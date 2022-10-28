《肺癌的預防與治療》：我們的肺就像是「海綿」及「濾網」，哪些生活習慣最傷肺？

文：陳晉興、梁惠雯

哪些生活習慣最傷肺？

每個人都需要呼吸，而我們的肺就像是「海綿」及「濾網」，吸收、過濾我們所吸進來的每口空氣，在肺泡內進行氣體交換，一方面將氧氣輸送至全身細胞，提供養分，同時也將體內的二氧化碳排出體外。在空氣進入肺臟之前，只有鼻腔裡的鼻毛可以幫忙阻擋一部分的灰塵或病原體進入肺部，但仍有許多擋不住的細微塵粒、病菌或致癌物可能「長驅直入」，從氣管、支氣管一路直達肺泡，沉積在肺部深處，甚至滲入肺部微血管，造成病變。

我們都曾有淸理或更換冷氣機、排油煙機濾網的經驗，試著想像，那滿布灰塵或卡住油漬的樣態，其實就像是我們的肺，隨著長時間使用、累積，愈來愈「黏膩」，且默默傷害著肺功能，顯見吸入的空氣有多麼重要，若未避免空汙，最終難保肺癌不會找上你！

抽菸

依世界衛生組織資料顯示，肺癌危險因子中，菸害占百分之七十至八十，空氣汙染則占百分之十五，因此，「吸菸」目前還是引發肺癌最大的危險因子！而二手菸暴露同樣也會增加肺癌風險，與吸菸者同住得到肺癌的機會，比一般民眾高出百分之二十到百分之三十，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。

菸品燃燒後會產生尼古丁、焦油、亞硝胺、砷、甲醛等七千種化學物質，其中至少超過兩百五十種是有害的，還有超過九十三種已知致癌物。這些化學物質部分會散播於空氣，部分被吸入肺部組織中，因此抽菸者形同將汙染物吸進自己的肺部。

即使是二手菸、三手菸，對肺的傷害也不低，曾有研究發現，吸菸者吐出的揮發性有機物，會殘留在衣物、皮膚和周遭環境中逐漸擴散，長達四十五分鐘。在日本便有城市規定，吸菸者抽完菸四十五分鐘內不得搭電梯，也不能進辦公室，以免影響他人健康。

大約二十年前，最常見的肺癌病人多是與吸菸有關，且早期香菸沒有濾嘴，病變多發生在靠近氣管或支氣管上部的「中央型」肺癌；有了濾嘴之後，吸進肺部的粒子愈來愈小，腫瘤位置變成「周邊型」居多，尤其發生在右上肺葉的機率較高，因右上肺葉是空氣進入人體肺部的第一站。

騎車不戴口罩

台灣地狹人稠，機車是許多民眾習慣的代步工具之一，根據統計，全國機車約有一千四百萬輛，等於每兩人就有一輛，密度居全球之冠。騎機車雖然機動性高、通勤方便，但不得不注意的是，許多機車缺乏定期保養，汽油燃燒不完全，成為所謂的「烏賊車」，它所排放的廢氣中含有多種致癌物質。

倘若騎車不戴口罩，就形同把自己當作一台「行動空氣淸淨機」般，口鼻直接對著公車、汽車、機車排放的尾氣，暴露在高濃度的廢氣中。

台大公衛學院詹長權教授曾做過一項研究證實，騎機車、搭公車、坐捷運，使用這三種不同交通工具的人比較起來，如果沒戴口罩，廢氣吸收最多的是機車騎士。汽機車廢氣就是一種空氣汙染，不只會造成氣喘、過敏、心血管疾病，肺癌當然不可避免的也涵蓋其中。

從國內的PM2.5空汙來源分析來看，汽、機車等移動汙染源和工業汙染源，以及其他汙染源（如路面揚塵、營建工程、露天燃燒、餐飮業等）各分占三分之一，比例不低。

這些汽機車廢氣中，含有不完全燃燒造成的二氧化氮（nitrogen dioxide，NO₂）等產物，加上PM2.5等細微顆粒，會對呼吸道產生刺激性的慢性發炎反應，過去NO₂與氣喘發病率即有不少相關研究，除了鼓勵民眾應多搭乘大眾運輸工具外，騎車外出時，也要記得戴上口罩。

一般市售棉布口罩可幫助隔絕較大顆粒之灰塵、黑煙及擋風；使用含活性碳的口罩，則可過濾掉廢氣中的有機溶劑及氣味。此外，選擇車流量較少的路線或時段，對降低空汙暴露量也有幫助。

空汙中慢跑

慢跑是良好的運動習慣，但跑步時的換氣量約是平時的十倍，倘若是在空汙情況下做激烈運動，就會不停把髒空氣吸入。有人形容，若不看空氣品質，紅、紫爆時仍出門跑步，與自殺無異！

相信許多人運動都是為了健康著想，因此更要注意，空汙中慢跑不僅無法獲得運動的好處，更可能愈運動健康愈差。外出慢跑，或是進行騎單車、跑馬拉松等較激烈的運動，出門前最好先查看空氣品質預報。

選擇適當時機和地點運動，應留意以下幾項：

PM2.5大於五十微克／立方公尺時，就應避免戶外運動。 選擇靠近公園、水邊等樹木較多的地區，避免在大馬路邊跑步。 選擇淸晨時段慢跑，避免上、下班時段。

至於戴口罩運動，則是不太建議，因為換氣量會受到影響，氧氣量不足，會使體力降低，無法持久。

但若是新冠肺炎疫情期間想要運動，戴口罩也是一種逼不得已的選擇。

焚香

焚香、燒金紙除了增加PM2.5濃度外，還會產生下列多種汙染物：

多環芳香烴碳氫化合物（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs）：為一百多種不同化學物質的合稱，當中有某些成分已被WHO國際癌症研究機構列為第一級致癌物。 揮發性有機物（VOCs）：如苯、甲苯、甲醛等，具致癌性。 重金屬：鉛、錳等。

上述這些物質會對人體健康造成損害，特別是有心肺功能障礙的民眾，如慢性阻塞性肺病、氣喘等，更應盡量避免暴露於焚香、燒金紙的環境中。

近年來，國內知名的行天宮、龍山寺等大型寺廟配合政策，已經停止焚香與燒金紙，對改善空氣品質有不小幫助。

唯目前有些迎神廟會、遶境等活動，仍習慣燃放大量鞭炮，不僅有安全上的疑慮，也常造成空汙値瞬間飆升，希望未來能逐漸減少。

只要有燃燒，就會帶來空汙，影響呼吸健康，祭拜時改用雙手合十拜拜，或是使用環保相關用品（如電子蠟燭、環保電子香、環保鞭炮、環保香爐等），相信不會影響對神明的誠心。

我們在醫院裡也都會拜拜，過去多是點三炷香、燒個一小時左右，現在已改成「只插香不點」，心意是一樣的。