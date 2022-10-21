《陪你走過疾病四季》︰該如何告知家人自己生病了？

文：陳怡如

該如何告知家人自己生病了？

許多病友都有這樣的煩惱：該告訴家裡的長輩或孩子自己得了重病嗎？何時才是告知的最佳時機？要怎麼說比較好？說了以後，會不會讓老人家血壓飆高、心臟病發？或者，孩子還那麼小，到底要怎麼開口，說了他們能理解嗎？

不對家人隱瞞病情，才不會有更多懊悔

當我們碰到這個問題時，可以先反思：若是自己老了，而自己的孩子生病了，或是當自己還是個孩子，最親愛的父母生病了，我們會希望他們跟我們說嗎？還是希望他們瞞著自己？

我想，答案應該是前者。大部分的情況，我們都不希望家人生病時瞞著自己。如果後來才輾轉從別人口中知道，難免會感到憤怒，覺得自己沒有被視為家裡的一份子。當家人後來知道真相時，了解你之所以會有那麼多要求或情緒，是因為生了重病，他們可能又會陷入深深的自責。

而且，萬一病情變化急遽，很快就陷入病危或離開人世，而家人還有許多來不及說出口的話、來不及盡的孝道，那種遺憾、虧欠和罪惡感，常常會跟著喪親者一輩子。

當然，要跟長輩或孩子說自己生了重病，絕對不是件容易的事，總是話才剛到嘴邊，又吞了下去。因為我們會害怕家人過度關切，或是太過悲痛，反而還要我們去安撫，讓因為與疾病奮戰而身心俱疲的自己備感壓力，畢竟罹病這樣的事，連自己都很難接受了，更不用說讓孩子或老人家去接受這樣的事實。

所以我建議，我們不用勉強自己在還沒準備好的時候，就告知家人自己的病情，但我們可以先承諾自己，儘可能不對家人說謊。

我曾經遇過一個案例，某個家庭的二十五歲長孫突然意外過世，之後，每逢年節，家人都以長孫人在國外、工作很忙為由來欺騙奶奶。奶奶則是覺得很傷心，因為她的長孫一向非常孝順，怎麼會那麼多年都沒回家探望自己。

以漸進式方法告知，將傷害降到最低

當我們撒了一個謊，就必須用許多的謊去圓原本那個謊，當謊言愈滾愈大，要開口講實話就更困難了。所以，若是家人提出疑問，我們至少要盡可能做到不欺騙，或者用漸進式的方法告知家人。

例如，一開始可以先跟家人說，近幾個月身體一直不太舒服，去診所也檢查不出什麼原因，所以要去大醫院做更仔細的檢查，然後等下次跟家人聯繫時，再告知檢查結果。再來，檢查後發現子宮長了東西，但還不確定是良性還是惡行，讓家人先不要太擔心，等有確定結果，一定會告訴他們。

慢慢的，等家人有心理準備時再跟他們說：好像是不好的東西，但不用太過焦慮，或是目前已經在進行什麼治療、看診的醫師也很有經驗等等。

真的要開口告知壞消息時，稍微選擇一下措辭，不要在家人毫無心理準備的狀況下就單刀直入。你可以說：「我有件事想要告訴你，但我猶豫很久，不知該不該說，也不知道該怎麼說，你現在……想聽嗎？」

讓家人有個心理準備，然後等待對方的反應。如果他看起來神色緊張、眼神閃躲，或是想轉移話題，那就再等等；若是對方表示很想知道，心情也看似平穩，那就可以告訴他。說明時，簡單、清楚即可，因為在這個時候，一下提供太多資訊，他們可能也聽不進去。當然，除了罹病的壞消息之外，如果有什麼既定的治療方案或未來的規劃，最好可以一併告訴家人，讓他們安心。

談話時，儘量選擇安靜不受打擾的空間

此外，告知時，也要選擇一個適當的環境。建議盡量避開吵雜的空間，或是很匆忙的時間點，最好是雙方可以自在安靜地談話，且有隱蔽性的空間，不要有太多外人在場。比方說，週末傍晚在家中客廳。如果還沒有準備好面對眾多親友的關心與問候，告知時也要提醒家人，請他們暫時先保密，畢竟突然要面對接踵而來的意見和問候，也是一種壓力。有的時候，為了逃避這種壓力，有些人會不想再讓家人知道治療的結果和病程的變化。

至於要選擇當面告知，還是透過訊息或電話，可以依照你們平時相處時的習慣，有的人喜歡見面聊，畢竟可以看到對方的表情，聽到對方的聲音和語調，比較能夠感受相處的溫度。但有的人就比較適合透過訊息，緩和一下衝擊性，才比較容易說出口。

告訴家人自己生病之後，或許需要面對家人知道自己生病後的擔憂與悲傷、不甘與淚水，但至少，我們不用再獨自面對困境，把一切的苦往肚裡吞。當然，家人可能會想方設法的幫忙，這個時候，不妨明確告訴家人自己需要什麼具體協助，例如請長輩偶爾幫忙帶孫子，請孩子幫忙分擔家事，讓自己可以節省一些體力。

設身處地，就能找到最佳答案

有些人會捨不得家人傷心，覺得拖累家人一起受累很不孝，或者不算是稱職的父母，進而產生自責的心理。若是可以選擇，沒有人想要生病。但是，生、老、病、死是每個人都無法避免的過程，所以，當你有這樣的心情時，不妨試著把角色對調，設身處地的想一想，今天若是家人生病了，自己會怎麼想？會覺得自己被拖累嗎？會埋怨或責怪家人嗎？同時，你也可以真誠地跟家人說說自己的心情，像是：「很抱歉，讓你這麼辛苦，讓你承擔這麼多。」聽聽看家人怎麼回應你

我知道，面對這些難解的生命課題，傾吐這樣的話語，絕非易事。但是，當我們牽起家人的手一起面對時，就會出現力量，就像是一支筷子容易折斷，但一把筷子可就難了。當然，筷子有時也會打架，也有意見不同的時候，這時，不論是激烈的辯論，或和緩的溝通，都能促進我們了解彼此。

最終，我們還是會找到一條能彼此扶持、同甘共苦、互相包容、彼此忍耐的路。在這條路上，愛與親情會成為我們的翅膀，在我們走不動時，帶領我們飛越高山和峽谷。