會改名，得到執政權後卻逕自在國會修憲投票通過，根本不是人民意願！」對於民族正統性究竟該做到哪種程度的妥協，以換取看似更正當的國際地位，北馬其頓國內也因為不同民族與政黨有著截然不同的看法。

當北馬其頓以為改了國名，獲得希臘支持離加入歐盟更進一步時，卻換成鄰國大哥保加利亞出面阻止，這次是因為什麼？「語言問題」。

身為歐盟成員國的保加利亞主張：「馬其頓語」不應該被國際視為官方語言，而是一種「保加利亞方言」，以及要求北馬其頓承認保加利亞境內「沒有」馬其頓人，這可是直接挑戰了馬其頓國人的民族正統性，等於間接承認馬其頓就是源自保加利亞的一族。

上千馬其頓人為了阻止政府妥協上街示威遊行，但隨著政黨介入與煽動，遊行愈演愈烈，爆發了扔石塊、燃燒彈與襲警等事端後，社會大眾欲捍衛國族語言正統性的同時，也希望避免淪為政黨操作的棋子，此議題在北馬其頓境內愈發發酵，示威遊行仍然持續進行，只是這複雜的民族正統性議題，可能不只自己說了算。

保加利亞政府為了說服歐盟各國，甚至拿出數據統計表示過去20年，有9萬7千人的馬其頓人民拿出自身有保加利亞血緣的證明，進一步獲取了保加利亞公民的身份，至今還有5萬人仍在等待身份核准，大約佔了北馬其頓人口的8%，在歐盟擁有極大話語權的法國，對保加利亞提出的證據可是相當買單，公開支持保加利亞。

拜保加利亞對馬其頓人民非常寬鬆的移民政策所賜，獲得保加利亞身份可說是易如反掌，成為歐盟公民得來全不費工夫，每年只要在旅遊旺季時入境歐盟任一國家工作四個月，就能獲得超過在北馬其頓工作整年的薪資，還享有優渥的勞工保障與福利，何樂而不為？他們絕對想不到這聰明又擁有高度報酬的盤算，多年後會成為保加利亞狠狠掐住北馬其頓的一道利刃吧！

請讀者想一想，若中國祭出只要台灣人承認「我們都是中國人」，便不再在國際地位上處處阻攔，你會答應嗎？至今向中國政府申請過台胞證的數量，累計約1160萬人，佔台灣人口的50%以上，當有7％的馬其頓人持有保加利亞護照，就已經成為讓歐盟各國質疑馬其頓國族語言正統性的證據，若往後中國向國際祭出手中握有台胞證的比例，我們又該如何理直氣壯地說：「台灣人不等於中國人！」

9000公里之遠，地球另一端的國際情勢，仍然值得我們關注借鏡。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航