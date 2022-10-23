你也經歷過被街販小吃拯救的時刻嗎？台北的路邊攤似乎步上香江後塵，即將絕跡了

文：胡芷嫣

眼看解封在即，青島東路聯合辦公大樓外，擠滿了逃難一般辦理護照簽證的人潮，身邊許多朋友也一窩蜂地瘋狂下訂機票。

疫情把國界搞得像是圍城一般，裡頭悶壞的人迫不及待要出走，另一頭，有許多人迫不及待想進來。年底一位香港友人即將來台，我問他睽違多年來台灣，這趟最想去哪？吃什麼？他回說，路邊攤。

「路邊攤？」我臉上寫滿問號。

「香港幾乎已經沒有真正的路邊攤了」他說。

魚蛋、燒賣、牛丸、雞蛋仔……那些曾經熱鬧喧騰沿街叫賣的小吃，身影如今已從香港馬路消失。曾冒著氤氳熱氣的路邊小推車，若沒有絕跡，也是被收編進了乾淨明亮的街邊門市裡。然而即使冒著一樣熱騰騰的白煙，鍋裡滾著一樣可口彈牙的魚蛋，不曉得為啥，在店裡吃的魚蛋，感覺就是少了那麼一味。

我思忖著該帶這位遠道而來的朋友，到台北何處回味真正的路邊攤，同時失落地發現，台北路邊攤，似乎步上香江後塵，即將絕跡了。

被路邊攤拯救的時刻

嘴上雖說「真正的路邊攤」，我心裡想起的，卻是那些被路邊攤拯救的時刻。

我相信，一定不只有我有這種經驗吧。社會路阻且長，有時用盡力氣掙扎一天，仍不知終點在何方，而當拖著疲累的身軀（我小時候天真覺得這句話是修辭，長大才發現當中所言的身體疲累根本不及心理疲累的千分之一），一步一步拖回家，拐過熟悉的巷弄轉角，映入眼簾是熟悉的小麵攤。

挨著圍牆邊水溝蓋或騎樓上，是就地散落的摺疊桌和白鐵椅，廉價的慘白日光燈下，是老闆一樣垂目盯著沸騰的大鍋，一樣圓滑熟練地勺湯，摵麵時一樣敲著鍋邊發出節奏噹噹聲響。那瞬間，我感覺徬徨肺腑的某部分獲得溫柔安置，用不著吃一口麵都足以讓人想哭。

我曾在數不清的散文和小說中，讀到類似這種被街販小吃拯救的場景。有時，是文士徹夜寫作，於親手打造的精緻華麗的世界中不慎失足，腳搆不著地手摸不著邊，陷入存在主義式的深層恐慌，然後被巷口豆漿店熟悉的香氣妥當地接住。有時，是歲月遷移物是人非，喪失至親的作者在孤寂荒蕪的成年世界，喝一杯童年記憶中的涼糖水。

但是，在這座齊整筆直而現代化的城市中，那些沿著路邊雜草一樣歪七扭八長出來，幾張桌椅一盞燈一口爐就瞎湊起來，當時只道是尋常的路邊攤，眼睜睜就快要隨著時間絕種。而那些在時代巨輪下存活下來的路邊攤販，許多成為台北城中一道獵奇風景，客人遠程而來專門朝聖舊日情懷，就像在香港光亮玻璃窗後的魚蛋，好像也少那麼一味，煙塵人間氣了。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

街販小吃消失

細究起來，這好像也不是攤子究竟在不在路邊的問題。或因為銅板價格，或因為衛生條件，甚或因為庶民組成，在菁英思維裡，路邊攤很容易被定義為一種飲食文明的過渡階段，一個在某種惡劣經濟狀況中的不得不為之；無所謂精緻，但求飽肚而已。

大抵是因為這樣，1980年代前如此熱鬧滾燙、凝聚了整座城市記憶與市民認同的台北建成圓環，被當時政府視為經濟飛快發展現代化都市裡，一個破敗的地標，一枚落後的象徵，一個有礙觀瞻的存在，不除之不快。 2002年，屬於台北市民記憶的建成圓環被一筆勾銷，重新改建「建成圓環美食館」，市政府和設計師聯手，用齊整的藍圖，亮麗現代化的封閉玻璃帷幕，一鍵取代他們眼中的雜亂齷齪。

但如果要說街販小吃的消失，代表菁英與庶民的文化價值角力，大概也不是問題全貌──我其實越想越覺得，街販小吃的消失，它更深層反映出，世人對城市的想像，改變了。

像都市規劃師蒙哥馬利（Charles Montgomery）所說，城市地景，往往是當權者和城市設計者對「幸福」和理想生活的投射。而城市地景會反過來改變居民──在城市中吃飯工作睡覺的人，他們對生活的理解，他們對自身的理解，他們對周遭社區與人際關係的理解，都受城市地景深深影響塑造。

當20世紀初期的汽車製造廠利用鋪天蓋地的宣傳和各種手段，改變世人心中「街道」的定義。當更多公共空間被劃設成僅供汽車快速通行的柏油路，而行人被驅逐出原本屬於他們漫步連結的空間，當全世界──包括台灣──進入路越鋪越多、越鋪越寬但越鋪越塞的泱泱大公路時代。這樣的城市規劃，其實對身在當中的所有市民暗示著：「幸福」生活的理想屬於效率生活，屬於快速移動，屬於涇渭分明。

行人被驅逐出城市空間，行人從街上消失，不只意味街販商家失去過路消費，也宣告那些應該在街上自由流動的社群有機體死亡；城市之所以是一座城市的抽象精神，就像大量汽車排氣管中冒出的煙塵，也煙消雲散。用蒙哥馬利的話來說，就是「單調、理性的都市規劃殺光了凌亂公共空間中隱含的社交資產」。

Photo Credit: 台北市政府工務局 @ CC BY-SA 4.0 被拆除後的建成圓環

「真正路邊攤」的存在要件

建成圓環並不是孤例，它只是剛好比較大，比較有名，失敗得比較壯烈。1970年代以來，台灣都市發展的過程，經常以「整理交通」、「維護市容」為由，拆遷大批大批在地人口聚集交談流動的攤販市集，然後嘩啦啦地鋪上柏油路面，或蓋起另一座反而沒人要光顧的蚊子公有市場。

而建成圓環之後的故事大家也都知道了，現代化玻璃帷幕承諾的幸福最後沒有來，它在變成沒人光顧的蚊子館之後，又成了五彩繽紛的夜店。但它終究已經不是那個許多在地人聚集、發生交流、凝聚回憶與社群感的地方，像一段被掏空靈魂徒具軀殼的婚姻關係，終究四分五裂徒留遺憾。