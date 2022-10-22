科學家在實驗室培養皿上，養出會玩電子遊戲的「迷你大腦」
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研究人員在實驗室中培養出腦細胞，雖然成績很差，但這個在培養皿中長成的腦組織已經學會玩1970年代流行的一款電子遊戲。科研人員說，這個「迷你大腦」可以感知並對周圍環境作出反應。同行們承認這「令人興奮」，但同時也表示把培養皿中長成的腦細胞稱為有知覺，可謂言過其實。
研究人員在實驗室中培養出腦細胞，這個在培養皿中長成的腦組織已經學會玩1970年代流行的一款電子遊戲。
科研人員說，這個「迷你大腦」可以感知並對周圍環境作出反應。
澳洲腦科學公司Cortical Labs的布雷特．卡根（Brett Kagan）博士宣稱，他在培養皿中創造了第一個「有知覺」的實驗室培養的大腦；論文發表在《神經元》雜誌上。
同行們承認這「令人興奮」，但同時也表示把培養皿中長成的腦細胞稱為有知覺，可謂言過其實。
卡根說：「我們找不到更好的術語來形容這個組織。」它能夠從外部來源獲取信息，對其進行處理，並作出實時回應。
「迷你大腦」 最早於2013年問世，當時主要用於研究一種被稱為小頭症的遺傳疾病，屬於神經發育障礙，患者的腦圍比正常平均值小至少三個標凖差。後來，實驗室培育的腦組織一直用於大腦發育方面的研究。
這是「培養皿大腦」第一次進入外部環境並與之互動。首次互動的具體形式是玩電動遊戲。
研究團隊做了下面兩項工作：
- 用幹細胞和一些從小鼠胚胎中生長出來的人類腦細胞培養成一個有80萬細胞集合而成的腦組織；
- 將這個「迷你大腦」連接到《乓》電子遊戲，通過電極顯示球在哪一邊，離球拍有多遠。
這個「培養皿大腦」作出回應，產生自己的腦電活動。
隨著比賽的推移，腦細胞消耗的能量相應減少。
但是，當球錯過球拍，遊戲從球的隨機位置重新開始時，它們的重新校凖活動增加，以應對並適應新的不可預測的情況。
這個迷你大腦五分鐘就學會了玩這個遊戲。
它經常錯過球——但成功率遠高於隨機概率。
不過，研究人員強調，它並沒有意識，不知道自己正在以人類玩家的方式玩《乓》遊戲。
啤酒乒乓？
卡根博士希望這項技術，最終可用於阿茲海默症等神經退行性疾病的治療方法的測試。
「當人們看著盤子裡的紙巾的那一刻，他們看到的是有沒有活動。而腦細胞的目的是實時處理信息，」 他說。「挖掘它們的真正功能可以解鎖更多可供全面探索的研究領域。」
卡根下一步計劃測試酒精對迷你大腦玩《乓》的能力有什麼影響。
如果它以類似於人腦的方式做出反應，那將進一步顯示這個腦組織作為實驗替代品的有效性。
不過，卡根形容他培養的腦組織「有知覺」與許多字典的定義不同；根據字典定義，有知覺意味著有能力擁有感覺和感受。
卡迪夫心理學學院名譽研究員迪恩．伯內特（Dean Burnett）博士更傾向於用「思維繫統」一詞。
他說：「有信息被傳遞和使用，由此引發變化，所以他們受到的刺激以一種基本方式被『思考』。」
隨著研究進一步深入，迷你大腦很可能會變得更加複雜。但卡根博士的團隊正在與生物倫理學家合作，確保不會出現培育出有意識的大腦的意外，以及隨之而來的所有倫理問題。
「我們必須把這項新技術看作類似萌芽時期的計算機行業那樣，當時第一批晶體管是簡陋的原型，很不可靠，但經過多年的深入研究，它們給世界各地帶來巨大的技術奇蹟。」他說。
人工智慧（AI）專家已經開發出能夠擊敗國際象棋特級大師的設備。
但是，與卡根博士合作的倫敦大學學院教授卡爾．弗里斯頓（Karl Friston）表示：「迷你大腦的學習是自學，沒有人教它，因此適應性和靈活性更強。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon