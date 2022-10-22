科學家在實驗室培養皿上，養出會玩電子遊戲的「迷你大腦」

Photo Credit: Cortical Labs / BBC News 這80萬個腦細胞是實驗室培育出來的，它們的智慧達到玩1970年代一款電子遊戲的水平，雖然成績很差

研究人員在實驗室中培養出腦細胞，這個在培養皿中長成的腦組織已經學會玩1970年代流行的一款電子遊戲。

科研人員說，這個「迷你大腦」可以感知並對周圍環境作出反應。

澳洲腦科學公司Cortical Labs的布雷特．卡根（Brett Kagan）博士宣稱，他在培養皿中創造了第一個「有知覺」的實驗室培養的大腦；論文發表在《神經元》雜誌上。

同行們承認這「令人興奮」，但同時也表示把培養皿中長成的腦細胞稱為有知覺，可謂言過其實。

卡根說：「我們找不到更好的術語來形容這個組織。」它能夠從外部來源獲取信息，對其進行處理，並作出實時回應。

Photo Credit: Van Weeden / BBC News 人類的大腦比目前的人工智慧（AI）系統更具適應性，學習速度更快。它能成為下一代計算機的更好模型嗎？

「迷你大腦」 最早於2013年問世，當時主要用於研究一種被稱為小頭症的遺傳疾病，屬於神經發育障礙，患者的腦圍比正常平均值小至少三個標凖差。後來，實驗室培育的腦組織一直用於大腦發育方面的研究。

這是「培養皿大腦」第一次進入外部環境並與之互動。首次互動的具體形式是玩電動遊戲。

研究團隊做了下面兩項工作：

用幹細胞和一些從小鼠胚胎中生長出來的人類腦細胞培養成一個有80萬細胞集合而成的腦組織；

將這個「迷你大腦」連接到《乓》電子遊戲，通過電極顯示球在哪一邊，離球拍有多遠。

Photo Credit: Cortical Labs / BBC News 《乓》（Pong）被稱為電子遊戲的鼻祖，誕生於1972年。

這個「培養皿大腦」作出回應，產生自己的腦電活動。

隨著比賽的推移，腦細胞消耗的能量相應減少。

但是，當球錯過球拍，遊戲從球的隨機位置重新開始時，它們的重新校凖活動增加，以應對並適應新的不可預測的情況。

這個迷你大腦五分鐘就學會了玩這個遊戲。

它經常錯過球——但成功率遠高於隨機概率。

不過，研究人員強調，它並沒有意識，不知道自己正在以人類玩家的方式玩《乓》遊戲。

啤酒乒乓？

卡根博士希望這項技術，最終可用於阿茲海默症等神經退行性疾病的治療方法的測試。

「當人們看著盤子裡的紙巾的那一刻，他們看到的是有沒有活動。而腦細胞的目的是實時處理信息，」 他說。「挖掘它們的真正功能可以解鎖更多可供全面探索的研究領域。」

卡根下一步計劃測試酒精對迷你大腦玩《乓》的能力有什麼影響。

如果它以類似於人腦的方式做出反應，那將進一步顯示這個腦組織作為實驗替代品的有效性。

Photo Credit: SPL / BBC News 研究人員表示，他們的迷你大腦比目前的人工智慧系統更具適應性，因此可能為適應性更強的機器人提供基礎。

不過，卡根形容他培養的腦組織「有知覺」與許多字典的定義不同；根據字典定義，有知覺意味著有能力擁有感覺和感受。

卡迪夫心理學學院名譽研究員迪恩．伯內特（Dean Burnett）博士更傾向於用「思維繫統」一詞。

他說：「有信息被傳遞和使用，由此引發變化，所以他們受到的刺激以一種基本方式被『思考』。」

隨著研究進一步深入，迷你大腦很可能會變得更加複雜。但卡根博士的團隊正在與生物倫理學家合作，確保不會出現培育出有意識的大腦的意外，以及隨之而來的所有倫理問題。

「我們必須把這項新技術看作類似萌芽時期的計算機行業那樣，當時第一批晶體管是簡陋的原型，很不可靠，但經過多年的深入研究，它們給世界各地帶來巨大的技術奇蹟。」他說。

人工智慧（AI）專家已經開發出能夠擊敗國際象棋特級大師的設備。

但是，與卡根博士合作的倫敦大學學院教授卡爾．弗里斯頓（Karl Friston）表示：「迷你大腦的學習是自學，沒有人教它，因此適應性和靈活性更強。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航