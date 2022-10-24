美智庫調查25％台商撤出中國，專家：「矽盾」無法扮演任何抵禦外來侵略的功能
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美國智庫近期一份調查指出，台灣企業似乎正以「破紀錄」的水準，將業務從中國和台灣轉移出去。德國之聲採訪兩名專家試圖瞭解背後原因，以及地緣政治風險之下，包含半導體產業在內的台商新佈局。
文：葉家均
美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近期一份報告指出，台灣企業似乎正以「破紀錄」的水準將業務從中國及台灣轉移出去。
這份報告由CSIS的中國專家甘思德（Scott Kennedy）於10月4日發布，針對525名台企高管進行訪問，調查時間為今（2022）年7月25日至8月1日。受訪台企在中國市場的參與程度高，逾6成在中國擁有持續運營的業務，約四分之一從中國市場獲得該公司25％以上的收入。
根據報告，25.7％的受訪台企表示，已經把部分生產或採購業務轉移到中國境外；33.2％稱正在考慮，但尚未行動；除了撤離中國，也有13％的受訪台企表示，已將其製造或採購業務從台灣轉移至其他地方，20.8％表示正在考慮，但尚未行動。
部分台商撤離中國、甚至台灣，其背後成因複雜。報告指出，部分因素是地緣政治風險。
台海衝突風險
2022年以來，兩岸及美中關係幾乎陷入歷史新低谷。CSIS報告顯示，兩岸關係方面，高達76.3％的受訪台企對於「台灣需要減少對大陸的經濟依賴」的說法，表示「非常同意」或「比較同意」；67％的受訪台企對於「台灣應擴大對與大陸高科技貿易和投資的限制」的說法，表示「非常同意」或「比較同意」。
美中關係方面，針對「美中關係將在未來5年出現某種軍事衝突」的看法，有近4成（38.7％）的受訪台企表示「非常同意」或「比較同意」；但有超過5成的受訪台企表示「比較不同意」（37.5％）或「非常不同意」（13％）。
與此同時，超過76％的受訪台企對於「良好的中美關係符合其企業利益」的說法，表示「非常同意」或「比較同意」。
CSIS報告摘要寫道：「台灣企業高度關注其對中國經濟的潛在過度依賴以及發生軍事衝突的可能性。因此，通過區域安排和與美國的雙邊安排來擴大貿易和投資聯繫，以及通過增加研發支出和擴大對中國的技術轉讓限制來保持台灣的技術優勢，都得到了大力支持。」
但甘思德也強調，「台海兩岸的經濟高度相互依存，且很可能會一直如此。報告中的轉移的（台灣）企業只是說他們正在轉移部分生產和採購，而不是全部。」
對此，台灣產業新聞《電子時報》總編輯烏凌翔在接受德國之聲採訪時也表示，台商撤資中國反映了「中國加一」（China Plus One）政策，是一種避險策略。不過他也認為，考慮到受訪樣本數、公司規模等因素，CSIS的報告未必能反應台商動向全貌。
台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘則認為，該份報告的結果頗符合現狀，且台商撤離中國的實際情況可能比報告更加明顯，未來可能加劇。
專家：台商或加速撤離
林宗弘告訴德國之聲，根台灣經濟部投審會自1990年代至今的統計數據，台灣對外投資佔比對中國（不含香港）的高峰落在2010年的83.3％，等同於台商每匯出一塊錢做直接投資，有83.3％是在中國大陸，但2021年這個數據已跌至31.8％。這顯示過去約十年間，五成左右的台商投資額已經移出中國，「就直接投資來看，實際上的數據比CSIS所做的調查，轉移來得更糟、更明顯。」
林宗弘解釋，台商「西進」開始「退潮」大概早在十年之前就已經形成，「現在等於是退潮又加速進入尾聲的狀況。」此外，報告顯示的是裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之前的情況，在美中對抗持續升溫之下，台商撤離意願可能提高。
「特別是美國針對中國半導體等科技禁令之後，可能會強化台商離開的意願，因為終端產品如果是在美國，可能會有部分生產要移到其他國家，不能在中國，這部分應該會有一部分（台商）受到衝擊。裴洛西之後的這些問題、美中的對抗會加速電子業（撤離），其實現在留下來還撐著的都是代工，所以電子業應該會遭受到進一步的衝擊。」他說。
為了圍堵中國半導體，美國商務部10月初宣布一系列晶片出口管制措施，包括：美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國、禁止中國使用世界任何地方以美國設備製造的半導體晶片等。
林宗弘向德國之聲補充表示，雖然現在還不清楚拜登（Joe Biden）政府的科技禁令會到什麼地步，目前台積電在中國大陸的製程還是很舊，已經存在的製程可能會到此為止，至少沒有辦法投資更新、更高階晶片的工廠；接下去的投資也不是馬上撤出，可能舊的工廠繼續營運，新的投資不進到中國，「這個影響還是會蠻大的，因為包括上下游連鎖效應的廠商都會轉往其他國家，不太會在中國繼續投資生產。」
半導體護台？
CSIS報告指出，在被問到「因為台灣擁有領先的半導體製造能力，所以北京對台採取軍事行動的可能性比較低」時，有50.5％的受訪台企表示「非常同意」或「比較同意」；42.6％表示「比較不同意」或「非常不同意」。
此外，54.8％的受訪台企對於「因為台灣擁有領先的半導體製造能力，如果中國大陸出兵攻打台灣，美國和其他國家會派兵協防台灣」表示「非常同意」或「比較同意」。
根據台灣經濟部長王美花的說法，台灣佔全球半導體生產超過60％，高階晶片佔90％，就連中國都有36％的半導體進口依賴台灣。王美花12日受CSIS邀請、於華府進行專題演講時重申，台灣在全球半導體製造佔據關鍵地位，「台灣安全，全球供應鏈才安全。」
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！