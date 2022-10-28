《肺癌的預防與治療》：我們的肺就像是「海綿」及「濾網」，哪些生活習慣最傷肺？
我們想讓你知道的是
台大公衛學院詹長權教授曾做過一項研究證實，騎機車、搭公車、坐捷運，使用這三種不同交通工具的人比較起來，如果沒戴口罩，廢氣吸收最多的是機車騎士。汽機車廢氣就是一種空氣汙染，不只會造成氣喘、過敏、心血管疾病，肺癌當然不可避免的也涵蓋其中。
文：陳晉興、梁惠雯
哪些生活習慣最傷肺？
每個人都需要呼吸，而我們的肺就像是「海綿」及「濾網」，吸收、過濾我們所吸進來的每口空氣，在肺泡內進行氣體交換，一方面將氧氣輸送至全身細胞，提供養分，同時也將體內的二氧化碳排出體外。在空氣進入肺臟之前，只有鼻腔裡的鼻毛可以幫忙阻擋一部分的灰塵或病原體進入肺部，但仍有許多擋不住的細微塵粒、病菌或致癌物可能「長驅直入」，從氣管、支氣管一路直達肺泡，沉積在肺部深處，甚至滲入肺部微血管，造成病變。
我們都曾有淸理或更換冷氣機、排油煙機濾網的經驗，試著想像，那滿布灰塵或卡住油漬的樣態，其實就像是我們的肺，隨著長時間使用、累積，愈來愈「黏膩」，且默默傷害著肺功能，顯見吸入的空氣有多麼重要，若未避免空汙，最終難保肺癌不會找上你！
- 抽菸
依世界衛生組織資料顯示，肺癌危險因子中，菸害占百分之七十至八十，空氣汙染則占百分之十五，因此，「吸菸」目前還是引發肺癌最大的危險因子！而二手菸暴露同樣也會增加肺癌風險，與吸菸者同住得到肺癌的機會，比一般民眾高出百分之二十到百分之三十，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。
菸品燃燒後會產生尼古丁、焦油、亞硝胺、砷、甲醛等七千種化學物質，其中至少超過兩百五十種是有害的，還有超過九十三種已知致癌物。這些化學物質部分會散播於空氣，部分被吸入肺部組織中，因此抽菸者形同將汙染物吸進自己的肺部。
即使是二手菸、三手菸，對肺的傷害也不低，曾有研究發現，吸菸者吐出的揮發性有機物，會殘留在衣物、皮膚和周遭環境中逐漸擴散，長達四十五分鐘。在日本便有城市規定，吸菸者抽完菸四十五分鐘內不得搭電梯，也不能進辦公室，以免影響他人健康。
大約二十年前，最常見的肺癌病人多是與吸菸有關，且早期香菸沒有濾嘴，病變多發生在靠近氣管或支氣管上部的「中央型」肺癌；有了濾嘴之後，吸進肺部的粒子愈來愈小，腫瘤位置變成「周邊型」居多，尤其發生在右上肺葉的機率較高，因右上肺葉是空氣進入人體肺部的第一站。
- 騎車不戴口罩
台灣地狹人稠，機車是許多民眾習慣的代步工具之一，根據統計，全國機車約有一千四百萬輛，等於每兩人就有一輛，密度居全球之冠。騎機車雖然機動性高、通勤方便，但不得不注意的是，許多機車缺乏定期保養，汽油燃燒不完全，成為所謂的「烏賊車」，它所排放的廢氣中含有多種致癌物質。
倘若騎車不戴口罩，就形同把自己當作一台「行動空氣淸淨機」般，口鼻直接對著公車、汽車、機車排放的尾氣，暴露在高濃度的廢氣中。
台大公衛學院詹長權教授曾做過一項研究證實，騎機車、搭公車、坐捷運，使用這三種不同交通工具的人比較起來，如果沒戴口罩，廢氣吸收最多的是機車騎士。汽機車廢氣就是一種空氣汙染，不只會造成氣喘、過敏、心血管疾病，肺癌當然不可避免的也涵蓋其中。
從國內的PM2.5空汙來源分析來看，汽、機車等移動汙染源和工業汙染源，以及其他汙染源（如路面揚塵、營建工程、露天燃燒、餐飮業等）各分占三分之一，比例不低。
這些汽機車廢氣中，含有不完全燃燒造成的二氧化氮（nitrogen dioxide，NO₂）等產物，加上PM2.5等細微顆粒，會對呼吸道產生刺激性的慢性發炎反應，過去NO₂與氣喘發病率即有不少相關研究，除了鼓勵民眾應多搭乘大眾運輸工具外，騎車外出時，也要記得戴上口罩。
一般市售棉布口罩可幫助隔絕較大顆粒之灰塵、黑煙及擋風；使用含活性碳的口罩，則可過濾掉廢氣中的有機溶劑及氣味。此外，選擇車流量較少的路線或時段，對降低空汙暴露量也有幫助。
- 空汙中慢跑
慢跑是良好的運動習慣，但跑步時的換氣量約是平時的十倍，倘若是在空汙情況下做激烈運動，就會不停把髒空氣吸入。有人形容，若不看空氣品質，紅、紫爆時仍出門跑步，與自殺無異！
相信許多人運動都是為了健康著想，因此更要注意，空汙中慢跑不僅無法獲得運動的好處，更可能愈運動健康愈差。外出慢跑，或是進行騎單車、跑馬拉松等較激烈的運動，出門前最好先查看空氣品質預報。
選擇適當時機和地點運動，應留意以下幾項：
- PM2.5大於五十微克／立方公尺時，就應避免戶外運動。
- 選擇靠近公園、水邊等樹木較多的地區，避免在大馬路邊跑步。
- 選擇淸晨時段慢跑，避免上、下班時段。
至於戴口罩運動，則是不太建議，因為換氣量會受到影響，氧氣量不足，會使體力降低，無法持久。
但若是新冠肺炎疫情期間想要運動，戴口罩也是一種逼不得已的選擇。
- 焚香
焚香、燒金紙除了增加PM2.5濃度外，還會產生下列多種汙染物：
- 多環芳香烴碳氫化合物（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs）：為一百多種不同化學物質的合稱，當中有某些成分已被WHO國際癌症研究機構列為第一級致癌物。
- 揮發性有機物（VOCs）：如苯、甲苯、甲醛等，具致癌性。
- 重金屬：鉛、錳等。
上述這些物質會對人體健康造成損害，特別是有心肺功能障礙的民眾，如慢性阻塞性肺病、氣喘等，更應盡量避免暴露於焚香、燒金紙的環境中。
近年來，國內知名的行天宮、龍山寺等大型寺廟配合政策，已經停止焚香與燒金紙，對改善空氣品質有不小幫助。
唯目前有些迎神廟會、遶境等活動，仍習慣燃放大量鞭炮，不僅有安全上的疑慮，也常造成空汙値瞬間飆升，希望未來能逐漸減少。
只要有燃燒，就會帶來空汙，影響呼吸健康，祭拜時改用雙手合十拜拜，或是使用環保相關用品（如電子蠟燭、環保電子香、環保鞭炮、環保香爐等），相信不會影響對神明的誠心。
我們在醫院裡也都會拜拜，過去多是點三炷香、燒個一小時左右，現在已改成「只插香不點」，心意是一樣的。
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外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
我們想讓你知道的是
台灣大哥大攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機，不只擁有負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌雙淨化功能，還支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，能與多種裝置串聯使用。讓家庭使用情境更多元化，輕鬆打造智慧家庭。
台灣氣候潮濕悶熱各地月平均濕度都在75%以上，幾乎家家戶戶都有潮濕、黴菌滋生之類的問題，尤其碰到返潮、梅雨季節更是嚴重，輕者讓你生活不太舒服，重者可能會影響你或寵物健康，也可能因為過於潮濕導致建築牆壁壁癌、發霉等狀況。
傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗
面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。
在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。
那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手合作，推出的智能除濕機滿足了台灣用戶所需的功能，具有雙效淨化功能，有著負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌，而不只是單一除濕功能。而在智能化設計上，台灣三洋智能除濕機唯一支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，可遠端一鍵開啟或關閉除濕機，當天氣多變化的時候，透過自動化排程或是串接智慧溫濕度計，即可自動偵測環境濕度即時除濕。出門在外，智能除濕機亦會有滿水或是故障的推播通知，使用起來更加安心。
除此之外，台灣三洋智能除濕機更可以透過Google Nest智慧音箱，呼喚「Ok Google」來進行語音操作、切換情境、排程，完全不需要動手操作十分方便。若使用Google最新搭載智慧螢幕的Google Nest Hub（第 2 代） 做為智慧家庭的控制中樞，更可同時支援聲控與螢幕觸控操控除濕機。
Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。
台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。
整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。
同時台灣大哥大為Google Nest系列智慧音箱的電信通路獨家銷售商─像是Google Nest Hub（第 2 代）或Google Nest Mini等產品可供選購，台灣大哥大智慧家庭全生態系產品皆可支援 Ok Google 語音控制，用戶可完整享受動口不動手的智慧聲控。
台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師
選家電更要選平台，好的智慧家庭平台能夠讓智慧家電應用更廣、使用更方便，除了國際上諸多智慧家庭，台灣也有在地的台灣大哥大智慧家庭可以選擇，開放式生態不僅能跨品牌連接裝置、實現智慧家庭自動化，台灣在地的保固與服務也是無可取代。搭配台灣三洋、Google等國內外智慧裝置，能夠達成單一APP操作的便利性，還有聲控操作、跨品牌等優勢。
台灣三洋與台灣大哥大智慧家庭共同推出的台灣三洋智能除濕機已經上市，myfone購物、momo購物可線上購買，並有10.5L與12L型號供選擇。且即日起台灣大哥大智慧家庭更推出了『智控來報到』──Smarter Home APP登錄活動，凡是購買智慧家庭生態系產品並啟用Smarter Home APP，即可參加登錄活動，有機會免費獲得Google Nest Hub（第 2 代）與奧創智慧插座Lite乙組！啟用台灣三洋智能除濕機，更加碼免費贈送奧創智慧溫溼度感應器。想了解更多活動方案，到台灣大哥大智慧家庭網站或是Facebook搜尋「我要成為智慧家庭大師」。
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