怎樣洗都沒用！如何擺脫「臭雞雞」？泌尿科醫師教你如何對症下藥

泌尿科醫師，最重要的工作目標是拯救全人類的下半身，舉凡陽痿、早洩、尿不出來、包皮太長、腎結石、攝護腺肥大等等問題，都是我整頓的目標。沒上班的時候是個宅男，喜歡在家喝咖啡吃甜食看日韓劇，還有上PTT看網友發廢文。生平無大志，只希望每個被我幫助過的人都可以有健康的下半生（身）。

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