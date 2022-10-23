你也經歷過被街販小吃拯救的時刻嗎？台北的路邊攤似乎步上香江後塵，即將絕跡了
我們想讓你知道的是
路邊攤構成的要件，是要有人自由隨意地走在路上。行人被驅逐出城市空間，行人從街上消失，不只意味街販商家失去過路消費，也宣告那些應該在街上自由流動的社群有機體死亡；
文：胡芷嫣
眼看解封在即，青島東路聯合辦公大樓外，擠滿了逃難一般辦理護照簽證的人潮，身邊許多朋友也一窩蜂地瘋狂下訂機票。
疫情把國界搞得像是圍城一般，裡頭悶壞的人迫不及待要出走，另一頭，有許多人迫不及待想進來。年底一位香港友人即將來台，我問他睽違多年來台灣，這趟最想去哪？吃什麼？他回說，路邊攤。
「路邊攤？」我臉上寫滿問號。
「香港幾乎已經沒有真正的路邊攤了」他說。
魚蛋、燒賣、牛丸、雞蛋仔……那些曾經熱鬧喧騰沿街叫賣的小吃，身影如今已從香港馬路消失。曾冒著氤氳熱氣的路邊小推車，若沒有絕跡，也是被收編進了乾淨明亮的街邊門市裡。然而即使冒著一樣熱騰騰的白煙，鍋裡滾著一樣可口彈牙的魚蛋，不曉得為啥，在店裡吃的魚蛋，感覺就是少了那麼一味。
我思忖著該帶這位遠道而來的朋友，到台北何處回味真正的路邊攤，同時失落地發現，台北路邊攤，似乎步上香江後塵，即將絕跡了。
被路邊攤拯救的時刻
嘴上雖說「真正的路邊攤」，我心裡想起的，卻是那些被路邊攤拯救的時刻。
我相信，一定不只有我有這種經驗吧。社會路阻且長，有時用盡力氣掙扎一天，仍不知終點在何方，而當拖著疲累的身軀（我小時候天真覺得這句話是修辭，長大才發現當中所言的身體疲累根本不及心理疲累的千分之一），一步一步拖回家，拐過熟悉的巷弄轉角，映入眼簾是熟悉的小麵攤。
挨著圍牆邊水溝蓋或騎樓上，是就地散落的摺疊桌和白鐵椅，廉價的慘白日光燈下，是老闆一樣垂目盯著沸騰的大鍋，一樣圓滑熟練地勺湯，摵麵時一樣敲著鍋邊發出節奏噹噹聲響。那瞬間，我感覺徬徨肺腑的某部分獲得溫柔安置，用不著吃一口麵都足以讓人想哭。
我曾在數不清的散文和小說中，讀到類似這種被街販小吃拯救的場景。有時，是文士徹夜寫作，於親手打造的精緻華麗的世界中不慎失足，腳搆不著地手摸不著邊，陷入存在主義式的深層恐慌，然後被巷口豆漿店熟悉的香氣妥當地接住。有時，是歲月遷移物是人非，喪失至親的作者在孤寂荒蕪的成年世界，喝一杯童年記憶中的涼糖水。
但是，在這座齊整筆直而現代化的城市中，那些沿著路邊雜草一樣歪七扭八長出來，幾張桌椅一盞燈一口爐就瞎湊起來，當時只道是尋常的路邊攤，眼睜睜就快要隨著時間絕種。而那些在時代巨輪下存活下來的路邊攤販，許多成為台北城中一道獵奇風景，客人遠程而來專門朝聖舊日情懷，就像在香港光亮玻璃窗後的魚蛋，好像也少那麼一味，煙塵人間氣了。
街販小吃消失
細究起來，這好像也不是攤子究竟在不在路邊的問題。或因為銅板價格，或因為衛生條件，甚或因為庶民組成，在菁英思維裡，路邊攤很容易被定義為一種飲食文明的過渡階段，一個在某種惡劣經濟狀況中的不得不為之；無所謂精緻，但求飽肚而已。
大抵是因為這樣，1980年代前如此熱鬧滾燙、凝聚了整座城市記憶與市民認同的台北建成圓環，被當時政府視為經濟飛快發展現代化都市裡，一個破敗的地標，一枚落後的象徵，一個有礙觀瞻的存在，不除之不快。 2002年，屬於台北市民記憶的建成圓環被一筆勾銷，重新改建「建成圓環美食館」，市政府和設計師聯手，用齊整的藍圖，亮麗現代化的封閉玻璃帷幕，一鍵取代他們眼中的雜亂齷齪。
但如果要說街販小吃的消失，代表菁英與庶民的文化價值角力，大概也不是問題全貌──我其實越想越覺得，街販小吃的消失，它更深層反映出，世人對城市的想像，改變了。
像都市規劃師蒙哥馬利（Charles Montgomery）所說，城市地景，往往是當權者和城市設計者對「幸福」和理想生活的投射。而城市地景會反過來改變居民──在城市中吃飯工作睡覺的人，他們對生活的理解，他們對自身的理解，他們對周遭社區與人際關係的理解，都受城市地景深深影響塑造。
當20世紀初期的汽車製造廠利用鋪天蓋地的宣傳和各種手段，改變世人心中「街道」的定義。當更多公共空間被劃設成僅供汽車快速通行的柏油路，而行人被驅逐出原本屬於他們漫步連結的空間，當全世界──包括台灣──進入路越鋪越多、越鋪越寬但越鋪越塞的泱泱大公路時代。這樣的城市規劃，其實對身在當中的所有市民暗示著：「幸福」生活的理想屬於效率生活，屬於快速移動，屬於涇渭分明。
行人被驅逐出城市空間，行人從街上消失，不只意味街販商家失去過路消費，也宣告那些應該在街上自由流動的社群有機體死亡；城市之所以是一座城市的抽象精神，就像大量汽車排氣管中冒出的煙塵，也煙消雲散。用蒙哥馬利的話來說，就是「單調、理性的都市規劃殺光了凌亂公共空間中隱含的社交資產」。
「真正路邊攤」的存在要件
建成圓環並不是孤例，它只是剛好比較大，比較有名，失敗得比較壯烈。1970年代以來，台灣都市發展的過程，經常以「整理交通」、「維護市容」為由，拆遷大批大批在地人口聚集交談流動的攤販市集，然後嘩啦啦地鋪上柏油路面，或蓋起另一座反而沒人要光顧的蚊子公有市場。
而建成圓環之後的故事大家也都知道了，現代化玻璃帷幕承諾的幸福最後沒有來，它在變成沒人光顧的蚊子館之後，又成了五彩繽紛的夜店。但它終究已經不是那個許多在地人聚集、發生交流、凝聚回憶與社群感的地方，像一段被掏空靈魂徒具軀殼的婚姻關係，終究四分五裂徒留遺憾。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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