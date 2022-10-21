《陪你走過疾病四季》︰該如何跟心愛的人開口說再見？

文：陳怡如

如何開口道再見？

在四道人生中，道謝和道愛或許相較之下還簡單一些，道歉就有一點難度了。你不知道該怎麼破冰、如何和解，甚至不知道對方是否積怨已久，又是否會拒絕自己。不過，我們都知道，最難的其實還是道別：我們究竟該怎麼開口跟心愛的人說再見？

我認為道別根本就是一門藝術，每個人都有他想要離開世界、華麗轉身的方式，所以，最好可以詢問病人希望用怎樣的方式離開世界，是想要子孫環繞、熱鬧溫馨？或者擔心心愛的妻兒在身旁會捨不得走，所以想要一個人靜靜地離開這世界？也有的長輩會希望離開時，身上沒有任何維生用的管子，肉體可以盡可能維持完整地離世。

過去，有位我照顧過的奶奶，就是在子孫的圍繞下，圓滿邁向人生終點。只是，雖然已經量不到血壓和脈搏了，卻依舊有斷斷續續的呼吸。當時我們覺得有些疑惑，因為奶奶的心願明明都已經完成，也和牽掛的人道別了，親近的家人也都陪在身邊。後來，我們才想到奶奶很愛漂亮，但去世時她鼻子上還有一條氧氣管，或許是因為她覺得這樣的面容看起來不太雅觀，才一直沒有斷氣。於是我們經過醫師同意後，拿下氧氣管，結果才過沒幾分鐘，奶奶就離世了。

在生離死別中，表達永恆情意

在許多戲劇中，分離的場面多半是哭天搶地，但事實上，人生謝幕時，還是有很多溫馨的離別場景。以下兩位我曾經陪伴過的病友離世時的情景，在我思念病友時，曾帶給我極大的安慰。

林爺爺和林奶奶鶼鰈情深，結褵四十年以來，林爺爺溫文儒雅，林奶奶賢慧內向，兩人幾乎從不吵架。雖然在生活中是男主外、女主內，然而，每當林爺爺下班回家，林奶奶請他幫忙家務時，爺爺也從未有過微詞。林爺爺喜歡去左鄰右舍串門子、去公園騎腳踏車，奶奶也常常陪著爺爺前往，然後在公園閱讀書報，靜靜待著。我很喜歡他們那種執子之手、與子偕老的內斂情感。

林爺爺即將離世那天，其實是奶奶的生日，前一天晚上，他們一家大小，包括孫子孫女都陪在身邊。但是，從半夜到隔天中午，林爺爺的血壓只有五十左右，卻一直撐著。於是家屬打電話給我，希望我可以幫幫忙，讓他們親愛的爸爸、爺爺可以安心離開。

接到電話後，我猜想林爺爺一定很不希望奶奶的生日變成自己的忌日，萬一他真的在奶奶生日這天離世，那以後奶奶該用什麼樣的心情來慶生呢？可是，以爺爺的狀況，能撐過半天已經很不容易了，要再撐半天實在有點困難，也很辛苦。

於是我去花店買了一盆蘭花，和一個小天使吊飾，然後飛快趕到病房。我跟家屬致意後，就在林爺爺耳邊跟他說：「林爺爺，我來了，我是怡如，聽說今天是奶奶的生日，我想你一定也很想替奶奶慶生吧！讓我們幫你一起完成這件事。」

我停頓了一下後繼續說：「不過現在有一個問題，如果由我們來唱生日快樂歌，聽起來一定很虛假，因為每個愛你的人現在都笑不出來，怎麼辦？」

這時，圍繞在病床周圍的親人也是一陣沉默。

過了一會兒，我轉身問了爺爺的家人，有沒有什麼歌是爺爺常常唱給奶奶聽的，或是兩個人常常男女對唱的定情曲。家人想了一下，搖搖頭。根據我陪伴多位長者的經驗，我知道鄧麗君的歌是許多長者的最愛，於是我問爺爺的家人：「爺爺喜歡鄧麗君嗎？」

結果，兒子馬上回答：「有、有、有，我爸爸超愛鄧麗君的，尤其是她那首〈月亮代表我的心〉。」

因此，我走到爺爺耳邊，輕聲問他：「爺爺，要是你可以選擇，應該不想在這天離開太太吧！但是，身體好像在告訴你時間到了。我知道，你也很想一起慶祝太太的生日，那就讓我們一起幫你唱這首〈月亮代表我的心〉給奶奶聽，代表你的情意，好嗎？」

接著，我把奶奶帶到爺爺身邊坐下，讓奶奶握著林爺爺的手。奶奶雖然滿臉盡是哀傷與不捨，卻飛快地緊緊握起爺爺的手，輕柔撫摸著。然後，我就和爺爺的家人一起圍繞在林爺爺和林奶奶身邊，唱了這首〈月亮代表我的心〉，為奶奶慶祝生日，而我也獻上我準備的那盆蘭花作為生日禮物。

我跟奶奶說：「奶奶，爺爺要是可以選擇，絕對不想在這天離開，但妳也知道，他為了不在這一天離去，撐得有多辛苦。以後，就讓這盆蘭花代替爺爺陪伴你，人會離開、花會凋謝，但是爺爺對你的愛一直都在。插在這盆花上面的小天使吊飾，就代表了爺爺，相信他會化為天使，在天上守護著你。」

說完，我給奶奶一個溫暖的擁抱。

奶奶哭著點了點頭，靦腆的她輕聲謝謝我，然後說：「對啦！雖然我很捨不得爺爺，但是……」

奶奶溫柔地望向爺爺，抓著他的手說：「你就放心走吧！孩子們都很孝順，會照顧我，你放心吧！」

這時，我又走到爺爺耳畔蹲下，輕聲跟他說：

「爺爺，你聽到了齁，奶奶知道你對她的心意，她很捨不得你走，但更捨不得你受苦，若是你的時間到了，就跟著天主去吧！就像我之前在你生病時一直陪著你，我答應你，你離開後，只要奶奶有需要，我也會一直陪著奶奶的，你就放心跟著天主走吧！」

最後，我們一起選了〈回家〉和〈奇異恩典〉兩首聖歌，唱給爺爺、奶奶聽。爺爺就在這個溫馨又特別的慶生會結束後一個多小時，安詳離世了。

告別，也可以是人生中最美的共同記憶

另一位是名叫惠子的女性漸凍症病友，她已經有好一陣子都無法自主呼吸，必須靠機器維生。不過，惠子早已簽了病人自主權利法，準備撤管離世。因為這個離開的日期是和家屬及醫療團隊一起決定的，所以可以預先做一些規劃。比方說，我們一起選擇了告別式的遺照，此外，因為她和先生的興趣就是一起去卡拉OK唱歌，於是我們也選了幾首歌。